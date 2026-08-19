Μέχρι την Παρασκευή 21 Αυγούστου 2026 μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αιτήσεις για το πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2026-2027». Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων εκπνέει στις 23:59 της συγκεκριμένης ημέρας.

Η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων είναι διαθέσιμη από τις 10 Αυγούστου και οι συμμετοχές γίνονται δεκτές ανεξαρτήτως του τελευταίου ψηφίου του ΑΦΜ. Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν είτε ηλεκτρονικά μέσω Taxisnet είτε αυτοπροσώπως σε ΚΕΠ.

Διαδικασία υποβολής

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν δύο επιλογές για την υποβολή της αίτησής τους. Η πρώτη είναι η ηλεκτρονική υποβολή μέσω της ιστοσελίδας vouchers.gov.gr/tourism4all-2026-2027, χρησιμοποιώντας τους κωδικούς Taxisnet. Η δεύτερη επιλογή είναι η υποβολή αίτησης με φυσική παρουσία σε οποιοδήποτε ΚΕΠ.

Το πρόγραμμα, που υλοποιείται από το υπουργείο Τουρισμού, προσφέρει αυξημένη οικονομική ενίσχυση και διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια, με σκοπό να διευρυνθεί ο αριθμός των νοικοκυριών που θα μπορούν να συμμετάσχουν.

Βασικές αλλαγές στο πρόγραμμα

Μια από τις κύριες αλλαγές του νέου κύκλου είναι η μεγαλύτερη έμφαση στον τουρισμό εκτός της περιόδου αιχμής. Συγκεκριμένα, το 70% του συνολικού προϋπολογισμού θα κατευθυνθεί σε διακοπές που θα πραγματοποιηθούν από Οκτώβριο έως Απρίλιο. Παράλληλα, θα υπάρξουν υψηλότερα ποσά ενίσχυσης για τους χειμερινούς και ενδιάμεσους μήνες, προκειμένου να ενισχυθεί η τουριστική κίνηση καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Νέα εισοδηματικά όρια

Τα ανώτατα εισοδηματικά όρια έχουν αυξηθεί σε σχέση με τον προηγούμενο κύκλο. Για άγαμους χωρίς παιδιά, το όριο ανέρχεται πλέον στις 21.000 ευρώ, από 19.000 ευρώ. Για έγγαμους χωρίς παιδιά, το αντίστοιχο όριο είναι 33.000 ευρώ, έναντι 31.000 ευρώ.

Ειδικές ρυθμίσεις υπάρχουν για μονογονεϊκές οικογένειες και οικογένειες με περισσότερα από τέσσερα παιδιά, καθώς το εισοδηματικό όριο αυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε παιδί, χωρίς ανώτατο αριθμό παιδιών για τον υπολογισμό. Επιπλέον, οι δικαιούχοι με τέσσερα ή περισσότερα προστατευόμενα παιδιά θα λάβουν επιπλέον ενίσχυση 50 ευρώ για κάθε παιδί.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει και ειδική πρόβλεψη για άτομα με αναπηρία. Συγκεκριμένα, άτομα με αναπηρία 67% και άνω, καθώς και οικογένειες με τέκνα ΑμεΑ, μπορούν να συμμετάσχουν χωρίς να ισχύει εισοδηματικό κριτήριο.

Φάσεις υλοποίησης του προγράμματος

Ο «Τουρισμός για Όλους 2026-2027» περιλαμβάνει δύο φάσεις υλοποίησης. Η πρώτη φάση θα διαρκέσει έως τις 30 Ιουνίου 2027, ενώ η δεύτερη θα ολοκληρωθεί στις 31 Δεκεμβρίου 2027. Για τη δεύτερη φάση δεν θα γίνει νέα κλήρωση, καθώς οι δικαιούχοι θα επιλεγούν από τη λίστα επιλαχόντων της πρώτης κλήρωσης, η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί τον Αύγουστο του 2026.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τα κριτήρια συμμετοχής είναι διαθέσιμες στην πλατφόρμα vouchers.gov.gr/tourism4all-2026-2027. Για υποστήριξη, λειτουργεί το Γραφείο Υποστήριξης του Προγράμματος, καθημερινά από τις 09:00 έως τις 17:00, στο τηλέφωνο 210 2150231.

Το πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με τα υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ενώ την εκτέλεσή του έχει αναλάβει η Κοινωνία της Πληροφορίας ΜΑΕ.