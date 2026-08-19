Το ΝΑΤΟ απαντά στα σενάρια επιθέσεων του Ιράν στην Ευρώπη

Η Βορειοατλαντική Συμμαχία δηλώνει έτοιμη να απαντήσει σε κάθε απειλή, μετά από δημοσίευμα των «Financial Times» που αποκάλυψε ότι το Ιράν εξετάζει σενάρια επιθέσεων σε αμερικανικούς στόχους στην Ευρώπη. Αξιωματούχος του ΝΑΤΟ διεμήνυσε πως η Συμμαχία θα κάνει πάντα ό,τι είναι απαραίτητο για να υπερασπιστεί όλους τους συμμάχους της. Οι εξελίξεις αυτές στη Μέση Ανατολή έχουν θέσει σε επιφυλακή και την Ελλάδα, η οποία βρίσκεται σε συνεχή συντονισμό με τους συμμάχους της, αξιολογώντας όλα τα πιθανά σενάρια.

Η απάντηση του ΝΑΤΟ στις απειλές

Αξιωματούχος της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας διαβεβαίωσε ότι το ΝΑΤΟ είναι πλήρως προετοιμασμένο να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε απειλή προκύψει. Η δήλωση αυτή ήρθε ως άμεση απάντηση σε ερωτήσεις που αφορούσαν το δημοσίευμα των «Financial Times», το οποίο έφερε στο φως πληροφορίες σχετικά με τις σκέψεις του Ιράν για πιθανές επιθέσεις.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που αναφέρονται στο δημοσίευμα, οι Ιρανοί στρατιωτικοί επιτελείς έχουν αξιολογήσει διάφορες επιλογές. Αυτές περιλαμβάνουν την πραγματοποίηση πληγμάτων κατά αμερικανικών στόχων σε χώρες της νοτιοανατολικής Ευρώπης, όπως η Βουλγαρία και η Κύπρος. Επιπλέον, οι ίδιες πληροφορίες κάνουν λόγο για εξέταση του ενδεχομένου σαμποτάζ, με την κοπή ζωτικής σημασίας υποθαλάσσιων καλωδίων οπτικών ινών στην περιοχή των Στενών του Ορμούζ, σε περίπτωση περαιτέρω κλιμάκωσης των πολεμικών επιχειρήσεων από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Αποδεδειγμένη αμυντική ικανότητα

Ο αξιωματούχος του ΝΑΤΟ υπογράμμισε την ισχυρή και αποτελεσματική αποτρεπτική και αμυντική στάση που διατηρεί η Συμμαχία. Για να ενισχύσει αυτή τη διαβεβαίωση, αναφέρθηκε σε συγκεκριμένα περιστατικά που έλαβαν χώρα νωρίτερα εντός του τρέχοντος έτους, τα οποία καταδεικνύουν την επιχειρησιακή της ετοιμότητα.

Συγκεκριμένα, η αεράμυνα του ΝΑΤΟ επέδειξε την ικανότητά της αναχαιτίζοντας με επιτυχία βαλλιστικούς πυραύλους που κατευθύνονταν προς την Τουρκία. Οι πυραύλοι αυτοί είχαν εκτοξευθεί από το Ιράν και αναχαιτίστηκαν σε τέσσερις ξεχωριστές περιπτώσεις, γεγονός που, όπως διαβεβαίωσε ο αξιωματούχος, αποδεικνύει την αποτελεσματικότητα των αμυντικών συστημάτων της Συμμαχίας.

Η ετοιμότητα της Ελλάδας

Οι ραγδαίες εξελίξεις που παρατηρούνται στη Μέση Ανατολή, καθώς και τα σενάρια που «φουντώνουν» στην ευρύτερη περιοχή, έχουν θέσει σε κατάσταση επιφυλακής και την Ελλάδα. Η ελληνική στρατιωτική ηγεσία βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία και στενό συντονισμό με τους συμμάχους της, προκειμένου να παρακολουθεί τις εξελίξεις.

Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας και του συντονισμού, εξετάζονται όλα τα πιθανά σενάρια που ενδέχεται να προκύψουν. Ταυτόχρονα, αξιολογούνται οι κινήσεις που ενδέχεται να απαιτηθούν ανάλογα με την εξέλιξη της κατάστασης, διασφαλίζοντας την ετοιμότητα της χώρας για κάθε ενδεχόμενο.

Ενίσχυση της άμυνας σε Κύπρο και Κρήτη

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα ελληνικά μαχητικά αεροσκάφη F-16 εξακολουθούν να παραμένουν ανεπτυγμένα στην αεροπορική βάση «Ανδρέας Παπανδρέου» στην Πάφο. Η παρουσία τους εκεί κρίνεται σημαντική για την ενίσχυση της αεράμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας, ειδικά σε μια περίοδο κατά την οποία η Κύπρος βρίσκεται πολύ κοντά στη ζώνη της κρίσης στη Μέση Ανατολή.

Παράλληλα, κατά τις ίδιες πληροφορίες, μεταξύ των σεναρίων που εξετάζονται βρίσκεται και η πιθανή μετακίνηση της συστοιχίας Patriot, η οποία είναι αναπτυγμένη στην Κάρπαθο, προς τη Σούδα. Αυτή η ενέργεια αποσκοπεί στην περαιτέρω ενίσχυση της αντιαεροπορικής και αντιβαλλιστικής προστασίας των κρίσιμων στρατιωτικών εγκαταστάσεων που βρίσκονται στην Κρήτη, θωρακίζοντας την άμυνα της περιοχής.

Πιθανό αίτημα από τη Βουλγαρία

Την ίδια ώρα, η Αθήνα εμφανίζεται έτοιμη να εξετάσει ένα ενδεχόμενο νέο αίτημα που θα υποβληθεί από τη Βουλγαρία. Το αίτημα αυτό θα αφορά την παροχή αντιαεροπορικής και αντιβαλλιστικής συνδρομής.

Η ελληνική πλευρά έχει δηλώσει ότι θα εξετάσει το αίτημα αυτό εφόσον υποβληθεί επίσημα, επιδεικνύοντας τη διάθεση για συνεργασία και αλληλοϋποστήριξη μεταξύ των συμμαχικών χωρών στην περιοχή, στο πλαίσιο της κοινής ασφάλειας.

Πηγή: Newsit