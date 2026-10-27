Η αιφνιδιαστική αποχώρηση του Μιχάλη Μπεκίρη από το γραφείο του πρωθυπουργού

Ο Μιχάλης Μπεκίρης αποχώρησε χθες, 27 Οκτωβρίου, από τα καθήκοντά του, μια εξέλιξη που χαρακτηρίστηκε ως αιφνιδιαστική για πολλούς στο πολιτικό σκηνικό. Η απόφαση αυτή έγινε γνωστή μετά από συνάντηση που είχε ο ίδιος με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, στο γραφείο του, πριν το μεσημέρι της ίδιας ημέρας. Η είδηση της αποχώρησης προκάλεσε έκπληξη σε συνεργάτες του Μαξίμου και μέλη του επικοινωνιακού επιτελείου, οι οποίοι πληροφορήθηκαν το γεγονός μέσω του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων.

Η αιφνιδιαστική αποχώρηση και ο αντίκτυπος στο Μαξίμου

Η χθεσινή απόφαση του Μιχάλη Μπεκίρη να αποχωρήσει από τα καθήκοντά του αποτέλεσε έναν απολύτως αιφνιδιασμό για ένα ευρύ φάσμα προσώπων. Συγκεκριμένα, πολλοί συνεργάτες του Μεγάρου Μαξίμου, καθώς και μέλη του επικοινωνιακού επιτελείου, δεν είχαν καμία προηγούμενη ενημέρωση για αυτή την εξέλιξη.

Ο αιφνιδιασμός τους ήταν τόσο μεγάλος που, όπως αναφέρεται, πληροφορήθηκαν την αποχώρηση του Μπεκίρη διαβάζοντάς την στο ΑΠΕ-ΜΠΕ. Αυτό υπογραμμίζει το απρόσμενο της κίνησης, δεδομένης της θέσης και της μακροχρόνιας σχέσης του με τον πρωθυπουργό.

Η συνάντηση στο γραφείο του πρωθυπουργού

Πριν την ανακοίνωση της αποχώρησης, ο Μιχάλης Μπεκίρης βρέθηκε χθες, 27 Οκτωβρίου, στο γραφείο του πρωθυπουργού. Η συνάντηση αυτή πραγματοποιήθηκε πριν το μεσημέρι, σηματοδοτώντας την τελευταία επίσημη επαφή του με τον Κυριάκο Μητσοτάκη υπό την ιδιότητα του στενού συνεργάτη.

Το περιεχόμενο της συζήτησης δεν έχει γίνει γνωστό, ωστόσο προηγήθηκε της αιφνιδιαστικής απόφασης για την αποχώρηση. Η παρουσία του στο πρωθυπουργικό γραφείο, λίγες ώρες πριν την ανακοίνωση, υποδηλώνει μια άμεση επικοινωνία σχετικά με την επαγγελματική του πορεία.

Μια μακροχρόνια προσωπική σχέση

Η σχέση μεταξύ του Μιχάλη Μπεκίρη και του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει βαθιές ρίζες, καθώς οι δύο άνδρες διατηρούν γνωριμία που εκτείνεται σε βάθος χρόνου, ξεπερνώντας τα είκοσι πέντε έτη. Αυτή η μακροχρόνια επαφή έχει διαμορφώσει μια ιδιαίτερη δυναμική μεταξύ τους, η οποία έχει χαρακτηριστεί ως βαθιά και προσωπική.

Η κοινή τους πορεία ξεκίνησε από νεαρή ηλικία, καθώς υπηρέτησαν μαζί ως νεαροί βουλευτές κατά την περίοδο της κυβέρνησης Καραμανλή. Αυτή η κοινή εμπειρία στα πρώτα τους βήματα στην πολιτική ενίσχυσε περαιτέρω τους δεσμούς τους, δημιουργώντας μια σχέση εμπιστοσύνης και συνεργασίας που άντεξε στον χρόνο.

Ο ρόλος του Μπεκίρη στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας

Η στενή σχέση και η αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ Μιχάλη Μπεκίρη και Κυριάκου Μητσοτάκη αποδεικνύεται και από τον σημαντικό ρόλο που ανέλαβε ο Μπεκίρης κατά την ανάληψη της ηγεσίας της Νέας Δημοκρατίας από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Το 2016, όταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξελέγη στην ηγεσία του κόμματος, ο Μιχάλης Μπεκίρης ήταν ο πρώτος διευθυντής του γραφείου του.

Αυτή η επιλογή υπογραμμίζει την εμπιστοσύνη του πρωθυπουργού στο πρόσωπο του Μπεκίρη και την αναγνώριση των ικανοτήτων του σε μια κρίσιμη περίοδο για το κόμμα. Η θέση του ως πρώτου διευθυντή γραφείου αποτελεί ένδειξη της κεντρικής του σημασίας στην οργάνωση και λειτουργία του επιτελείου του τότε νέου προέδρου της Νέας Δημοκρατίας.

Με πληροφορίες από: Gazzetta