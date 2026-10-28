Δύσκολη εξίσωση για τον Γκάντι Άιζενκοτ στο Ισραήλ: Το σενάριο συνεργασίας με τα αραβικά κόμματα

Μια ιδιαίτερα δύσκολη εξίσωση αντιμετωπίζει ο Γκάντι Άιζενκοτ και το μπλοκ της ισραηλινής αντιπολίτευσης, καθώς εξετάζεται το ενδεχόμενο συνεργασίας με τα αραβικά κόμματα. Η προοπτική απομάκρυνσης του Μπενιαμίν Νετανιάχου από την πρωθυπουργία δοκιμάζει τις προεκλογικές δεσμεύσεις που είχαν αναληφθεί. Σύμφωνα με τον πολιτικό αναλυτή Νταν Πέρι, η ισχυρή επιθυμία για τον τερματισμό της θητείας του Νετανιάχου ενδέχεται να υπερισχύσει των προηγούμενων υποσχέσεων.

Οι προεκλογικές δεσμεύσεις της αντιπολίτευσης

Ο συνασπισμός του Γκάντι Άιζενκοτ είχε δεσμευτεί προεκλογικά να μην προχωρήσει σε συνεργασία με τα αραβικά κόμματα για τη συγκρότηση κυβέρνησης μειοψηφίας. Αυτή η δέσμευση είχε ως στόχο να προσελκύσει ψηφοφόρους που μέχρι πρότινος στήριζαν τον Μπενιαμίν Νετανιάχου. Ωστόσο, η τρέχουσα πολιτική κατάσταση στο Ισραήλ φαίνεται να θέτει σε δοκιμασία την τήρηση αυτής της υπόσχεσης.

Ο Νταν Πέρι, πρώην περιφερειακός διευθυντής σύνταξης του Associated Press για την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική, μιλώντας στο Al Jazeera, εξέφρασε την αμφιβολία του για το αν ο συνασπισμός του Άιζενκοτ θα μπορέσει να τηρήσει την εν λόγω δέσμευση. Τα αραβικά κόμματα, τα οποία σημείωσαν ισχυρές επιδόσεις στις εκλογές, έχουν ήδη καταστήσει σαφές στον Άιζενκοτ ότι θα τον προτείνουν στον πρόεδρο για τον σχηματισμό κυβέρνησης.

Το πολιτικό αδιέξοδο μετά τις εκλογές

Τα αποτελέσματα των εκλογών στο Ισραήλ έχουν οδηγήσει σε ένα πολιτικό αδιέξοδο, καθώς κανένα από τα μεγάλα μπλοκ δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την απαραίτητη πλειοψηφία των 61 εδρών για να κυβερνήσει μόνο του. Σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα exit polls που δημοσιεύτηκαν από τρία ισραηλινά τηλεοπτικά δίκτυα, το μπλοκ του Νετανιάχου συγκέντρωσε 50 έδρες, ενώ η εβραϊκή αντιπολίτευση έλαβε 52 έδρες.

Οι αραβικές παρατάξεις, από την πλευρά τους, εξασφάλισαν 18 έδρες. Αυτό σημαίνει ότι ούτε το μπλοκ του Νετανιάχου ούτε η αντιπολίτευση του Άιζενκοτ μπορούν να σχηματίσουν κυβέρνηση χωρίς εξωτερική υποστήριξη. Η χώρα βρίσκεται πλέον αντιμέτωπη με μια μάχη για τον σχηματισμό της επόμενης κυβέρνησης, καθώς οι ψηφοφόροι παρέδωσαν ένα αποτέλεσμα χωρίς σαφή νικητή.

Ο ρόλος των αραβικών κομμάτων

Οι ισχυρές επιδόσεις των αραβικών κομμάτων στις εκλογές καθιστούν τη συνεργασία μαζί τους έναν κρίσιμο παράγοντα για τον σχηματισμό κυβέρνησης. Ο Νταν Πέρι τόνισε ότι τα δύο αραβικά κόμματα έχουν ήδη εκφράσει την πρόθεσή τους να προτείνουν τον Γκάντι Άιζενκοτ στον πρόεδρο, γεγονός που ενισχύει την πίεση προς τον συνασπισμό της αντιπολίτευσης να επανεξετάσει τις προεκλογικές του δεσμεύσεις.

Η επιθυμία για τον τερματισμό της πρωθυπουργίας του Μπενιαμίν Νετανιάχου είναι ισχυρή εντός της αντιπολίτευσης, και αυτή η επιθυμία ενδέχεται να υπερισχύσει των προηγούμενων υποσχέσεων, καθιστώντας μια συνεργασία με τα αραβικά κόμματα αναπόφευκτη για την επίτευξη του στόχου της απομάκρυνσης του Νετανιάχου από την εξουσία.

Η μάχη για τη νέα κυβέρνηση

Με κανένα από τα μεγάλα μπλοκ να μην έχει εξασφαλίσει την πλειοψηφία, η μάχη για τον σχηματισμό κυβέρνησης αναμένεται να είναι σκληρή. Η αντιπολίτευση χρειάζεται εξωτερική υποστήριξη για να αντικαταστήσει τον Νετανιάχου, και τα αραβικά κόμματα κατέχουν ένα κρίσιμο κομμάτι αυτού του παζλ. Η κατάσταση αυτή δημιουργεί ένα περίπλοκο πολιτικό τοπίο, όπου οι συμμαχίες και οι διαπραγματεύσεις θα καθορίσουν την επόμενη κυβέρνηση του Ισραήλ.

Ο Νταν Πέρι υπογράμμισε ότι η επιθυμία για τον τερματισμό της πρωθυπουργίας του Νετανιάχου είναι τόσο ισχυρή που μπορεί να οδηγήσει σε ανατροπή των προεκλογικών δεσμεύσεων. Η διαφαινόμενη συνεργασία με τα αραβικά κόμματα αποτελεί πλέον ένα κεντρικό σενάριο στις συζητήσεις για την επόμενη κυβέρνηση, παρά τις αρχικές διακηρύξεις της αντιπολίτευσης.

Με πληροφορίες από: Enikos