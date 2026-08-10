Γιατί οι ταξιδιωτικοί ειδικοί αποφεύγουν να αφήνουν τις αποσκευές τους στο πάτωμα του ξενοδοχείου

Μετά την ολοκλήρωση του check-in και την είσοδό σας στο δωμάτιο, είναι συχνό φαινόμενο να τοποθετείτε τη βαλίτσα σας απευθείας στο πάτωμα. Ωστόσο, αυτή η συνήθεια, όπως υποστηρίζουν οι ειδικοί στον τομέα των ταξιδιών και της φιλοξενίας, μπορεί να αποδειχθεί ένα από τα μεγαλύτερα λάθη κατά τη διάρκεια της διαμονής σας.

Οι λόγοι για να αποφύγετε την τοποθέτηση των αποσκευών σας στο πάτωμα είναι πολλοί. Από ανεπιθύμητους «λαθρεπιβάτες», όπως οι κοριοί, μέχρι βακτήρια και βρωμιά που συσσωρεύονται στα δάπεδα των ξενοδοχείων, η καθαριότητα των προσωπικών σας αντικειμένων μπορεί να επηρεαστεί σημαντικά.

Οι κίνδυνοι από τα παράσιτα και τη βρωμιά

Η LaDell Carter, ιδρύτρια της ταξιδιωτικής εταιρείας Royal Expression Travels, τονίζει ότι ποτέ δεν αφήνει τις αποσκευές της στο πάτωμα. Αντίθετα, προτιμά να τις τοποθετεί στη σχάρα αποσκευών του δωματίου και, αφού ολοκληρώσει το ξεπακετάρισμα, να τις αποθηκεύει στην ντουλάπα. Όπως εξηγεί, η επιλογή αυτή δεν αφορά μόνο την τάξη, αλλά κυρίως την αποφυγή ανεπιθύμητων «επισκεπτών». Μάλιστα, θυμάται ένα περιστατικό από ένα ταξίδι στην Τζαμάικα, όπου άφησε τη βαλίτσα της στο πάτωμα και, όταν επέστρεψε σπίτι, ανακάλυψε ότι μικρές σαύρες είχαν βρει καταφύγιο μέσα της.

Ανάλογη είναι η στάση και της Kelly Tolliday, ειδικής στα ταξίδια ευεξίας και συνιδρύτριας της Rising Nature Retreats, η οποία έχει ταξιδέψει σε περισσότερες από 45 χώρες. Επισημαίνει ότι οι κοριοί αποτελούν έναν από τους μεγαλύτερους εφιάλτες των ταξιδιωτών, καθώς μπορούν να κρυφτούν στις ραφές μιας βαλίτσας ή ανάμεσα στα ρούχα και να μεταφερθούν στο σπίτι, όπου η εξόντωσή τους είναι δύσκολη και δαπανηρή.

Καθαριότητα και προτάσεις για ασφαλή αποθήκευση

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι δεν είναι μόνο τα παράσιτα που πρέπει να σας ανησυχούν. Ακόμη και τα πιο προσεγμένα ξενοδοχεία δεν μπορούν να εγγυηθούν την απόλυτη καθαριότητα των δαπέδων, ιδιαίτερα των μοκετών. Σκόνη, μικρόβια, υπολείμματα από παπούτσια και χημικά καθαρισμού μπορούν εύκολα να καταλήξουν στη βάση της βαλίτσας σας και, στη συνέχεια, στο σπίτι σας.

Η καλύτερη πρακτική είναι απλή: χρησιμοποιήστε την ειδική βάση αποσκευών που διαθέτει το δωμάτιο ή τοποθετήστε τη βαλίτσα σας στην ντουλάπα όταν δεν τη χρησιμοποιείτε. Εάν δεν υπάρχει διαθέσιμη βάση, πολλοί έμπειροι ταξιδιώτες προτιμούν να τοποθετούν τη βαλίτσα τους στην μπανιέρα, καθώς η λεία επιφάνειά της θεωρείται ασφαλής για να μειωθεί ο κίνδυνος μεταφοράς κοριών.