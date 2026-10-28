Σύγκρουση τρένων στο Τολέδο: Αναφορές για δέκα νεκρούς και πολλούς τραυματίες

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τετάρτης (28.10.26) στην Ισπανία, όταν δύο τρένα συγκρούστηκαν στην επαρχία του Τολέδο, στην περιοχή μεταξύ των δήμων Los Yébenes και Urda. Οι πρώτες αναφορές κάνουν λόγο για τουλάχιστον δέκα νεκρούς και πολλούς τραυματίες, ενώ στο σημείο του δυστυχήματος έσπευσαν άμεσα δυνάμεις υγειονομικής περίθαλψης. Το συμβάν προκάλεσε την άμεση διακοπή της κυκλοφορίας στη σιδηροδρομική γραμμή υψηλής ταχύτητας που συνδέει τη Μαδρίτη με την Ανδαλουσία.

Το χρονικό του δυστυχήματος

Η σύγκρουση των δύο συρμών σημειώθηκε λίγο μετά τις 9:00 το πρωί της Τετάρτης. Στο δυστύχημα ενεπλάκησαν ένα τρένο AVE της εταιρείας Renfe, το οποίο είχε αναχωρήσει από τη Μαδρίτη στις 8:00 με προορισμό τη Σεβίλλη, και ένας συρμός της εταιρείας Iryo, ο οποίος κινούνταν στην αντίθετη κατεύθυνση.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδόθηκαν από την ισπανική εφημερίδα El País, δύο από τα βαγόνια που συμμετείχαν στο ατύχημα εκτροχιάστηκαν. Τα εκτροχιασμένα βαγόνια κατέληξαν σε ένα πρανές, γεγονός που υποδηλώνει τη σφοδρότητα της σύγκρουσης.

Οι πρώτες αναφορές για θύματα

Από την πρώτη στιγμή του συμβάντος, μαρτυρίες από το σημείο έκαναν λόγο για σοβαρές συνέπειες. Υπάρχουν αναφορές για τουλάχιστον δέκα νεκρούς, ενώ ο αριθμός των τραυματιών εκτιμάται ότι είναι μεγάλος.

Στο σημείο της σύγκρουσης έφτασαν άμεσα δυνάμεις παροχής ιατρικής βοήθειας προκειμένου να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες και να μεταφέρουν τους τραυματίες. Ωστόσο, μέχρι στιγμής, το δημοσίευμα δεν προσδιορίζει τον ακριβή αριθμό των τραυματιών ούτε τη σοβαρότητα της κατάστασής τους.

Διακοπή κυκλοφορίας και εκτροχιασμός

Ο διαχειριστής των σιδηροδρομικών υποδομών της Ισπανίας, η εταιρεία Adif, ανακοίνωσε επίσημα τη διακοπή της κυκλοφορίας στη σιδηροδρομική γραμμή υψηλής ταχύτητας που συνδέει τη Μαδρίτη με την Ανδαλουσία. Η ανακοίνωση έγινε μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα X, όπου η εταιρεία ανέφερε χαρακτηριστικά: «Η κυκλοφορία στη γραμμή υψηλής ταχύτητας Μαδρίτη – Ανδαλουσία έχει διακοπεί λόγω σύγκρουσης μεταξύ δύο τρένων».

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το τρένο της Renfe που ενεπλάκη στο ατύχημα είχε προηγουμένως σταματήσει και είχε μειώσει την ταχύτητά του λίγα λεπτά πριν τη σύγκρουση. Αυτό συνέβη λόγω ενός προβλήματος που είχε παρουσιαστεί στην κυκλοφορία της συγκεκριμένης γραμμής, γεγονός που ενδεχομένως να έπαιξε ρόλο στην εξέλιξη του δυστυχήματος.

Η αντίδραση του υπουργού Μεταφορών

Την ώρα που συνέβαινε το σιδηροδρομικό δυστύχημα, ο υπουργός Μεταφορών της Ισπανίας, Όσκαρ Πουέντε, βρισκόταν στη Μαδρίτη. Συγκεκριμένα, συμμετείχε στην έναρξη του World Infrastructure Forum, μιας σημαντικής εκδήλωσης για τις υποδομές.

Όπως αναφέρει η El País, ο υπουργός ενημερώθηκε για το περιστατικό ενώ χαιρετούσε τους διοργανωτές της εκδήλωσης. Αμέσως μετά την ενημέρωση, ο Όσκαρ Πουέντε αποχώρησε εσπευσμένα από τον χώρο του φόρουμ, προκειμένου να ασχοληθεί με το σοβαρό γεγονός.

Επιβάτες σε ακινητοποιημένους συρμούς

Το δυστύχημα είχε άμεσες επιπτώσεις και σε άλλους συρμούς που κινούνταν στην ίδια γραμμή. Επιβάτες άλλων τρένων ανέφεραν ότι είχαν ακινητοποιηθεί λόγω του περιστατικού, περιμένοντας οδηγίες και την αποκατάσταση της κυκλοφορίας.

Μεταξύ των επιβατών αυτών ήταν και η πρόεδρος της Asaja Sevilla, Μαρία Μοράλες. Η κυρία Μοράλες ταξίδευε προς τη Μαδρίτη με σκοπό να συμμετάσχει σε μια κινητοποίηση αγροτών, η οποία αφορούσε την αύξηση του κόστους παραγωγής. Σε συνέντευξή της στον ραδιοφωνικό σταθμό Canal Sur Radio, δήλωσε: «Είμαστε ακινητοποιημένοι, μας είπαν ότι θα διαρκέσει 30 λεπτά», περιγράφοντας την κατάσταση που επικρατούσε στους ακινητοποιημένους συρμούς.

Με πληροφορίες από: Newsit