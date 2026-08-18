Άνοδος θερμοκρασίας έως 41°C: Ποιες ημέρες είναι οι πιο δύσκολες

Σύμφωνα με τα προγνωστικά μοντέλα, αναμένεται σημαντική αύξηση της θερμοκρασίας στη χώρα μας, με τον υδράργυρο να ξεπερνά κατά 4 έως 6 βαθμούς τα κανονικά επίπεδα. Αυτή η θερμή εισβολή θα επηρεάσει τον καιρό από το δεύτερο μισό της εβδομάδας, με το πιο θερμό διάστημα να αναμένεται μεταξύ 23 και 26 Αυγούστου.

Ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς επισημαίνει ότι τα προγνωστικά στοιχεία από τα συστήματα ECMWF ENS και GEFS επιβεβαιώνουν αυτή τη σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας, αν και υπάρχουν κάποιες διαφοροποιήσεις σχετικά με την ένταση και την έκταση της θερμής εισβολής.

Θερμοκρασίες στις μεγάλες πόλεις

Στην Αθήνα, οι μέγιστες θερμοκρασίες θα αυξηθούν από 32-33 βαθμούς στις 18 Αυγούστου, φτάνοντας κοντά στους 38 βαθμούς κατά την περίοδο 24-26 Αυγούστου. Τα πιο θερμά σενάρια προβλέπουν ότι η θερμοκρασία μπορεί να αγγίξει τους 39-40 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, οι μέγιστες θερμοκρασίες θα κυμανθούν από 32-33 βαθμούς έως 36-37 βαθμούς, με τις ελάχιστες να φτάνουν τους 26 βαθμούς.

Στη Λάρισα, η κατάσταση αναμένεται πιο έντονη, με τη μέγιστη θερμοκρασία να πλησιάζει τους 37-38 βαθμούς. Ορισμένα μοντέλα υποδεικνύουν ακόμη και θερμοκρασίες που μπορεί να φτάσουν τους 40-41 βαθμούς. Στην Πάτρα, οι εκτιμήσεις δείχνουν ότι η κορύφωση θα είναι γύρω στους 37 βαθμούς, με εναλλακτικούς υπολογισμούς να προσεγγίζουν τους 40 βαθμούς.

Υψηλές νυχτερινές θερμοκρασίες και καύσωνας

Εκτός από τις μεσημεριανές μέγιστες θερμοκρασίες, οι νυχτερινές ελάχιστες θερμοκρασίες απαιτούν επίσης προσοχή. Στην Αθήνα και την Πάτρα, οι νυχτερινές θερμοκρασίες μπορεί να φτάσουν τους 28-29 βαθμούς κατά την κορύφωση του φαινομένου. Η διατήρηση αυτών των υψηλών θερμοκρασιών τη νύχτα καθιστά τις συνθήκες πιο αποπνικτικές.

Για τον επίσημο χαρακτηρισμό του φαινομένου ως καύσωνα, τα διαθέσιμα στοιχεία απαιτούν προσοχή. Αν και η τάση ανόδου είναι σαφής, παραμένει αβέβαιο αν οι θερμοκρασίες των 40 βαθμών και άνω θα διαρκέσουν και θα έχουν μεγάλη γεωγραφική έκταση.

Το σύστημα GEFS παρουσιάζει γενικά θερμότερες εκτιμήσεις σε σύγκριση με το ECMWF ENS, το οποίο διατηρεί ένα πιο ήπιο σενάριο. Μετά τις 24 και 25 Αυγούστου, η διασπορά των προγνωστικών μελών αυξάνεται, γεγονός που ενισχύει την αβεβαιότητα. Η τελική αξιολόγηση θα εξαρτηθεί από την εξέλιξη των θερμών σεναρίων στις επόμενες ανανεώσεις των μοντέλων.