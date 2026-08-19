Τουλάχιστον δέκα νεκροί από τις σφοδρές βροχοπτώσεις στην Κίνα

Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται η νοτιοδυτική Κίνα, καθώς σφοδρές βροχοπτώσεις έχουν προκαλέσει εκτεταμένες καταστροφές και έχουν στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον δέκα ανθρώπους. Δεκάδες χιλιάδες κάτοικοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους για προληπτικούς λόγους, ενώ καταρρεύσεις κτιρίων και κατολισθήσεις έχουν αναφερθεί σε πολλές περιοχές.

Εκτεταμένες καταστροφές και ανθρώπινες απώλειες

Οι καταρρακτώδεις βροχές που πλήττουν τη νοτιοδυτική Κίνα έχουν επιφέρει δραματικές επιπτώσεις, με τον επίσημο απολογισμό να κάνει λόγο για τουλάχιστον δέκα νεκρούς. Οι σφοδρές καταιγίδες οδήγησαν σε καταρρεύσεις κατοικιών και σε μία κατολίσθηση, σύμφωνα με αναφορές του κρατικού τηλεοπτικού δικτύου CCTV.

Οι ζημιές είναι εκτεταμένες, με τις αρχές να προσπαθούν να διαχειριστούν την κατάσταση και να παρέχουν βοήθεια στους πληγέντες. Η ένταση των φαινομένων έχει δημιουργήσει ένα τοπίο καταστροφής, επηρεάζοντας σημαντικά την καθημερινότητα των κατοίκων.

Χιλιάδες απομακρύνθηκαν από τις εστίες τους

Πέρα από τις ανθρώπινες απώλειες, οι αρχές προχώρησαν στην απομάκρυνση δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων από τις εστίες τους, προκειμένου να διασφαλίσουν την ασφάλειά τους. Συγκεκριμένα, 21.784 κάτοικοι απομακρύνθηκαν προληπτικά έπειτα από τις σφοδρές βροχοπτώσεις.

Οι εκκενώσεις πραγματοποιήθηκαν σε διάφορες περιοχές της νοτιοδυτικής Κίνας, συμπεριλαμβανομένων των πόλεων Τσενγκντού και Ζιγκόνγκ. Η μαζική αυτή επιχείρηση υπογραμμίζει το μέγεθος της απειλής που αντιμετωπίζουν οι περιοχές αυτές από τα ακραία καιρικά φαινόμενα.

Τραγωδία σε πάρτι στο Σιτσουάν

Μία από τις πιο τραγικές στιγμές καταγράφηκε στην επαρχία Σιτσουάν, όπου πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Το δυστύχημα συνέβη όταν νερό της βροχής, το οποίο είχε συσσωρευθεί σε στέγη, προκάλεσε την κατάρρευσή της, καθώς και την κατάρρευση ενός τοίχου.

Το περιστατικό έλαβε χώρα την Τρίτη, κατά τη διάρκεια ενός πάρτι που είχε οργανωθεί για να γιορταστεί η επιτυχία παιδιών στις εισαγωγικές εξετάσεις για το πανεπιστήμιο, όπως μετέδωσε το CCTV. Η κατάρρεψη βύθισε στο πένθος οικογένειες που γιόρταζαν ένα σημαντικό γεγονός.

Νεκροί και τραυματίες στην κομητεία Τσανγκνίνγκ

Στην κομητεία Τσανγκνίνγκ της επαρχίας Σιτσουάν, τρεις ακόμη άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μέσα σε μία κατοικία. Επιπλέον, δύο άτομα υπέκυψαν στα τραύματά τους σε νοσοκομείο, όπου νοσηλεύονται συνολικά 17 τραυματίες.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει διευκρινιστεί εάν μεταξύ των θυμάτων ή των τραυματιών περιλαμβάνονται παιδιά ή νέοι, γεγονός που προσθέτει στην αγωνία των τοπικών κοινωνιών. Οι αρχές συνεχίζουν τις προσπάθειες παροχής βοήθειας και περίθαλψης στους πληγέντες.

Κατολίσθηση σε εργοτάξιο στην Γκουανγκσί

Ένα ακόμη σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε τη Δευτέρα, αυτή τη φορά σε εργοτάξιο στην περιφέρεια Γκουανγκσί. Μια κατολίσθηση παγίδευσε πέντε ανθρώπους, οι οποίοι ανασύρθηκαν από τις διασωστικές ομάδες χωρίς τις αισθήσεις τους.

Οι αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνες για να διαπιστώσουν τα ακριβή αίτια της κατολίσθησης. Η περιφέρεια Γκουανγκσί, όπως και πολλά άλλα τμήματα της νοτιοδυτικής Κίνας, δέχεται ισχυρές βροχοπτώσεις από την αρχή του καλοκαιριού, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Προειδοποιήσεις και αποκλεισμοί δρόμων

Οι αρχές της επαρχίας Σιτσουάν είχαν κηρύξει συναγερμό αυτή την εβδομάδα για σφοδρές βροχοπτώσεις, προειδοποιώντας για πιθανές καταστροφές. Οι προβλέψεις αυτές επιβεβαιώθηκαν με την ένταση των φαινομένων.

Από την Τρίτη, οι καταρρακτώδεις βροχές είχαν ως αποτέλεσμα τον αποκλεισμό δρόμων στις ορεινές περιοχές Γκάρζε και Άμπα, δυσχεραίνοντας τις μετακινήσεις και τις επιχειρήσεις διάσωσης, όπως μετέδωσε το CCTV.

Πηγή: Newsbeast