Οργή στο Περού για την αρχειοθέτηση της υπόθεσης των εξαναγκαστικών στειρώσεων

Έντονες αντιδράσεις και οργή έχει προκαλέσει στο Περού η απόφαση της περουβιανής εισαγγελίας να αρχειοθετήσει την υπόθεση των εξαναγκαστικών στειρώσεων χιλιάδων αυτόχθονων γυναικών. Η εισαγγελική αρχή έκρινε ότι τα αδικήματα έχουν παραγραφεί, επικαλούμενη έναν νόμο του 2024. Η εξέλιξη αυτή απαλλάσσει 52 υπόπτους, μεταξύ των οποίων και τρεις πρώην υπουργούς Υγείας, με οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων να καταγγέλλουν ατιμωρησία.

Η απόφαση της εισαγγελίας και ο νόμος του 2024

Η περουβιανή εισαγγελία προχώρησε στην αρχειοθέτηση της υπόθεσης των εξαναγκαστικών στειρώσεων, η οποία αφορά χιλιάδες αυτόχθονες γυναίκες κατά τη διάρκεια της προεδρίας του Αλμπέρτο Φουχιμόρι. Η απόφαση αυτή βασίστηκε στην κρίση ότι τα αδικήματα έχουν παραγραφεί, σύμφωνα με πληροφορίες που περιήλθαν σε γνώση του Γαλλικού Πρακτορείου (AFP).

Για την αιτιολόγηση της απόφασής της, η εισαγγελική αρχή επικαλέστηκε έναν νόμο που ψηφίστηκε το 2024. Ο συγκεκριμένος νομοθέτημα αποκλείει τον χαρακτηρισμό πράξεων που τελέστηκαν πριν από τον Ιούλιο του 2002 ως εγκλημάτων πολέμου ή εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας. Η απόφαση αυτή έχει ως αποτέλεσμα την απαλλαγή 52 υπόπτων, ανάμεσά τους τρεις άλλοτε υπουργούς Υγείας της κυβέρνησης Φουχιμόρι.

Οι εξαναγκαστικές στειρώσεις και τα θύματα

Οι στειρώσεις που αποτελούν το αντικείμενο της υπόθεσης ανάγονται στην περίοδο της προεδρίας του Αλμπέρτο Φουχιμόρι, από το 1990 έως το 2000. Η κυβέρνηση του Φουχιμόρι διέψευδε πάγια πως διεξήγαγε τέτοια εκστρατεία. Ωστόσο, οι εισαγγελείς εξέταζαν προσφυγές από 4.172 γυναίκες, οι οποίες κατήγγειλαν ότι υπέστησαν σοβαρούς τραυματισμούς εξαιτίας των επεμβάσεων εξαναγκαστικής στείρωσης.

Πέρα από τους τραυματισμούς, οι επεμβάσεις αυτές είχαν στοιχίσει τη ζωή άλλων τουλάχιστον πέντε γυναικών. Τα περισσότερα από τα θύματα ήταν αυτόχθονες, φτωχές κάτοικοι της περουβιανής επαρχίας, γεγονός που υπογραμμίζει την ευάλωτη θέση τους.

Αντιδράσεις και καταγγελίες για ατιμωρησία

Η αρχειοθέτηση της υπόθεσης έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από οργανώσεις και υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οι εν λόγω φορείς χαρακτηρίζουν τον νόμο του 2024 ως νομοθέτημα που κατοχυρώνει την «ατιμωρησία» για τα εγκλήματα που διαπράχθηκαν.

Η Ροσίο Σίλβα-Σαντιστέμπαν, διευθύντρια της φεμινιστικής οργάνωσης Demus, εξέφρασε την απόλυτη αγανάκτησή της για την απόφαση. Δήλωσε στο AFP ότι η οργάνωση θα καταθέσει προσφυγή σε ανώτερο εισαγγελέα, προκειμένου να επανεξεταστεί το κατά πόσον μπορούσε η υπόθεση να τεθεί στο αρχείο. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Επιτροπή για την Εξάλειψη των Διακρίσεων σε βάρος των Γυναικών, μέρος του συστήματος του ΟΗΕ, έχει εκτιμήσει πως η πρακτική αυτή θα μπορούσε να αποτελεί έγκλημα κατά της ανθρωπότητας.

Πολιτικές προεκτάσεις της υπόθεσης

Η υπόθεση των εξαναγκαστικών στειρώσεων αφορά την περίοδο διακυβέρνησης του Αλμπέρτο Φουχιμόρι, ο οποίος διετέλεσε πρόεδρος του Περού από το 1990 έως το 2000. Ο Αλμπέρτο Φουχιμόρι είναι ο πατέρας της νυν προέδρου της χώρας, Κέικο Φουχιμόρι.

Η απόφαση της εισαγγελίας να αρχειοθετήσει την υπόθεση και να απαλλάξει τους 52 υπόπτους, συμπεριλαμβανομένων τριών πρώην υπουργών Υγείας από την κυβέρνηση του Αλμπέρτο Φουχιμόρι, έχει δημιουργήσει ένα κλίμα έντασης και αμφισβήτησης σχετικά με την απονομή δικαιοσύνης για τα θύματα των φερόμενων εγκλημάτων.

Με πληροφορίες από: Enikos