Οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Πυροσβεστικής για την καταστροφική φωτιά στα Περιστέρια της Σαλαμίνας, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο δύο ανθρώπων, οδηγούνται σε αμέλεια ηλικιωμένης κατοίκου. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, η γυναίκα φέρεται να χρησιμοποίησε γυμνή φλόγα στο μπαλκόνι της. Παράλληλα, για τη δεύτερη εστία που εκδηλώθηκε στα Σελίνια, περίπου 15 με 20 λεπτά μετά την πρώτη, τα στοιχεία δείχνουν εμπρησμό.

Η πυρκαγιά στα Περιστέρια και οι έρευνες της Πυροσβεστικής

Η φονική πυρκαγιά στα Περιστέρια της Σαλαμίνας, η οποία στοίχισε τη ζωή σε ένα ηλικιωμένο ζευγάρι, φαίνεται να οφείλεται σε αμέλεια, σύμφωνα με τα αποτελέσματα των ερευνών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού. Οι αξιωματικοί της Πυροσβεστικής διεξάγουν ενδελεχείς έρευνες για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια της καταστροφής.

Η ηλικιωμένη γυναίκα, γειτόνισσα του ζευγαριού που απανθρακώθηκε, φέρεται να χρησιμοποίησε γυμνή φλόγα στο μπαλκόνι της κατοικίας της. Η χρήση γυμνής φλόγας, σε συνδυασμό με τους ισχυρούς ανέμους που έπνεαν στην περιοχή, οδήγησε στην ταχεία εξάπλωση της πυρκαγιάς, αρχικά σε έκταση με χαμηλή βλάστηση και στη συνέχεια στο πευκοδάσος.

Στο σπίτι της συγκεκριμένης γυναίκας, η οποία αναφέρεται ότι αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας, εντοπίστηκαν αναπτήρες και καρβουνάκια θυμιατού. Αυτά τα ευρήματα εξετάζονται ως πιθανά πειστήρια από τους ερευνητές της Πυροσβεστικής. Η ίδια ηλικιωμένη παρουσίασε διαφορετικές εκδοχές για το πώς ξεκίνησε η φωτιά.

Το «σημείο μηδέν» και τα ευρήματα

Οι ερευνητές της Πυροσβεστικής, μετά από πολύωρες αυτοψίες στο σημείο της πυρκαγιάς, εντόπισαν το «σημείο μηδέν» της έναρξης της φωτιάς στην οδό Ανδρομάχης. Στην ίδια ρεματιά, περίπου 150 μέτρα από το σημείο μηδέν, βρέθηκαν απανθρακωμένοι οι δύο ηλικιωμένοι.

Στην περιοχή της οδού Ανδρομάχης, υπάρχουν μόνο δύο κατοικίες. Η μία ανήκει στο ηλικιωμένο ζευγάρι που έχασε τη ζωή του, και η άλλη στην ηλικιωμένη γυναίκα στην οποία οδηγούνται οι έρευνες για την πρόκληση της πυρκαγιάς από αμέλεια. Από το σπίτι της γυναίκας οι αστυνομικοί συνέλεξαν αναπτήρες και καρβουνάκια για να εξεταστούν.

Παράλληλα, οι πυροσβέστες συνέλεψαν τμήματα ηλεκτροφόρων καλωδίων από την περιοχή. Αυτά τα ευρήματα μεταφέρθηκαν στο Χαλάνδρι, όπου θα εξεταστούν από πραγματογνώμονα, με σκοπό να αποκλειστεί με τεκμηρίωση το ενδεχόμενο βλάβης στο δίκτυο. Πάντως, το σενάριο να προκλήθηκε η φωτιά από ηλεκτροφόρα καλώδια φαίνεται να απομακρύνεται, αν και αναμένονται τα τελικά αποτελέσματα των ερευνών.

Το ενδεχόμενο εμπρησμού στα Σελίνια

Όσον αφορά τη δεύτερη εστία πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στα Σελίνια, περίπου 15 με 20 λεπτά μετά την έναρξη της φωτιάς στα Περιστέρια, τα έως τώρα στοιχεία δείχνουν εμπρησμό. Οι δύο πυρκαγιές θεωρείται τυχαίο ότι ξέσπασαν σχεδόν ταυτόχρονα.

Οι αξιωματικοί της Πυροσβεστικής έχουν στη διάθεσή τους μια αξιόπιστη μαρτυρία κατοίκου της περιοχής. Σύμφωνα με αυτή τη μαρτυρία, ο κάτοικος είδε ένα σκούρο όχημα να σταματά στην άκρη του δρόμου. Στη συνέχεια, ο οδηγός ή ο συνοδηγός του οχήματος πέταξε ένα λευκό αντικείμενο, μετά το οποίο ξέσπασε η φωτιά.

Ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστας Κατσαφάδος, δήλωσε ότι το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής διεξάγει ενδελεχείς έρευνες για τις δύο πυρκαγιές στη Σαλαμίνα. Τόνισε πως όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά, συμπεριλαμβανομένου του εμπρησμού.

Αυτοψίες για τις ζημιές

Από νωρίς το πρωί της Τρίτης, ειδικά κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών ξεκίνησαν αυτοψίες στα καμένα σπίτια της Σαλαμίνας. Σκοπός των αυτοψιών είναι να προχωρήσουν οι διαδικασίες για την έκδοση των απαραίτητων βεβαιώσεων, οι οποίες θα επιτρέψουν στους πληγέντες να υποβάλουν αιτήσεις για την καταβολή των πρώτων οικονομικών ενισχύσεων.

Η αρχή των ελέγχων έγινε σε μια καφετέρια που επλήγη από τη φωτιά και καταστράφηκε ολοσχερώς, επί της Λεωφόρου Περιστερίων. Η φωτιά έφτασε μέχρι τη θάλασσα, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές στην επιχείρηση. Τα μέλη του κλιμακίου τράβηξαν φωτογραφίες των καταστροφών στο πλαίσιο ενός πρώτου μακροσκοπικού ελέγχου και κατέγραψαν αναλυτικά τις ζημιές που προκλήθηκαν.

Μία από τις ιδιοκτήτριες του καταστήματος, η Λευκή Στεφανίδου Τσίκλου, εμφανίστηκε έντονα φορτισμένη. Ευχαρίστησε την Πυροσβεστική για τη διάσωση του σπιτιού της οικογένειας που βρισκόταν ακριβώς δίπλα στο κατεστραμμένο κατάστημα. Εξέφρασε τη θλίψη της για τη μεγάλη περιβαλλοντική καταστροφή, καθώς το δάσος και οι αναμνήσεις της έχουν γίνει πλέον στάχτη.

Πηγή: Topontiki