Η Φοιτητική Λίστα σάρωσε στη Σερβία και το Πάρκο των Πιονέρων καθαρίστηκε

Η Φοιτητική Λίστα σημείωσε σαρωτική νίκη στις βουλευτικές εκλογές της Σερβίας, βάζοντας τέλος στην κυριαρχία του Αλεξάνταρ Βούτσιτς και του Σερβικού Προοδευτικού Κόμματος (SNS). Το πρωί μετά τους πανηγυρισμούς, οι υποστηρικτές της βρέθηκαν στο Πάρκο των Πιονέρων στο Βελιγράδι, απέναντι από το κτίριο της Εθνοσυνέλευσης, για να καθαρίσουν τον χώρο.

Το τέλος μιας κυριαρχίας

Η εκλογική αναμέτρηση οδήγησε σε αιφνιδιαστική εξέλιξη, με τον Αλεξάνταρ Βούτσιτς να ενημερώνει τους υποστηρικτές του στα κεντρικά γραφεία του SNS, λίγο μετά το κλείσιμο της κάλπης, ότι το κόμμα του υπέστη συντριπτική ήττα από τη Φοιτητική Λίστα. Εν μέσω ζητωκραυγών στο κέντρο του Βελιγραδίου, ο Βούτσιτς δήλωσε ότι δεν επιθυμούσε αναταραχές στους δρόμους.

Αυτή η δήλωση σηματοδότησε την αρχή του τέλους για μια περίοδο κυριαρχίας, με τη Φοιτητική Λίστα να αναδεικνύεται νικήτρια και να αλλάζει το πολιτικό σκηνικό της χώρας.

Το Τσάτσιλαντ και η εκλογική βραδιά

Για 18 μήνες, το Πάρκο των Πιονέρων, ένα μικρό πάρκο με δέντρα και παιδική χαρά, ήταν απαγορευμένη ζώνη. Είχε καταληφθεί από έναν φιλοκυβερνητικό καταυλισμό, γνωστό ως Τσάτσιλαντ, όπου σε λευκές σκηνές ζούσαν άτομα που, σύμφωνα με τον Guardian, ήταν πρόθυμα να επιτεθούν σε δημοσιογράφους ή σε όποιον πλησίαζε, με την αστυνομία να παρακολουθεί χωρίς να αποτρέπει τη βία.

Τη βραδιά των εκλογών, μισή ώρα πριν κλείσουν οι κάλπες, μεγάλος αριθμός μασκοφόρων με μαύρα ρούχα άρχισε να συγκεντρώνεται μέσα και γύρω από το Πάρκο των Πιονέρων. Η απειλητική τους παρουσία φαινόταν να επιβεβαιώνει τις προεκλογικές εκτιμήσεις ότι το SNS δεν θα παρέδιδε την εξουσία χωρίς αντίσταση. Ωστόσο, μετά τις δηλώσεις του Βούτσιτς, τα ΜΑΤ αποσύρθηκαν, τα κιγκλιδώματα γύρω από το πάρκο απομακρύνθηκαν και τα συγκεκριμένα άτομα αποχώρησαν γρήγορα. Οι υποστηρικτές της Φοιτητικής Λίστας μπήκαν πανηγυρίζοντας στο Τσάτσιλαντ, το έκαναν άνω κάτω και έβαλαν φωτιά σε κάποιες από τις σκηνές.

Ο εθελοντικός καθαρισμός του πάρκου

Παρά τον αρχικό πανηγυρισμό, το κίνημα της Φοιτητικής Λίστας δεν συνηθίζει να αφήνει πίσω του χάος. Στα δύο χρόνια αντικυβερνητικών διαδηλώσεων κατά της διαφθοράς, οι συμμετέχοντες καθάριζαν πάντα τον χώρο μετά από κάθε κινητοποίηση. Έτσι, απηύθυναν κάλεσμα σε εθελοντές για να επανέλθει το πάρκο όσο το δυνατόν πιο κοντά στην προηγούμενη κατάστασή του.

Εκατοντάδες άνθρωποι ανταποκρίθηκαν και, μαζί με εργαζόμενους του δήμου, απομάκρυναν ό,τι είχε απομείνει από το Τσάτσιλαντ. Άλλοι ξήλωναν τις κατεστραμμένες λευκές σκηνές και άλλοι καθάριζαν και απολύμαιναν προσεκτικά τις κατασκευές αναρρίχησης, τις κούνιες και τις τσουλήθρες της παιδικής χαράς. Ο Ράντομιρ Ντάλιτς, ένας από τους εθελοντές, χτένιζε με επιμονή το γρασίδι για να μαζέψει γόπες και άλλα σκουπίδια. Δήλωσε πανευτυχής που το πάρκο απαλλάχθηκε επιτέλους από «εγκληματίες με βίαιες προθέσεις απέναντί μας», προσθέτοντας: «Χθες ήταν μια μεγάλη νίκη, οπότε σήμερα είναι η μυρωδιά της ελευθερίας. Είμαστε μέσα στα σκουπίδια, αλλά είναι η μυρωδιά της ελευθερίας».

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr