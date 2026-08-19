Σοκαριστικές καταγγελίες στη Γαλλία: Υπάλληλος του υπουργείου Πολιτισμού νάρκωνε γυναίκες

Αποτροπιασμό προκαλούν οι καταγγελίες σχεδόν 250 γυναικών στη Γαλλία, οι οποίες ισχυρίζονται ότι ένας ανώτερος δημόσιος υπάλληλος τις νάρκωνε κατά τη διάρκεια συνεντεύξεων για εργασία, προκαλώντας τους έντονη και ανεξέλεγκτη ανάγκη για ούρηση. Ο Κριστιάν Νεγκρ, στέλεχος του γαλλικού υπουργείου Πολιτισμού, φέρεται να χρησιμοποιούσε διουρητικές ουσίες στα ροφήματα των γυναικών, οι οποίες χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση διαφόρων ιατρικών παθήσεων, όπως η υψηλή αρτηριακή πίεση, και προκαλούν αυξημένη παραγωγή ούρων.

«Ήμουν πραγματικά αδύναμη. Δεν μπορούσα πλέον να νιώσω τα πόδια μου», δήλωσε μία από τις γυναίκες που έπεσαν θύματα, η Ανάις ντε Βος. Οι καταγγελίες αφορούν περιστατικά που φέρεται να σημειώθηκαν μεταξύ 2009 και 2018, με τον Νεγκρ να χρησιμοποιεί ουσίες για να θέτει τις γυναίκες υπό τον έλεγχό του, μια πρακτική γνωστή ως «χημική υποταγή». Η έννοια αυτή έγινε γνωστή στη Γαλλία το 2024, όταν ο σύζυγος της Ζιζέλ Πελικό κρίθηκε ένοχος για παρόμοια εγκλήματα.

Μια εφιαλτική εμπειρία

Η Ανάις, τότε 27 ετών, συμμετείχε σε συνέντευξη στο υπουργείο Πολιτισμού το 2011. Παρόλο που δεν συνήθιζε να πίνει καφέ, δέχτηκε να δοκιμάσει ένα που της προσέφερε ο Νεγκρ. «Είχε άσχημη γεύση… έτσι ήπια περίπου τον μισό», θυμάται. Η συνέντευξη μεταφέρθηκε από το γραφείο σε εξωτερικό χώρο, όπου η Ανάις άρχισε να αισθάνεται μια ανεξήγητη ανάγκη να ουρήσει.

Όταν της είπε ότι έπρεπε να βρει τουαλέτα, ο Νεγκρ αντέτεινε: «Α, θέλεις να πας για πιπί;». Η Ανάις περιγράφει ότι η συμπεριφορά του ήταν περίεργη και σχεδόν χαρούμενη, καθώς την οδήγησε σε μια αποθήκη κάτω από μια γέφυρα στον Σηκουάνα, λέγοντας της ότι μπορεί να ουρήσει εκεί. «Άρχισα να πανικοβάλλομαι», λέει η Ανάις, τονίζοντας ότι η κατάσταση της φάνηκε υπερβολικά περίεργη.

Αν και αρχικά σκέφτηκε ότι μπορεί να είχε ρίξει κάποια ουσία στο ρόφημά της, γρήγορα το απέρριψε, σκεπτόμενη ότι «είναι στο υπουργείο Πολιτισμού. Αποκλείεται». Μετά από μια αποτυχημένη προσπάθεια να χρησιμοποιήσει τις τουαλέτες στο Λούβρο, τελικά βρήκε ένα καφέ που της επέτρεψε να μπει. Ωστόσο, μέχρι να φτάσει εκεί, είχε χάσει τον έλεγχο και ούρησε πάνω της.

Η αναγνώριση της κακοποίησης

Αναλογιζόμενη το περιστατικό, η Ανάις αισθάνεται κάποια παρηγοριά στο γεγονός ότι ο Νεγκρ δεν ήταν παρών όταν συνέβη το ατυχές γεγονός. «Τουλάχιστον δεν με είδε», λέει. Παρά το γεγονός ότι δεν πήρε τη δουλειά, το περιστατικό επηρέασε την αυτοπεποίθησή της και την οδήγησε σε λιγότερο φιλόδοξες επαγγελματικές επιλογές.

Το 2019, έλαβε επιστολή από την αστυνομία, όπου ενημερώθηκε ότι την υποψιάζονταν ως μία από τις σχεδόν 200 γυναίκες που ο Νεγκρ κατηγορούνταν ότι είχε ναρκώσει κατά τη διάρκεια συνεντεύξεων. «Σοκαρίστηκα, αλλά ένιωσα ανακούφιση που ήξερα πλέον ότι δεν ήμουν τρελή. Το ήξερα ότι κάτι είχε συμβεί εκείνη την ημέρα», δήλωσε η Ανάις. Από τότε, πολλές άλλες γυναίκες έχουν βγει δημόσια με παρόμοιες καταγγελίες.

Οι αστυνομικές αρχές εκτιμούν ότι ο Νεγκρ χρησιμοποιούσε διουρητικά, ουσίες που προκαλούν αυξημένη παραγωγή ούρων, επιβεβαιώνοντας τις καταγγελίες των θυμάτων του.