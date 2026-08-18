Ο Παναθηναϊκός ξεπέρασε τις 15.000 στα εισιτήρια διαρκείας – Προτεραιότητα για Βοτανικό στους επόμενους 3.000

Ο Παναθηναϊκός καταγράφει σημαντική ανταπόκριση από τους φιλάθλους του, καθώς οι πωλήσεις των εισιτηρίων διαρκείας για τη νέα αγωνιστική περίοδο έχουν ήδη ξεπεράσει τις 15.000. Η κίνηση αυτή των φίλων της ομάδας δείχνει την αμέριστη υποστήριξή τους και συνδέεται άμεσα με το μέλλον του συλλόγου, καθώς εξασφαλίζει προτεραιότητα για το νέο γήπεδο που κατασκευάζεται στον Βοτανικό.

Η πορεία των εισιτηρίων διαρκείας

Η ζήτηση για τα εισιτήρια διαρκείας του Παναθηναϊκού παραμένει σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, με τον αριθμό των διατεθέντων εισιτηρίων να έχει ξεπεράσει τις 15.000. Οι φίλοι του «τριφυλλιού» στέκονται δίπλα στην ομάδα, ενόψει μιας μεταβατικής χρονιάς που αναμένεται να διεξαχθεί στο Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών (ΟΑΚΑ).

Συγκεκριμένα, στις θύρες 17Α και 17Β έχουν απομείνει πλέον ελάχιστες διαθέσιμες θέσεις, γεγονός που υποδηλώνει το έντονο ενδιαφέρον των οπαδών για αυτές τις συγκεκριμένες κατηγορίες. Η τιμή του εισιτηρίου διαρκείας για τις εν λόγω θύρες ανέρχεται στα 280 ευρώ, προσφέροντας μια προσιτή επιλογή.

Η σύνδεση με το νέο γήπεδο του Βοτανικού

Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας για την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο δεν αφορά μόνο τους αγώνες της φετινής σεζόν, αλλά συνδέεται άμεσα με την προτεραιότητα απόκτησης θέσης στο νέο γήπεδο των «πρασίνων» στον Βοτανικό. Οι φίλοι της ομάδας σκέφτονται ήδη το νέο τους «σπίτι» και εξασφαλίζουν τη θέση τους από τώρα, δείχνοντας την προσμονή τους.

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται αυτή την περίοδο στη διαδικασία κατασκευής του ιδιόκτητου γηπέδου του στον Βοτανικό, προετοιμαζόμενος παράλληλα για την περίοδο προσαρμογής στο Ολυμπιακό Στάδιο. Η κίνηση αυτή των φιλάθλων υπογραμμίζει την αφοσίωσή τους και την πίστη τους στο μέλλον του συλλόγου.

Προτεραιότητα για τους επόμενους φιλάθλους

Με βάση τα τρέχοντα δεδομένα πωλήσεων, οι επόμενοι 3.000 φίλοι του Παναθηναϊκού που θα προχωρήσουν στην αγορά εισιτηρίων διαρκείας θα εξασφαλίσουν ένα σημαντικό δικαίωμα. Αυτό το δικαίωμα αφορά την προτεραιότητα για τις κερκίδες του νέου γηπέδου στον Βοτανικό, προσφέροντας τους ένα πλεονέκτημα.

Αυτή η δυνατότητα προσφέρει στους οπαδούς μια μοναδική ευκαιρία να διασφαλίσουν τη θέση τους στο μέλλον της ομάδας, δείχνοντας την αφοσίωσή τους και την επιθυμία τους να βρίσκονται κοντά της. Η προτεραιότητα αυτή αφορά την απόκτηση διαρκείας και στο νέο υπερσύγχρονο στάδιο.

Απαραίτητη προϋπόθεση η ιδιότητα μέλους

Για τη διατήρηση του δικαιώματος προτεραιότητας για το νέο γήπεδο, υπάρχει μια απαραίτητη προϋπόθεση για τους φιλάθλους που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Συγκεκριμένα, απαιτείται να διαθέτουν την ιδιότητα μέλους του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού, σύμφωνα με τους όρους που έχουν καθοριστεί.

Οι όροι αυτής της προϋπόθεσης έχουν γνωστοποιηθεί από την «πράσινη» ΠΑΕ, προκειμένου να υπάρχει πλήρης ενημέρωση. Η ιδιότητα μέλους του Ερασιτέχνη αποτελεί ένα βασικό κριτήριο για όσους επιθυμούν να διατηρήσουν την προτεραιότητά τους για το νέο «σπίτι» του συλλόγου και να απολαύσουν τα προνόμια που αυτή συνεπάγεται.

Πηγή: Newsit