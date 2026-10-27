Η οδήγηση στη βροχή απαιτεί προσοχή: Οι βασικοί κανόνες ασφαλείας

Οι έντονες βροχοπτώσεις θεωρούνται οι πιο επικίνδυνες συνθήκες για την οδήγηση, καθιστώντας επιτακτική την ανάγκη για σωστή ενημέρωση όλων των οδηγών. Η έντονη βροχόπτωση που πλήττει πολλές περιοχές της χώρας δημιουργεί ιδιαίτερα επικίνδυνες συνθήκες στους δρόμους. Η μειωμένη ορατότητα σε συνδυασμό με το ολισθηρό οδόστρωμα αυξάνουν δραματικά τις πιθανότητες ενός ατυχήματος.

Αυτός ο κίνδυνος είναι ακόμα μεγαλύτερος όταν ο οδηγός δεν έχει προετοιμάσει σωστά το όχημά του ή κινείται απρόσεκτα. Η κατάσταση αυτή αποκτά πρόσθετη βαρύτητα τώρα, καθώς πρόκειται για τις πρώτες ισχυρές βροχές που σημειώνονται μετά από ένα μεγάλο χρονικό διάστημα ξηρασίας.

Ο ρόλος των ελαστικών στην ασφαλή οδήγηση

Τα ελαστικά αποτελούν το μοναδικό σημείο επαφής του αυτοκινήτου με τον δρόμο και η κατάστασή τους είναι καθοριστική για την ασφάλεια. Σε ένα βρεγμένο οδόστρωμα, η πρόσφυση μπορεί να μειωθεί έως και κατά 50%. Αυτή η σημαντική μείωση της πρόσφυσης έχει ως άμεσο αποτέλεσμα την αύξηση της απόστασης φρεναρίσματος, καθιστώντας πιο δύσκολη την έγκαιρη ακινητοποίηση του οχήματος.

Πριν ξεκινήσει κανείς την οδήγηση υπό βροχή, είναι απαραίτητο να εξετάσει προσεκτικά το βάθος του πέλματος των ελαστικών του, καθώς και την πίεσή τους. Ένα φθαρμένο ελαστικό ή ένα λάστιχο που είναι ξεφούσκωτο χάνει την ικανότητά του να απομακρύνει αποτελεσματικά το νερό από την επιφάνεια του δρόμου. Αυτό αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο υδρολίσθησης, ένα φαινόμενο όπου το όχημα χάνει την επαφή με το οδόστρωμα και ο οδηγός χάνει τον έλεγχο.

Εξασφάλιση καθαρής ορατότητας

Σε συνθήκες βροχής, η καθαρή και ανεμπόδιστη εικόνα του δρόμου είναι ζωτικής σημασίας για την ασφάλεια του οδηγού και των υπολοίπων χρηστών. Για τον λόγο αυτό, είναι σημαντικό να ελέγχεται η σωστή λειτουργία των υαλοκαθαριστήρων. Οι υαλοκαθαριστήρες πρέπει να καθαρίζουν το παρμπρίζ αποτελεσματικά, χωρίς να αφήνουν γραμμές ή θολά σημεία που θα μπορούσαν να περιορίσουν την ορατότητα.

Επιπλέον, ο οδηγός πρέπει να βεβαιωθεί ότι το δοχείο του καθαριστικού υγρού είναι γεμάτο, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν χρειαστεί. Ένα άλλο σημαντικό μέτρο είναι η ενεργοποίηση του κλιματισμού του οχήματος. Ο κλιματισμός συμβάλλει στην αποφυγή του θαμπώματος των τζαμιών, διατηρώντας την εσωτερική υγρασία σε χαμηλά επίπεδα και εξασφαλίζοντας έτσι διαρκώς καθαρή οπτική επαφή με το περιβάλλον.

Σωστή χρήση φώτων για καλύτερη ευκρίνεια

Όταν οι συνθήκες φωτισμού δεν είναι οι βέλτιστες λόγω της βροχής ή της μειωμένης ορατότητας, είναι επιτακτικό να κινούνται τα οχήματα με αναμμένα φώτα πορείας. Η χρήση των φώτων πορείας βοηθά τον οδηγό να βλέπει καλύτερα τον δρόμο μπροστά του, ειδικά σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού ή έντονης βροχής.

Ταυτόχρονα, η χρήση των φώτων πορείας καθιστά το όχημα πιο ευδιάκριτο και ορατό στους υπόλοιπους χρήστες του δρόμου. Είναι σημαντικό να αποφεύγεται η άσκοπη χρήση των προβολέων ομίχλης, εκτός αν οι συνθήκες ομίχλης το επιβάλλουν, καθώς η λανθασμένη χρήση τους μπορεί να προκαλέσει ενόχληση ή σύγχυση στους άλλους οδηγούς.

Διατήρηση αποστάσεων και έλεγχος ταχύτητας

Η διατήρηση μεγαλύτερης απόστασης από το προπορευόμενο όχημα είναι ένας απαράβατος κανόνας σε συνθήκες βροχής. Στο βρεγμένο οδόστρωμα, η απόσταση ακινητοποίησης ενός οχήματος διπλασιάζεται, πράγμα που σημαίνει ότι απαιτείται πολύ περισσότερος χώρος για να φρενάρει κανείς με ασφάλεια. Η αυξημένη απόσταση παρέχει όχι μόνο περισσότερο χώρο για φρενάρισμα, αλλά και περισσότερο χρόνο στον οδηγό να αντιδράσει σε τυχόν απρόβλεπτες καταστάσεις, αποφεύγοντας τον πανικό.

Εάν ο δρόμος έχει πολύ νερό, συνιστάται η κίνηση ακολουθώντας τα ίχνη του προπορευόμενου αυτοκινήτου, καθώς αυτό μπορεί να βοηθήσει στην καλύτερη πρόσφυση. Παράλληλα, η υψηλή ταχύτητα σε συνθήκες βροχής είναι εξαιρετικά επικίνδυνη. Ο οδηγός πρέπει να μειώσει τον ρυθμό του και να αποφεύγει τα απότομα φρένα ή τις αιφνίδιες τιμονιές, καθώς αυτές οι ενέργειες μπορούν εύκολα να οδηγήσουν σε απώλεια ελέγχου του οχήματος στο ολισθηρό οδόστρωμα.

Με πληροφορίες από: Topontiki