ΠΑΟΚ: Ρωσικό σενάριο για Γκασαμά και οι πρώτες δηλώσεις του Εντιαγέ

Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται σε περίοδο αναζήτησης για την ενίσχυση του ρόστερ του, με το όνομα του Νάθαν Γκασαμά να εμφανίζεται σε ρωσικά δημοσιεύματα ως πιθανός στόχος. Παράλληλα, ο Σερίφ Εντιαγέ, το νέο μεταγραφικό απόκτημα των «ασπρόμαυρων», προχώρησε στις πρώτες του δηλώσεις, εκφράζοντας την προσήλωσή του στη νέα του ομάδα. Το κλίμα στους οπαδούς του ΠΑΟΚ δεν είναι το καλύτερο δυνατό, μετά την πώληση του Γιάννη Κωνσταντέλια στη Ντόρτμουντ, ωστόσο η διοίκηση συνεχίζει τις προσπάθειες για την ενίσχυση του συλλόγου.

Ενδιαφέρον για τον Νάθαν Γκασαμά από ρωσικές πηγές

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στη Ρωσία, ο ΠΑΟΚ έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για την απόκτηση του Νάθαν Γκασαμά. Ο 25χρονος κεντρικός αμυντικός αγωνίζεται στη Μπάλτικα και έχει συμβόλαιο με τον ρωσικό σύλλογο μέχρι το 2028. Ο Γκασαμά, ο οποίος κατάγεται από το Μάλι, έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον και άλλων ευρωπαϊκών ομάδων.

Εκτός από τον «δικέφαλο του βορρά», για τον Γκασαμά φέρονται να ενδιαφέρονται επίσης η Μπολόνια και ο Ερυθρός Αστέρας. Η Μπάλτικα αποτιμά τον παίκτη στα 4 εκατομμύρια ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των μπόνους, ποσό που έχει γίνει γνωστό σε όσους ενδιαφέρονται για την περίπτωσή του. Η Τόρινο επίσης έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για τον παίκτη.

Η Μπολόνια φαβορί για τον στόπερ

Το φαβορί για την απόκτηση του Νάθαν Γκασαμά, πάντως, φέρεται να είναι η Μπολόνια. Η ιταλική ομάδα αναζητά τον αντικαταστάτη του Τζον Λουκουμί, ο οποίος πήρε μεταγραφή στη Γιουβέντους, και βλέπει στον Γκασαμά τον ιδανικό διάδοχο. Ο επικεφαλής ανιχνευτής ταλέντων της Μπολόνια, Σπέκια, ταξίδεψε μέσω Γκντανσκ για ένα μονοήμερο ταξίδι προκειμένου να παρακολουθήσει τον Γκασαμά στον αγώνα της Μπάλτικα εναντίον της Σπαρτάκ, μια επίσκεψη που οργανώθηκε από τον Λε Τάλεκ.

Από την πλευρά του Ερυθρού Αστέρα, το ενδιαφέρον για τον Γκασαμά βρίσκεται σε παύση αυτή τη στιγμή. Αυτό οφείεται στο γεγονός ότι ένας παίκτης που ήθελαν να πουλήσουν τραυματίστηκε, ενώ η ομάδα έχει αποκλειστεί από το Τσάμπιονς Λιγκ, γεγονότα που επηρεάζουν τις μεταγραφικές τους κινήσεις.

Οι πρώτες δηλώσεις του Σερίφ Εντιαγέ

Την ίδια ώρα, ο Σερίφ Εντιαγέ έκανε τις πρώτες του δηλώσεις ως ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ, μιλώντας στο κανάλι της ομάδας. Ο 30χρονος Σενεγαλέζος επιθετικός, ο οποίος αποκτήθηκε ως δανεικός από τη Σαμσουνσπόρ με οψιόν αγοράς, τόνισε την προσήλωσή του στον σύλλογο. «Προφανώς γνωρίζω τι σημαίνει αυτή η φανέλα. Ξέρω τι σημαίνει για τον κόσμο και έρχομαι εδώ για να παλέψω γι’ αυτήν», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Εντιαγέ αποκάλυψε ότι γνώριζε ήδη αρκετά πράγματα για τη νέα του ομάδα πριν καν έρθει στη Θεσσαλονίκη. «Ο ΠΑΟΚ είναι ένας σύλλογος που ήδη γνώριζα. Γνώριζα καλά τους απίστευτους οπαδούς του, την ιστορία του και βλέπω ότι έχει πολλούς καλούς παίκτες», ανέφερε. Αυτή η γνώση τον οδήγησε στην απόφαση να ενταχθεί στην ομάδα, δηλώνοντας: «Οπότε είπα, γιατί όχι; Να έρθω και να προσφέρω κι εγώ σ’ αυτήν την ομάδα».

Το προφίλ του Σενεγαλέζου επιθετικού

Ο Σερίφ Εντιαγέ σκιαγράφησε το προφίλ του τόσο εντός όσο και εκτός αγωνιστικού χώρου. Περιγράφοντας τον εαυτό του ως παίκτη, δήλωσε: «Μέσα στο γήπεδο είμαι ένας επιθετικός που του αρέσει να σκοράρει και να παλεύει για την ομάδα. Θέλω να βοηθάω, να βάζω πρώτα την ομάδα και μετά τον εαυτό μου». Αυτή η δήλωση υπογραμμίζει την ομαδικότητα και την αφοσίωσή του.

Όσον αφορά την προσωπικότητά του εκτός γηπέδου, ο Σενεγαλέζος επιθετικός αποκάλυψε μια πιο ήσυχη πλευρά του. «Εκτός γηπέδου είμαι λίγο ντροπαλός», είπε, δίνοντας μια εικόνα της προσωπικότητάς του πέρα από τον αγωνιστικό χώρο.

Ανυπομονησία για την Τούμπα

Ο νέος φορ του ΠΑΟΚ εξέφρασε επίσης την ανυπομονησία του να αγωνιστεί μπροστά στον κόσμο της ομάδας στην Τούμπα. «Ανυπομονώ να παίξω στην Τούμπα και να δω τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ. Είναι απίστευτοι», δήλωσε, δείχνοντας τον ενθουσιασμό του για την ατμόσφαιρα που δημιουργούν οι οπαδοί του «δικεφάλου του βορρά». Η δήλωση αυτή αναδεικνύει την προσμονή του για την πρώτη του επαφή με το κοινό της νέας του ομάδας.

Πηγή: Newsbeast