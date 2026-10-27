Ο Γίρι Παβλένκα αποκάλυψε το διάστημα της απουσίας του από τον ΠΑΟΚ

Ο τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ, Γίρι Παβλένκα, γνωστοποίησε το χρονοδιάγραμμα της επιστροφής του στην αγωνιστική δράση, μετά τη χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε για την αποκατάσταση του τραυματισμού του στον ώμο. Ο Τσέχος γκολκίπερ επιβεβαίωσε ότι θα απουσιάσει για διάστημα τριών έως τεσσάρων μηνών, ενώ παράλληλα αναφέρθηκε στην πορεία της αποκατάστασής του, στη ζωή του στη Θεσσαλονίκη και στους αγωνιστικούς στόχους του «δικεφάλου του βορρά».

Η χειρουργική επέμβαση και η πορεία αποκατάστασης

Ο Γίρι Παβλένκα, ο οποίος είχε υποστεί εξάρθρωση ώμου κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης του ΠΑΟΚ με τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο, υποβλήθηκε την περασμένη εβδομάδα σε χειρουργική επέμβαση στο Μόναχο. Η επέμβαση κρίθηκε αναγκαία για την πλήρη αποκατάσταση του τραυματισμού του, με τον ίδιο να δίνει λεπτομέρειες για την κατάστασή του.

Ο 34χρονος τερματοφύλακας μίλησε στην επίσημη ιστοσελίδα της πρώην ομάδας του, Βέρντερ Βρέμης, όπου και αποκάλυψε το διάστημα της απουσίας του. «Ο τραυματισμός φυσικά κάνει τα πράγματα πιο δύσκολα. Την περασμένη εβδομάδα υποβλήθηκα σε χειρουργική επέμβαση στο Μόναχο και θα μείνω εκτός δράσης για τρεις με τέσσερις μήνες», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η κατάσταση του ώμου του εξελίσσεται καλά, εκφράζοντας την ελπίδα να επιστρέψει στο γήπεδο το συντομότερο δυνατό. «Αυτή τη στιγμή η κατάσταση του ώμου μου εξελίσσεται καλά. Ελπίζω απλώς να επιστρέψω στο γήπεδο όσο το δυνατόν γρηγορότερα», πρόσθεσε ο Παβλένκα, δίνοντας ένα θετικό μήνυμα για την πορεία της ανάρρωσής του.

Το χρονοδιάγραμμα της απουσίας και η επιστροφή

Με βάση την εκτίμηση του Τσέχου γκολκίπερ, ο ΠΑΟΚ θα στερηθεί τις υπηρεσίες του για το υπόλοιπο του τρέχοντος έτους, δηλαδή για το υπόλοιπο του 2026. Η επιστροφή του στην αγωνιστική δράση τοποθετείται χρονικά στις αρχές του νέου έτους, αν και αυτό θα εξαρτηθεί άμεσα από την πορεία της αποκατάστασης και την ανταπόκριση του οργανισμού του στην θεραπεία.

Η απουσία του 34χρονου τερματοφύλακα για ένα τόσο μεγάλο διάστημα αποτελεί σημαντικό γεγονός για την ομάδα της Θεσσαλονίκης, καθώς θα χρειαστεί να καλύψει το κενό του για τους επόμενους μήνες. Η εστίαση πλέον βρίσκεται στην ομαλή και πλήρη αποκατάσταση του Παβλένκα, ώστε να επιστρέψει δυνατός στους αγωνιστικούς χώρους.

Η ζωή στη Θεσσαλονίκη και οι διαφορές με τη Βρέμη

Πέρα από τον τραυματισμό και την αποκατάστασή του, ο Γίρι Παβλένκα αναφέρθηκε και στην καθημερινότητά του στην Ελλάδα, κάνοντας μια σύγκριση με την προηγούμενη εμπειρία του στη Γερμανία. Ο Τσέχος τερματοφύλακας εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη ζωή στη Θεσσαλονίκη, τονίζοντας τα θετικά στοιχεία που έχει συναντήσει.

«Η ζωή εδώ είναι πραγματικά πολύ όμορφη. Έχουμε πολλή ηλιοφάνεια και αυτό μας αρέσει. Είναι φυσικά κάπως διαφορετικά σε σχέση με τη Βρέμη», σημείωσε ο Παβλένκα. Οι δηλώσεις του αναδεικνύουν την προσαρμογή του στο νέο περιβάλλον και την εκτίμησή του για τις συνθήκες διαβίωσης στην ελληνική πόλη.

Το επίπεδο του ελληνικού ποδοσφαίρου και οι στόχοι του ΠΑΟΚ

Ο Γίρι Παβλένκα δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στο επίπεδο του ποδοσφαίρου στην Ελλάδα, καθώς και στους φιλόδοξους στόχους που έχει θέσει ο ΠΑΟΚ. Ο Τσέχος τερματοφύλακας προχώρησε σε μια αξιολόγηση του ελληνικού πρωταθλήματος, κάνοντας και πάλι μια σύγκριση με το γερμανικό.

«Το επίπεδο του ποδοσφαίρου δεν είναι τόσο υψηλό όσο στην Bundesliga, αλλά οι τέσσερις μεγάλες ομάδες, ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ και εμείς στον ΠΑΟΚ, διαθέτουμε μεγάλη ποιότητα», ανέφερε ο Παβλένκα. Τόνισε επίσης ότι όταν διεξάγονται τα ντέρμπι μεταξύ αυτών των ομάδων, το επίπεδο του παιχνιδιού είναι πραγματικά καλό.

Όσον αφορά τους στόχους της ομάδας του, ο Παβλένκα υπογράμμισε τις φιλοδοξίες του ΠΑΟΚ. «Οι στόχοι μας είναι να αγωνιζόμαστε κάθε χρόνο στην Ευρώπη και να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα», δήλωσε, αναδεικνύοντας την προσήλωση του συλλόγου σε υψηλούς αγωνιστικούς στόχους τόσο εντός των συνόρων όσο και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Με πληροφορίες από: Gazzetta