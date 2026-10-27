Έκτακτο δελτίο καιρού από την ΕΜΥ: Κόκκινη προειδοποίηση για την 28η Οκτωβρίου

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) εξέδωσε κόκκινη προειδοποίηση για την 28η Οκτωβρίου, επικαιροποιώντας το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων. Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, αναμένονται βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της ανατολικής Ελλάδας, με τα φαινόμενα να είναι πιθανό να συνοδεύονται και από τοπικές χαλαζοπτώσεις.

Η προσοχή στρέφεται ιδιαίτερα σε τέσσερις περιοχές όπου προβλέπονται τα πιο έντονα φαινόμενα, ενώ άλλες περιοχές θα επηρεαστούν με πορτοκαλί προειδοποίηση. Η ενημέρωση αυτή έρχεται ως συνέχεια του αρχικού δελτίου που είχε εκδοθεί τη Δευτέρα, 26 Οκτωβρίου του 2026.

Επικαιροποιημένο δελτίο καιρικών φαινομένων

Το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της ΕΜΥ, το οποίο είχε αρχικά εκδοθεί τη Δευτέρα, 26 Οκτωβρίου του 2026, επικαιροποιήθηκε με νέα στοιχεία. Η αναθεωρημένη πρόβλεψη υπογραμμίζει την ανάγκη για αυξημένη επαγρύπνηση, καθώς οι καιρικές συνθήκες αναμένεται να επιδεινωθούν σημαντικά την Τετάρτη, 28 Οκτωβρίου του 2026.

Οι βροχές και οι καταιγίδες που θα εκδηλωθούν στην ανατολική χώρα δεν αποκλείεται να συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις, γεγονός που καθιστά την κατάσταση δυνητικά επικίνδυνη. Η ΕΜΥ καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας.

Κόκκινη προειδοποίηση για τέσσερις περιοχές

Τα πιο έντονα καιρικά φαινόμενα, για τα οποία εκδόθηκε κόκκινη προειδοποίηση, προβλέπονται για την Τετάρτη, 28 Οκτωβρίου του 2026, στη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια και τα Δωδεκάνησα. Αυτές οι περιοχές αναμένεται να δεχθούν το κύριο βάρος της κακοκαιρίας, με τις καιρικές συνθήκες να είναι ιδιαίτερα δυσμενείς.

Ειδικότερα, για τη Θεσσαλία, συμπεριλαμβανομένων των νομών Μαγνησίας και Λάρισας, καθώς και για τις Σποράδες και την Εύβοια, η κόκκινη προειδοποίηση παραμένει σε ισχύ έως αργά τη νύχτα της Τετάρτης. Αυτό υποδηλώνει μια παρατεταμένη περίοδο έντονων φαινομένων στις συγκεκριμένες περιοχές.

Πορτοκαλί προειδοποίηση: Αναλυτική πρόβλεψη ανά περιοχή

Πέρα από τις περιοχές που βρίσκονται σε κόκκινη προειδοποίηση, η ΕΜΥ έχει εκδώσει και πορτοκαλί προειδοποίηση για αρκετές άλλες περιοχές, υποδεικνύοντας επίσης επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα, αλλά ενδεχομένως μικρότερης έντασης ή διάρκειας. Οι προβλέψεις αυτές διαφοροποιούνται ανάλογα με την γεωγραφική θέση και την ώρα.

Στη Θεσσαλία, και συγκεκριμένα στους νομούς Μαγνησίας και Λάρισας, καθώς και στις Σποράδες και την Εύβοια, αρχικά αναμένονται φαινόμενα πορτοκαλί προειδοποίησης από τις βραδινές ώρες.

Στην ανατολική Στερεά, κυρίως στους νομούς Φθιώτιδας και Βοιωτίας, η πορτοκαλί προειδοποίηση ισχύει από τη νύχτα και κατά διαστήματα έως αργά τη νύχτα.

Για τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, ξεκινώντας από τη Χίο και βορειότερα, προβλέπονται πρόσκαιρα φαινόμενα πορτοκαλί προειδοποίησης έως το απόγευμα, τα οποία ενδέχεται να συνεχιστούν έως αργά το βράδυ.

Στα Δωδεκάνησα, και ειδικότερα στη Ρόδο και το Καστελλόριζο, η πορτοκαλί προειδοποίηση τίθεται σε ισχύ από αργά το μεσημέρι.

Τέλος, στην Αττική, αναμένονται φαινόμενα πορτοκαλί προειδοποίησης έως τις πρωινές ώρες της Τετάρτης.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr