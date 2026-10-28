Τραγωδία στην Ισπανία: Σύγκρουση τρένων κοντά στο Τολέδο με 39 νεκρούς

Σοβαρό σιδηροδρομικό δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης στην Ισπανία, όταν δύο τρένα υψηλής ταχύτητας συγκρούστηκαν στην επαρχία του Τολέδο. Το περιστατικό είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο τουλάχιστον 39 ανθρώπων, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που επικαλούνται η El Pais και το Sky News. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έχουν σπεύσει στο σημείο, όπου οι επιχειρήσεις διάσωσης βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ η ισπανική κυβέρνηση εκφράζει φόβους για αύξηση του αριθμού των θυμάτων.

Η σύγκρουση των συρμών

Η σφοδρή σύγκρουση των δύο τρένων υψηλής ταχύτητας έλαβε χώρα λίγο μετά τις 9 το πρωί τοπική ώρα, την Τετάρτη. Το περιστατικό συνέβη συγκεκριμένα στις 10:00 ώρα Ελλάδας, ανάμεσα στις πόλεις Λος Γέμπενες και Ούρντα, οι οποίες βρίσκονται στην επαρχία του Τολέδο. Το σημείο της σύγκρουσης προσδιορίζεται κοντά στον σιδηροδρομικό σταθμό της Ούρδα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, στο δυστύχημα ενεπλάκησαν ένα τρένο AVE της εταιρείας Renfe και ένας συρμός της εταιρείας Iryo. Οι ενδείξεις συγκλίνουν στο ενδεχόμενο το τρένο AVE να προσέκρουσε στο πίσω μέρος του συρμού της Iryo, ο οποίος φέρεται να ήταν ακινητοποιημένος στις γραμμές τη στιγμή της σύγκρουσης.

Ο τραγικός απολογισμός και οι συνέπειες

Ο αρχικός απολογισμός του δυστυχήματος έκανε λόγο για τουλάχιστον 10 νεκρούς, ωστόσο, οι νεότερες πληροφορίες από την ισπανική εφημερίδα El Pais, καθώς και το Sky News, ανεβάζουν τον αριθμό των θυμάτων σε τουλάχιστον 39 ανθρώπους. Η ισπανική κυβέρνηση έχει εκφράσει φόβους ότι ο αριθμός των νεκρών ενδέχεται να αυξηθεί περαιτέρω, καθώς οι επιχειρήσεις των σωστικών συνεργείων συνεχίζονται αδιάκοπα στο σημείο της τραγωδίας.

Αυτόπτες μάρτυρες κάνουν λόγο για νεκρούς και τραυματίες, περιγράφοντας την κατάσταση ως ιδιαίτερα δύσκολη. Από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, δύο από τα βαγόνια του τρένου Iryo εκτροχιάστηκαν και έπεσαν σε σημείο δίπλα στις σιδηροτροχιές, συγκεκριμένα σε ένα πρανές, γεγονός που δυσχεραίνει τις προσπάθειες διάσωσης.

Άμεση κινητοποίηση και διακοπή δρομολογίων

Αμέσως μετά το συμβάν, μέλη των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης και ισχυρές δυνάμεις διάσωσης κινητοποιήθηκαν και έσπευσαν στην περιοχή του δυστυχήματος. Τα σωστικά συνεργεία καταβάλλουν εντατικές προσπάθειες για τον απεγκλωβισμό τραυματιών και την ανάσυρση των θυμάτων από τα συντρίμμια των συρμών, σε μια προσπάθεια να προσφέρουν βοήθεια στους πληγέντες.

Ως άμεση συνέπεια της τραγωδίας, η κυκλοφορία των τρένων στη σιδηροδρομική γραμμή υψηλής ταχύτητας που συνδέει τη Μαδρίτη με την περιοχή της Ανδαλουσίας, στη νότια Ισπανία, έχει ανασταλεί πλήρως. Η ισπανική εταιρία σιδηροδρόμων ADIF ανακοίνωσε τη διακοπή των δρομολογίων στη συγκεκριμένη γραμμή, ειδικότερα μεταξύ Μαδρίτης, Σιουδάδ Ρεάλ και Ανδαλουσίας, μετά τη σύγκρουση ενός τρένου με προπορευόμενο.

Οι συνθήκες του δυστυχήματος υπό διερεύνηση

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το σιδηροδρομικό δυστύχημα παραμένουν προς το παρόν υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές. Ενώ οι πρώτες ενδείξεις συγκλίνουν στο ενδεχόμενο το τρένο AVE να προσέκρουσε στο πίσω μέρος του ακινητοποιημένου συρμού της Iryo, οι έρευνες συνεχίζονται με σκοπό να διαπιστωθούν πλήρως τα αίτια και οι παράγοντες που οδήγησαν σε αυτή την τραγική σύγκρουση.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Ieidiseis