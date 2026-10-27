Μεγάλες διαφορές στα εφάπαξ των συνταξιούχων ανά ταμείο και τομέα

Μεγάλες διαφορές στα ποσά των εφάπαξ που λαμβάνουν οι συνταξιούχοι καταγράφονται στην Ελλάδα, με τις αποκλίσεις να ξεπερνούν σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμη και τις 100.000 ευρώ. Αυτές οι διαφορές εξαρτώνται άμεσα από το ασφαλιστικό ταμείο στο οποίο υπάγονταν οι δικαιούχοι, τα χρόνια ασφάλισης που έχουν συμπληρώσει, καθώς και τις συνολικές εισφορές που έχουν καταβάλει κατά τη διάρκεια του εργασιακού τους βίου.

Διαφορές ανά ταμείο και τομέα

Τα τελευταία διαθέσιμα αναλυτικά στοιχεία πληρωμών, τα οποία αφορούν το πρώτο εξάμηνο του 2026, δείχνουν μια σαφή εικόνα των αποκλίσεων. Συγκεκριμένα, το μέσο εφάπαξ που χορηγείται στους συνταξιούχους του Δημοσίου ανέρχεται σε 24.527 ευρώ. Αντίστοιχα, για τους ασφαλισμένους στα Ταμεία ΔΕΚΟ και τραπεζών, το μέσο ποσό διαμορφώνεται στις 22.542 ευρώ.

Στον τομέα πρόνοιας του ιδιωτικού τομέα, ο μέσος όρος είναι σημαντικά χαμηλότερος, φτάνοντας τα 5.647 ευρώ. Παράλληλα, στους τομείς του πρώην ΕΤΑΑ, το μέσο εφάπαξ ανέρχεται στα 8.758 ευρώ. Τα στοιχεία αυτά υπογραμμίζουν τις μεγάλες διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των διαφόρων ασφαλιστικών φορέων.

Πέρα από τους μέσους όρους, παρατηρούνται πολύ μεγάλες αποκλίσεις σε επιμέρους πρώην φορείς πρόνοιας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι καταβαλλόμενες πληρωμές είναι μόλις λίγες χιλιάδες ευρώ, ενώ σε άλλους το μέσο ποσό μπορεί να ξεπεράσει τις 90.000 ή ακόμη και τις 100.000 ευρώ, αναδεικνύοντας το εύρος των διαφοροποιήσεων.

Αναλυτικά στοιχεία για το δημόσιο

Ειδικότερα στους πρώην τομείς πρόνοιας του Δημοσίου, τα δημοσιευμένα στοιχεία παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές ανάμεσα στις διάφορες κατηγορίες εργαζομένων. Για τους πολιτικούς υπαλλήλους, το μέσο εφάπαξ διαμορφώθηκε στις 23.212 ευρώ, ενώ για τους εκπαιδευτικούς το ποσό ανήλθε στις 23.825 ευρώ.

Στα Σώματα Ασφαλείας, το μέσο ποσό του εφάπαξ ήταν υψηλότερο, φτάνοντας τις 28.610 ευρώ. Ακόμη μεγαλύτερο ήταν το μέσο ποσό για τους ασφαλισμένους των ειδικών μισθολογίων, το οποίο έφθασε τα 41.605 ευρώ, αναδεικνύοντας την ιδιαιτερότητα των συγκεκριμένων κατηγοριών.

Τέλος, για τους εργαζομένους των νοσηλευτικών ιδρυμάτων, ο μέσος όρος του εφάπαξ διαμορφώθηκε στις 24.929 ευρώ. Στους ασφαλισμένους των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), το αντίστοιχο μέσο ποσό ανήλθε στις 17.134 ευρώ, ολοκληρώνοντας την εικόνα των διαφορών στον δημόσιο τομέα.

Παράγοντες που διαμορφώνουν το εφάπαξ

Οι αποκλίσεις που καταγράφονται στα ποσά των εφάπαξ εξηγούνται από μια σειρά παραγόντων. Βασικό ρόλο παίζουν τα διαφορετικά ασφαλιστικά ιστορικά των δικαιούχων, τα οποία περιλαμβάνουν την πορεία των ασφαλιστικών τους χρόνων και τις ιδιαιτερότητες της κάθε περίπτωσης.

Επιπλέον, οι αποδοχές που λάμβαναν οι εργαζόμενοι κατά τη διάρκεια του εργασιακού τους βίου, καθώς και οι εισφορές που έχουν καταβάλει στα αντίστοιχα ταμεία, αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες για τον τελικό υπολογισμό του εφάπαξ. Τα χαρακτηριστικά των δικαιούχων που αποχώρησαν από την εργασία τους συμβάλλουν επίσης στη διαμόρφωση των διαφορετικών ποσών.

Ο υπολογισμός του εφάπαξ και το 2027

Όσοι προγραμματίζουν τη συνταξιοδότησή τους για το έτος 2027 καλούνται να εξετάσουν με ιδιαίτερη προσοχή τον τρόπο υπολογισμού του εφάπαξ βοηθήματος. Σύμφωνα με το επίσημο πλαίσιο που δημοσιεύουν το υπουργείο Εργασίας και ο e-ΕΦΚΑ, ο υπολογισμός του εφάπαξ εξακολουθεί να γίνεται με διαφορετικό τρόπο για δύο χρονικές περιόδους.

Συγκεκριμένα, εφαρμόζεται διαφορετικός τρόπος υπολογισμού για τον ασφαλιστικό χρόνο που έχει συμπληρωθεί έως το τέλος του 2013 και ένας άλλος τρόπος για τον χρόνο ασφάλισης που έχει διανυθεί από την 1η Ιανουαρίου 2014 και μετά. Αυτή η διάκριση είναι κρίσιμη για την κατανόηση του τελικού ποσού.

Είναι σημαντικό να διευκρινιστεί ότι η συζήτηση για πιθανές μελλοντικές αλλαγές στο ασφαλιστικό σύστημα δεν πρέπει να συγχέεται με τις αλλαγές που έχουν ήδη θεσπιστεί και εφαρμόζονται βάσει του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου.

Με πληροφορίες από: Newsit