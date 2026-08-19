Ιταλία: Έξι γυναίκες δολοφονήθηκαν από συντρόφους τους σε πέντε ημέρες

Έξι γυναίκες έχουν χάσει τη ζωή τους από τους συντρόφους ή τους πρώην συντρόφους τους στην Ιταλία, μετά την εορτή του Δεκαπενταύγουστου, το Σάββατο 15 Αυγούστου.

Οι δύο τελευταίες περιπτώσεις σημειώθηκαν χθες, Τρίτη, όταν μια 72χρονη γυναίκα δολοφονήθηκε από τον 74χρονο σύζυγό της, ο οποίος τη λιθοβόλησε σε μια αγροτική περιοχή κοντά στην Κοσέντσα της Καλαβρίας. Παράλληλα, μια 50χρονη Πολωνή μαχαιρώθηκε θανάσιμα από τον 69χρονο Τυνήσιο σύζυγό της στο Κολεφέρο, νότια της Ρώμης.

Προηγούμενα περιστατικά

Πριν από αυτές τις δολοφονίες, την Δευτέρα 17 Αυγούστου, μια 39χρονη γυναίκα έπεσε θύμα του 43χρονου πρώην συζύγου της κοντά στη Βενετία. Η γυναίκα είχε καταγγείλει επανειλημμένα τον πρώην σύζυγό της στην αστυνομία για ενδοοικογενειακή βία, ενώ από το 2002 άλλες τρεις γυναίκες είχαν καταθέσει εναντίον του για παρόμοια θέματα.

Αντίκτυπος και αντίμετρα

Η φονική βία κατά των γυναικών έχει αναγνωριστεί ως νέο αδίκημα στον ιταλικό ποινικό κώδικα και θεωρείται εθνική έκτακτη ανάγκη, καθώς τα ποσοστά της έχουν φτάσει σε ανησυχητικά επίπεδα στη χώρα, σύμφωνα με το ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων ANSA. Ωστόσο, μια εκστρατεία που στοχεύει στην εκπαίδευση των νέων για την ανάπτυξη υγιών σχέσεων με το αντίθετο φύλο έχει σταματήσει, καθώς η κυβέρνηση απαιτεί την έγκριση των γονέων για τη συμμετοχή των μαθητών στα ιταλικά σχολεία.