Ο Πέτρος Φιλιππίδης βρίσκεται σήμερα στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων, καθώς αναμένεται η απόφαση του δικαστηρίου επί της μήνυσης που είχε υποβάλει ο ίδιος σε βάρος της πρώτης γυναίκας που τον είχε καταγγείλει για βιασμό. Η δίκη ξεκίνησε το πρωί της Τρίτης, 27 Οκτωβρίου 2026, με τις αγορεύσεις των συνηγόρων, και αργότερα εντός της ημέρας αναμένεται η έκδοση της απόφασης. Ο δικηγόρος του ηθοποιού, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, ξεκαθάρισε ότι σε περίπτωση αθώωσης της καταγγέλλουσας, θα προσφύγουν στον Άρειο Πάγο.

Η μήνυση του Πέτρου Φιλιππίδη

Ο Πέτρος Φιλιππίδης παρίσταται ως πολιτικώς ενάγων στη δικαστική διαδικασία, έχοντας υποβάλει μήνυση για ψευδή κατάθεση και ψευδή καταμήνυση. Η νομική του κίνηση στρέφεται κατά της γυναίκας που τον είχε καταγγείλει πρώτη για βιασμό, με τον ηθοποιό να την κατηγορεί για πλήθος αδικημάτων.

Βασικό σημείο της μήνυσης αποτελεί η αναφορά στην «άδικη» προφυλάκισή του, όπως υποστηρίζει ο ίδιος. Υπενθυμίζεται ότι ο Πέτρος Φιλιππίδης έχει αθωωθεί ομόφωνα και αμετάκλητα για την αρχική καταγγελία βιασμού, για την οποία είχε στραφεί δικαστικά εναντίον του.

Η πρόταση του εισαγγελέα της έδρας

Κατά την προηγούμενη συνεδρίαση του δικαστηρίου, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 20 Οκτωβρίου, ο εισαγγελέας της έδρας είχε διατυπώσει την πρότασή του. Συγκεκριμένα, είχε προτείνει την απαλλαγή της κατηγορουμένης από τις κατηγορίες της ψευδούς καταμήνυσης και της συκοφαντικής δυσφήμησης.

Η πρόταση του εισαγγελέα βασίστηκε στην εκτίμηση ότι δεν προκύπτουν επαρκή στοιχεία που να θεμελιώνουν την ενοχή της γυναίκας για τα αδικήματα αυτά.

Η θέση της υπεράσπισης και η προειδοποίηση για Άρειο Πάγο

Ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος, συνήγορος του Πέτρου Φιλιππίδη, κατά την αγόρευσή του εστίασε στο γεγονός ότι ο πελάτης του έχει αθωωθεί ομόφωνα και αμετάκλητα για την αρχική καταγγελία βιασμού. Ζήτησε την τιμωρία της γυναίκας που τον είχε καταγγείλει, τονίζοντας τη σημασία της αμετάκλητης αθώωσης.

Ο δικηγόρος του ηθοποιού ήταν κατηγορηματικός ως προς τις επόμενες νομικές κινήσεις, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Αν την αθωώσετε θα προσφύγουμε στον Άρειο Πάγο». Η δήλωση αυτή υπογραμμίζει την πρόθεση της πλευράς Φιλιππίδη να εξαντλήσει όλα τα ένδικα μέσα.

Η παρουσία του ηθοποιού στο δικαστήριο

Ο Πέτρος Φιλιππίδης έφτασε το πρωί της Τρίτης, πριν από τις 9:00, στο δικαστήριο της πρώην Σχολής Ευελπίδων, όπου και παρακολουθεί τη διαδικασία. Η παρουσία του είναι συνεχής καθ' όλη τη διάρκεια της εκδίκασης της υπόθεσης.

Στο πλευρό του ηθοποιού βρίσκεται και σήμερα, όπως και σε όλες τις προηγούμενες συνεδριάσεις, η σύζυγός του, Ελπίδα Νίνου, παρέχοντας του στήριξη.

Διευκρινίσεις για την τρέχουσα διαδικασία

Είναι σημαντικό να διευκρινιστεί ότι η σημερινή δικαστική διαδικασία δεν συνδέεται με την αίτηση αναίρεσης που έχει υποβάλει η νομική ομάδα του Πέτρου Φιλιππίδη στον Άρειο Πάγο. Η αίτηση αυτή αφορά την καταδίκη του ηθοποιού σε δεύτερο βαθμό για δύο απόπειρες βιασμού, μια ξεχωριστή υπόθεση από τη μήνυση που εκδικάζεται σήμερα.

Η απόφαση του δικαστηρίου για την ενοχή ή όχι της κατηγορούμενης αναμένεται στο τέλος της σημερινής διαδικασίας, εφόσον τηρηθεί το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα.

Με πληροφορίες από: Newsit, Ieidiseis