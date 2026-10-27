Ο Πεζεσκιάν στον Πούτιν: Η Μέση Ανατολή μπορεί να λύσει τα προβλήματά της χωρίς την ανάμιξη των ΗΠΑ

Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, συναντήθηκε σήμερα με τον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντίμιρ Πούτιν, στη Μόσχα, στο περιθώριο μιας ενεργειακής συνόδου. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Ιρανός πρόεδρος εξέφρασε την πεποίθηση ότι η περιοχή της Μέσης Ανατολής έχει την ικανότητα να επιλύσει τα προβλήματά της χωρίς την ανάμιξη των Ηνωμένων Πολιτειών. Παράλληλα, ζήτησε την ενίσχυση της συνεργασίας με τη Μόσχα σε διάφορους τομείς.

Η συνάντηση στη Μόσχα και η θέση του Ιράν

Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν τόνισε στον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντίμιρ Πούτιν, πως η Μέση Ανατολή μπορεί να βρει λύσεις στα ζητήματά της χωρίς την παρέμβαση των ΗΠΑ. Η συνάντηση των δύο ηγετών πραγματοποιήθηκε στη Μόσχα, στο πλαίσιο μιας ενεργειακής συνόδου, προσφέροντας την ευκαιρία για συζητήσεις σε περιφερειακά και διμερή θέματα.

Ο Πεζεσκιάν δήλωσε χαρακτηριστικά ότι «πιστεύω ότι είμαστε ικανοί να επιλύσουμε τα προβλήματα στην περιοχή μας χωρίς να εξαρτιόμαστε από τις ΗΠΑ». Αυτή η δήλωση υπογραμμίζει τη θέση του Ιράν για αυτονομία στην επίλυση των περιφερειακών διαφορών και την επιθυμία για μείωση της εξάρτησης από εξωτερικές δυνάμεις.

Οι στενοί δεσμοί Ρωσίας και Ιράν

Η Ρωσία και το Ιράν διατηρούν στενές πολιτικές επαφές, καθώς και οι δύο χώρες έχουν υποστεί βαρύτατες κυρώσεις σε διεθνές επίπεδο. Αυτή η κοινή συνθήκη έχει ενισχύσει τους δεσμούς τους, οδηγώντας σε μια πιο στενή συνεργασία σε διάφορους τομείς.

Η στρατιωτική και οικονομική συνεργασία μεταξύ των δύο κρατών έχει ενταθεί σημαντικά μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, η οποία έλαβε χώρα το 2022. Αυτή η εντατικοποίηση των σχέσεων αντανακλά την κοινή τους προσπάθεια να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις που προκύπτουν από τις διεθνείς κυρώσεις και τις γεωπολιτικές εξελίξεις.

Προοπτικές συνεργασίας σε πολλούς τομείς

Ο πρόεδρος Πεζεσκιάν εξέφρασε την πεποίθησή του ότι, εφόσον υπάρχει η απαραίτητη βούληση, οι δύο χώρες μπορούν να αλληλοστηριχθούν και να αναπτύξουν τις σχέσεις τους σε ένα ευρύ φάσμα τομέων. Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε στην ανάπτυξη των επιστημονικών, οικονομικών, βιομηχανικών, πολιτιστικών και στρατιωτικών σχέσεων.

«Αν υπάρχει βούληση, και είμαι πεπεισμένος ότι υπάρχει, θα μπορέσουμε να αλληλοστηριχθούμε σε όλους τους τομείς και να αναπτύξουμε τις επιστημονικές, οικονομικές, βιομηχανικές, πολιτιστικές και στρατιωτικές σχέσεις μας», δήλωσε ο Ιρανός πρόεδρος. Αυτή η προσέγγιση υποδηλώνει μια ολοκληρωμένη στρατηγική για την ενίσχυση των διμερών σχέσεων, πέρα από την απλή πολιτική συνεργασία.

Οι δηλώσεις Πούτιν και οι προηγούμενες διπλωματικές επαφές

Από την πλευρά του, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν ανέφερε ότι συζήτησε με τον Μασούντ Πεζεσκιάν «την κατάσταση στην περιοχή η οποία, αναμφίβολα, προκαλεί ανησυχίες». Ο Πούτιν εξέφρασε την ελπίδα ότι η κατάσταση αυτή «θα εξελιχθεί ευνοϊκά», χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες για τις ανησυχίες ή τις προσδοκίες του.

Η συνεργασία μεταξύ Ιράν και Ρωσίας έχει ενισχυθεί και σε διπλωματικό επίπεδο. Την περασμένη εβδομάδα, ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας, Αμπάς Αραγτσί, είχε δηλώσει ότι η ιρανορωσική συνεργασία δεν ήταν ποτέ στενότερη. Η δήλωση αυτή έγινε με την ευκαιρία της πρώτης επίσκεψης του Ρώσου ομολόγου του, Σεργκέι Λαβρόφ, στο Ιράν, μετά το ξέσπασμα του πολέμου στα τέλη Φεβρουαρίου. Επιπλέον, στις αρχές Οκτωβρίου, ο πρόεδρος Πούτιν είχε διαβεβαιώσει τον Ιρανό ομόλογό του ότι η Ρωσία ήταν έτοιμη να συμβάλει σε προσπάθειες διαμεσολάβησης μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών.

Με πληροφορίες από: News.gr