Επίθεση με μαχαίρια σε φρουρό της ισραηλινής πρεσβείας στο Βελιγράδι – νεκρός ο δράστης

Συναγερμός σήμανε στο Βελιγράδι μετά από επίθεση που δέχτηκε αστυνομικός, μέλος της σερβικής Χωροφυλακής, ο οποίος φρουρούσε την πρεσβεία του Ισραήλ. Ο δράστης, ο οποίος ήταν οπλισμένος με δύο μαχαίρια, έπεσε νεκρός από τα πυρά του φρουρού, ο οποίος χρησιμοποίησε το υπηρεσιακό του όπλο σε αυτοάμυνα. Το περιστατικό εξετάζεται από τις αρχές ως τρομοκρατική ενέργεια, ενώ ο φρουρός τραυματίστηκε ελαφρά.

Η στιγμή της επίθεσης και η αντίδραση

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 00:15 το πρωί της Τετάρτης 28 Οκτωβρίου, έξω από την ισραηλινή πρεσβεία στο Βελιγράδι. Ο δράστης επιτέθηκε στον αστυνομικό, ο οποίος εκτελούσε καθήκοντα φρουρού, κρατώντας δύο μαχαίρια. Κατά τη διάρκεια της επίθεσης, ο δράστης φώναζε «Αλλάχου Άκμπαρ».

Ο αστυνομικός, αντιδρώντας στην επίθεση, χρησιμοποίησε το όπλο του. Οι αρχές ανέφεραν ότι η χρήση του όπλου έγινε σε αυτοάμυνα, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του δράστη. Η άμεση αντίδραση του φρουρού απέτρεψε περαιτέρω κλιμάκωση του περιστατικού.

Ο τραυματισμός του φρουρού και η κατάστασή του

Ο αστυνομικός που δέχτηκε την επίθεση υπέστη ένα κόψιμο στο πρόσωπο. Παρά τον τραυματισμό του, η κατάστασή του κρίνεται καλή και δεν εμπνέει ανησυχία. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μετέδωσε το σερβικό Telegraf, ο φρουρός αναμένεται να πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο εντός της ίδιας ημέρας.

Τον τραυματισμένο αστυνομικό επισκέφθηκαν στο νοσοκομείο ο υπουργός Εσωτερικών, Ίβιτσα Ντάτσιτς, καθώς και ο διευθυντής της αστυνομίας, Ντράγκαν Βασίλιεβιτς, εκφράζοντας το ενδιαφέρον των αρχών για την υγεία του.

Πληροφορίες για τον δράστη και οι διασυνδέσεις του

Οι σερβικές αρχές περιέγραψαν τον δράστη ως ανήλικο, χωρίς ωστόσο να έχουν ανακοινώσει την πλήρη ταυτότητά του. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που έδωσε ο υπουργός Εσωτερικών Ίβιτσα Ντάτσιτς, υπάρχουν ενδείξεις ότι ο δράστης προερχόταν από την πόλη Σάμπατς, η οποία βρίσκεται στη δυτική Σερβία.

Ο υπουργός Ντάτσιτς υποστήριξε ακόμη ότι ο δράστης είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις υπηρεσίες ασφαλείας. Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι ήταν υποστηρικτής του Ισλαμικού Κράτους, επικαλούμενος στοιχεία που έδειχναν στον λογαριασμό του στο Instagram τη μαύρη σημαία και άλλα σύμβολα της οργάνωσης. Η έρευνα για την πλήρη ταυτοποίηση του δράστη και τις συνθήκες της επίθεσης βρίσκεται σε εξέλιξη.

Οι δηλώσεις του υπουργού Εσωτερικών

Ο Ίβιτσα Ντάτσιτς χαρακτήρισε το περιστατικό ως τρομοκρατική επίθεση. Οι πληροφορίες σχετικά με τις διασυνδέσεις του δράστη και τα στοιχεία από τον λογαριασμό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτελούν μέρος της εν εξελίξει έρευνας, όπως διευκρίνισε ο υπουργός. Οι αρχές εργάζονται για να διαλευκάνουν πλήρως την υπόθεση και να επιβεβαιώσουν όλα τα δεδομένα.

Ενεργοποίηση του κόκκινου επιπέδου απειλής

Μετά την επίθεση, ο υπουργός Εσωτερικών ανακοίνωσε την ενεργοποίηση του ανώτατου, κόκκινου επιπέδου απειλής στη Σερβία. Το μέτρο αυτό συνεπάγεται μια σειρά από ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας σε όλη τη χώρα. Συγκεκριμένα, προβλέπεται αυξημένη αστυνομική παρουσία σε ευαίσθητα σημεία και κρίσιμες υποδομές.

Επιπλέον, θα πραγματοποιηθούν αυξημένοι έλεγχοι σε σημεία ιδιαίτερης σημασίας για την ασφάλεια, καθώς και σε χώρους όπου συγκεντρώνεται μεγάλος αριθμός πολιτών. Η διαδικασία ταυτοποίησης του δράστη και η έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες της επίθεσης συνεχίζονται από τις σερβικές αρχές, με στόχο την πλήρη διαλεύκανση του περιστατικού.

Με πληροφορίες από: Newsit