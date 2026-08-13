«Αν είχα αυτοκίνητο θα είχα σκοτωθεί»: Ο οδηγός μηχανής για την παραλίγο μετωπική με το βυτιοφόρο

«Άμα είχα αυτοκίνητο δεν θα μπορούσα να αποφύγω», δήλωσε ο οδηγός της μηχανής, ο οποίος γλίτωσε από μια επικίνδυνη σύγκρουση με βυτιοφόρο που επιχείρησε να προσπεράσει σε τυφλό σημείο στη λίμνη Πλαστήρα. Μιλώντας στον Alpha, περιέγραψε την τρομακτική εμπειρία του και πώς κατάφερε να αποφύγει την σύγκρουση.

«Είχα βγει με τη μηχανή με σκοπό να τραβήξω ένα βίντεο. Καθώς πήγαινα προς την λίμνη Πλαστήρα, μετά από συγκεκριμένες δύο-τρεις στροφές, τυχαίνω το βυτιοφόρο. Η κάμερα έδειχνε σε άλλο σημείο. Εγώ με τα μάτια μου εννοείται το έβλεπα από πολύ πιο πριν για αυτό και πρόλαβα να το αποφύγω», εξήγησε.

Αντίκτυπος του περιστατικού

«Δεν σκεφτόμουν κάτι, το μυαλό μου είχε αδειάσει τελείως. Δηλαδή, απλά λέω κάτι με έσωσε. Πραγματικά άμα είχα αυτοκίνητο δεν θα μπορούσα να το αποφύγω, γιατί ούτε πολύ χώρο είχα, πραγματικά ήμουν οριακά με το μηχανάκι», πρόσθεσε ο οδηγός.

Οι αρχές προχώρησαν στην ταυτοποίηση του οδηγού του βυτιοφόρου, που πραγματοποίησε την επικίνδυνη προσπέραση. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η ταυτοποίηση έγινε μέσω έρευνας της Τροχαίας Αττικής, η οποία εντόπισε τον οδηγό μέσω της μεταφορικής εταιρείας στην οποία εργάζεται.

Εξελίξεις στην υπόθεση

Άμεσα, οι αρχές ακολούθησαν τις προβλεπόμενες διαδικασίες και ενημέρωσαν τη Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης. Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, ο οδηγός βρίσκεται μαζί με το βυτιοφόρο στη Χαλκιδική και αναμένεται το απόγευμα να παρουσιαστεί οικειοθελώς στην Τροχαία για να καταθέσει σχετικά με το περιστατικό και να ενημερωθεί για τη δικογραφία που σχηματίζεται σε βάρος του.

Το βίντεο του περιστατικού

Το βίντεο του συμβάντος, που αρχικά αναρτήθηκε στο TikTok, έχει γίνει viral. Καταγράφηκε από την κάμερα που ήταν τοποθετημένη στο κράνος του οδηγού της μηχανής. Σε αυτό, το βυτιοφόρο εμφανίζεται ξαφνικά μπροστά του, έχοντας βγει σχεδόν ολόκληρο στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας για να προσπεράσει ένα προπορευόμενο αυτοκίνητο. Ο μοτοσικλετιστής, αντιλαμβανόμενος τον κίνδυνο, έκανε άμεσα ελιγμό προς την άκρη του οδοστρώματος, αποφεύγοντας την σύγκρουση στο παρά πέντε.

«Πω πω πω, τι κάνει ρε… Παραλίγο να πεθάνουμε!», ακούγεται να λέει ταραγμένος ο οδηγός της μηχανής.