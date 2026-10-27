Άνδρας έπεσε από πεζογέφυρα στον ηλεκτρικό στον Άγιο Νικόλαο: Στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα

Συναγερμός σήμανε σήμερα το πρωί, 27 Οκτωβρίου 2026, στον σταθμό του ηλεκτρικού του Αγίου Νικολάου, όταν ένας άνδρας έπεσε από πεζογέφυρα στις ράγες της Γραμμής 1 του Μετρό (ΗΣΑΠ). Το περιστατικό είχε ως αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του ατόμου, το οποίο μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο «Γεννηματάς», ενώ προκλήθηκαν εκτεταμένες διακοπές και ρυθμίσεις στα δρομολόγια του ηλεκτρικού για αρκετή ώρα.

Το συμβάν και η κινητοποίηση των αρχών

Το πρωί της 27ης Οκτωβρίου 2026, σημειώθηκε ένα σοβαρό περιστατικό στον σταθμό του ηλεκτρικού του Αγίου Νικολάου. Ένας άνδρας φέρεται να έπεσε από την πεζογέφυρα, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι η πτώση ήταν επίτηδες, στο πλαίσιο απόπειρας αυτοκτονίας. Η συγκεκριμένη πτώση έλαβε χώρα στις ράγες της Γραμμής 1 του Μετρό (ΗΣΑΠ), στο τμήμα μεταξύ των σταθμών Αττική και Άγιος Νικολάος.

Αμέσως μετά το συμβάν, σήμανε συναγερμός στις αρμόδιες υπηρεσίες. Στο σημείο κλήθηκαν άμεσα δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛΑΣ) και του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ). Η παρουσία τους ήταν απαραίτητη τόσο για την παροχή βοήθειας στον τραυματία όσο και για τη διαχείριση της κατάστασης που δημιουργήθηκε στον πολυσύχναστο σταθμό του ηλεκτρικού σιδηροδρόμου.

Προσωρινές ρυθμίσεις στην κυκλοφορία του ηλεκτρικού

Λόγω του περιστατικού, η κυκλοφορία στη Γραμμή 1 του Μετρό (ΗΣΑΠ) επηρεάστηκε σημαντικά. Εφαρμόστηκαν άμεσα κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, οι οποίες οδήγησαν στην προσωρινή διακοπή των δρομολογίων σε συγκεκριμένα τμήματα της γραμμής. Συγκεκριμένα, οι σταθμοί Βικτώρια, Αττική, Άγιος Νικολάος, Κάτω Πατήσια και Άγιος Ελευθέριος τέθηκαν προσωρινά εκτός λειτουργίας.

Η ΣΤΑΣΥ, η εταιρεία που είναι υπεύθυνη για τη λειτουργία του Μετρό, εξέδωσε ανακοίνωση νωρίτερα την ίδια ημέρα, ενημερώνοντας το επιβατικό κοινό για τις αλλαγές. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η κυκλοφορία διεξαγόταν προσωρινά στα τμήματα Πειραιάς-Ομόνοια και Άνω Πατήσια-Κηφισιά. Αυτές οι ρυθμίσεις είχαν στόχο να ελαχιστοποιήσουν την ταλαιπωρία των επιβατών, παρά την αναστάτωση που προκλήθηκε από το σοβαρό συμβάν.

Η κατάσταση της υγείας του τραυματία

Ο άνδρας που έπεσε στις ράγες, παρά τη σοβαρότητα του συμβάντος, είχε τις αισθήσεις του μετά την πτώση. Ωστόσο, φέρει σοβαρά τραύματα, γεγονός που κατέστησε αναγκαία την άμεση μεταφορά του σε νοσοκομείο. Το ΕΚΑΒ ανέλαβε τη διακομιδή του τραυματία.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Γεννηματάς», όπου και νοσηλεύεται. Οι γιατροί παρέχουν την απαραίτητη ιατρική φροντίδα για την αντιμετώπιση των σοβαρών τραυμάτων που υπέστη από την πτώση του από την πεζογέφυρα στον σταθμό του ηλεκτρικού.

Αποκατάσταση των δρομολογίων στη Γραμμή 1

Οι προσπάθειες για την αντιμετώπιση του περιστατικού και την αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας της Γραμμής 1 του Μετρό ήταν εντατικές και συντονισμένες. Μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων διαδικασιών από τις αρχές και την ασφαλή απομάκρυνση του τραυματία από τις ράγες, η κυκλοφορία των συρμών άρχισε σταδιακά να επανέρχεται σε κανονικούς ρυθμούς.

Η πλήρης αποκατάσταση της κυκλοφορίας σε ολόκληρο το μήκος της Γραμμής 1 του Μετρό (ΗΣΑΠ) πραγματοποιήθηκε περίπου στις 10:25 το πρωί της ίδιας ημέρας. Από εκείνη τη στιγμή και μετά, όλα τα δρομολόγια διεξάγονται κανονικά, εξυπηρετώντας το επιβατικό κοινό χωρίς περαιτέρω προβλήματα ή καθυστερήσεις.

Με πληροφορίες από: Newsit