Τα οφέλη των αυγών στην καθημερινή διατροφή: Από τον κορεσμό στην ενίσχυση του ανοσοποιητικού

Τα αυγά, είτε βραστά, είτε σε ομελέτα, τηγανιτά ή σκραμπλ, μπορούν να ενταχθούν εύκολα στην καθημερινή διατροφή. Πολλοί αναρωτιούνται αν η συχνή κατανάλωσή τους είναι υγιεινή. Οι διατροφολόγοι απαντούν σε αυτά τα ερωτήματα, διαλύοντας μύθους και αναδεικνύοντας τα σημαντικά οφέλη που προσφέρουν, δίνοντας παράλληλα συμβουλές για την υγιεινή τους ενσωμάτωση στο πιάτο μας.

Πλούσια πηγή πρωτεΐνης υψηλής ποιότητας

Τα αυγά αποτελούν μια εξαιρετική πηγή πρωτεΐνης υψηλής ποιότητας, καθώς περιέχουν όλα τα απαραίτητα αμινοξέα που χρειάζεται ο ανθρώπινος οργανισμός, αλλά δεν μπορεί να παράγει μόνος του. Αυτά τα αμινοξέα είναι ζωτικής σημασίας για πολλές λειτουργίες του σώματος.

Συγκεκριμένα, συμβάλλουν στη δημιουργία και την αποκατάσταση των ιστών, υποστηρίζουν την ανάπτυξη των μυών και βοηθούν τον οργανισμό να επιτελεί διάφορες βασικές λειτουργίες, καθιστώντας τα αυγά ένα πλήρες διατροφικό στοιχείο.

Ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος

Η τακτική κατανάλωση αυγών μπορεί να συμβάλει στην υποστήριξη του ανοσοποιητικού συστήματος. Ο λόγος είναι ότι το ανοσοποιητικό χρειάζεται πρωτεΐνη από τη διατροφή για να παράγει τις δικές του πρωτεΐνες, όπως τα αντισώματα. Αυτά τα αντισώματα επιτρέπουν στον οργανισμό να ανταποκρίνεται γρήγορα σε απειλές, όπως τα βακτήρια και οι ιοί.

Επιπλέον, τα αυγά περιέχουν σελήνιο, βιταμίνη Α, βιταμίνη Β12 και ψευδάργυρο, θρεπτικά συστατικά που υποστηρίζουν την υγιή λειτουργία του ανοσοποιητικού. Ο κρόκος του αυγού είναι επίσης μία από τις λίγες φυσικές διατροφικές πηγές βιταμίνης D. Αυτή η βιταμίνη βοηθά στη ρύθμιση τόσο της έμφυτης ανοσίας, που αποτελεί την πρώτη γραμμή άμυνας του οργανισμού, όσο και της επίκτητης ανοσίας, η οποία παρέχει πιο εξειδικευμένη και στοχευμένη προστασία.

Συμβολή στον κορεσμό και τη διαχείριση της όρεξης

Στο πλαίσιο μιας ισορροπημένης διατροφής, τα αυγά μπορούν να ενισχύσουν το αίσθημα του κορεσμού, χάρη στην περιεκτικότητά τους σε πρωτεΐνη και λίπος. Αυτά τα δύο θρεπτικά συστατικά έχουν την ιδιότητα να επιβραδύνουν τη γαστρική κένωση.

Η επιβράδυνση της γαστρικής κένωσης, δηλαδή του ρυθμού με τον οποίο η τροφή απομακρύνεται από το στομάχι και προχωρά στο πεπτικό σύστημα, έχει ως αποτέλεσμα το αίσθημα πληρότητας μετά το γεύμα να διαρκεί περισσότερο. Παράλληλα, η πρωτεΐνη και το λίπος διεγείρουν την απελευθέρωση ορμονών που ρυθμίζουν την όρεξη, όπως το πεπτίδιο YY και το GLP-1, οι οποίες στέλνουν στον εγκέφαλο το μήνυμα ότι ο οργανισμός έχει χορτάσει.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr