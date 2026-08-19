Ανθρωποκυνηγητό στη Φιλαδέλφεια για άνδρα με μάσκα «Τσάκι» που τρομοκρατεί κατοίκους

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ανθρωποκυνηγητό στους δρόμους της Φιλαδέλφειας των ΗΠΑ, καθώς οι αστυνομικές αρχές αναζητούν έναν άνδρα που έχει προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση και φόβο. Ο άγνωστος φορά μια ανατριχιαστική μάσκα που παραπέμπει στην περιβόητη κούκλα «Τσάκι», γνωστή από τη σειρά ταινιών τρόμου «Η Κούκλα του Σατανά», και φέρεται να κυνηγά και να απειλεί περαστικούς.

Μέχρι στιγμής, υπάρχουν πληροφορίες ότι έχει κυνηγήσει τουλάχιστον έξι ανθρώπους στην πόλη, με τα περιστατικά να δημιουργούν πανικό, ειδικά στην περιοχή γύρω από το δημαρχείο της Φιλαδέλφειας. Η αστυνομία έχει ήδη δώσει στη δημοσιότητα φωτογραφίες και βίντεο του υπόπτου, ζητώντας την άμεση συνδρομή των πολιτών για τον εντοπισμό και την ταυτοποίησή του.

Περιστατικά τρόμου στους δρόμους

Ένα από τα πιο σοβαρά περιστατικά καταγράφηκε στις 12 Αυγούστου, περίπου στις 5:30 το πρωί. Ο άνδρας με τη μάσκα καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας να κυνηγά μια γυναίκα, ηλικίας 40 ετών, η οποία είχε βγει για το πρωινό της τρέξιμο. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο άνδρας την απείλησε, κρατώντας το ένα χέρι πίσω από την πλάτη του.

Η γυναίκα, πανικοβλημένη, παραπάτησε και τραυματίστηκε κατά την προσπάθειά της να διαφύγει. Ο άνδρας με τη μάσκα «Τσάκι» στη συνέχεια διέφυγε προς έναν σταθμό του υπόγειου σιδηροδρόμου, συγκεκριμένα στον σταθμό Suburban της SEPTA. Αυτό το περιστατικό είναι ένα από τα πολλά που έχουν αναφερθεί, εντείνοντας την ανησυχία των κατοίκων.

Απειλές και παράξενα παιχνίδια

Σε ένα άλλο περιστατικό, ο άνδρας φέρεται να πλησίασε μια γυναίκα και να τη ρώτησε «αν είναι έτοιμη να πεθάνει», μια δήλωση που προκάλεσε έντονο φόβο. Οι αστυνομικοί εξετάζουν το ενδεχόμενο ο ύποπτος να καταγράφει τις πράξεις του, καθώς σε αρκετές από τις εμφανίσεις του έχει παρατηρηθεί να κρατά κινητό τηλέφωνο με αναμμένο το φως.

Μία από τις γυναίκες που ήρθαν αντιμέτωπες μαζί του, η Λουάντα Μαρίνο, περιέγραψε μια ιδιαίτερα αλλόκοτη συνάντηση. Κατά τη διάρκεια του πρωινού της τρεξίματος, ο άνδρας τις πλησίασε και επανειλημμένα προκαλούσε την ίδια και τη φίλη της να κάνουν αγώνα δρόμου, ισχυριζόμενος ότι ήταν ταχύτερος από εκείνες. Η κ. Μαρίνο δήλωσε χαρακτηριστικά ότι «ήταν πολύ παράξενο, σαν ένα διεστραμμένο παιχνίδι», και πλέον η ίδια με τη φίλη της εξετάζουν το ενδεχόμενο να αλλάξουν τη διαδρομή που ακολουθούν στις προπονήσεις τους.

Έρευνες και κατηγορίες

Οι αστυνομικές αρχές της Φιλαδέλφειας έχουν εξαπολύσει ένα εκτεταμένο ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη. Ο αστυνομικός διοικητής Τζέισον Σμιθ δήλωσε στο CBS ότι δεν είναι σαφές εάν τα περιστατικά αυτά συνδέονται με κάποια τάση που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υπογραμμίζοντας την πολυπλοκότητα της υπόθεσης.

Οι αρχές αναζητούν οποιαδήποτε πληροφορία θα μπορούσε να συμβάλει στην ταυτοποίηση και τη σύλληψη του άνδρα. Σε βάρος του εξετάζονται κατηγορίες που αφορούν, μεταξύ άλλων, απειλές, απλή επίθεση και άλλα αδικήματα, καθώς οι πράξεις του έχουν προκαλέσει σοβαρή ανησυχία και αναστάτωση στην τοπική κοινωνία.

Πηγή: Newsit