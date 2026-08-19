Ένταση στη Συρία: Ισραήλ κατηγορεί την Τουρκία, οι ΗΠΑ καταδικάζουν την επιδρομή

Η Τουρκία απέρριψε σήμερα τις κατηγορίες του Ισραήλ, σύμφωνα με τις οποίες η Άγκυρα προετοιμάζεται να αναπτύξει στρατεύματα στη Συρία. Οι κατηγορίες αυτές διατυπώθηκαν την επομένη βομβαρδισμών εναντίον αεροπορικής βάσης στη συριακή επικράτεια. Το Ισραήλ είχε χαρακτηρίσει την Τουρκία «απειλή» για την ασφάλειά του, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες απέδωσαν την επιδρομή στο Ισραήλ και την καταδίκασαν.

Οι ισραηλινές κατηγορίες και η επιδρομή

Το Ισραήλ κατηγόρησε χθες την Τουρκία ότι αντιπροσωπεύει «απειλή» για την ασφάλειά του, διότι ετοιμάζεται να στείλει στρατεύματα στην αεροπορική βάση Αμπού Ντούχουρ. Η βάση αυτή, η υποδομή της οποίας ανοικοδομείται στην επαρχία Ιντλίμπ, στα βορειοδυτικά της Συρίας, αποτέλεσε στόχο βομβαρδισμών.

Το Ισραήλ δεν ανέλαβε ρητώς την ευθύνη για την επιδρομή. Ωστόσο, το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού, Μπενιαμίν Νετανιάχου, σημείωσε ότι το Ισραήλ είχε προειδοποιήσει επανειλημμένα τη Συρία πως μια τέτοια ανάπτυξη θα ήγειρε απειλή για την ασφάλεια του Ισραήλ, και πως η Συρία επέλεξε να αγνοήσει αυτές τις προειδοποιήσεις.

Η αντίδραση της Άγκυρας

Η Άγκυρα διέψευσε πως έχει οποιοδήποτε σχέδιο να αναπτύξει στρατεύματα στη Συρία. Σύμφωνα με ανακοίνωση της τουρκικής κυβέρνησης, που επικαλέστηκε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu, οι ανυπόστατες κατηγορίες του γραφείου του ισραηλινού πρωθυπουργού έχουν σκοπό να νομιμοποιήσουν τις παράνομες αεροπορικές επιδρομές του Ισραήλ.

Η τουρκική κυβέρνηση στηλίτευσε ότι οι εν λόγω επιδρομές καταφέρνουν πλήγμα στην εθνική κυριαρχία και στην εδαφική ακεραιότητα της Συρίας.

Η στάση των Ηνωμένων Πολιτειών

Οι Ηνωμένες Πολιτείες απέδωσαν την επιδρομή στο Ισραήλ και καταδίκασαν την ενέργεια αυτή του κατά τα άλλα πιο στενού συμμάχου τους στην περιοχή. Η επίθεση σηματοδότησε μια από τις σπάνιες περιπτώσεις που το Ισραήλ αψήφησε τις ΗΠΑ, οι οποίες επιδιώκουν να υποστηρίξουν τη νέα συριακή κυβέρνηση, με επικεφαλής πρώην τζιχαντιστή, σύμμαχο της Τουρκίας.

Ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Τουρκία και ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου στη Συρία, Τομ Μπαράκ, τόνισε πως «είμαστε βαθιά ανήσυχοι» για τα «επιβεβαιωμένα ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα εναντίον της βάσης Αμπού Ντούχουρ». Ο κ. Μπαράκ στηλίτευσε την «αχρείαστη κλιμάκωση που δεν προωθεί την περιφερειακή σταθερότητα».

Οι συνέπειες στη Συρία

Η Δαμασκός καταδίκασε «με τον πιο έντονο τρόπο» την «αδικαιολόγητη επίθεση» της γειτονικής χώρας. Η συριακή κρατική τηλεόραση μετέδωσε ότι έγιναν «οκτώ πλήγματα» της αεροπορίας του Ισραήλ στη βάση Αμπού Ντούχουρ.

Τα πλήγματα αυτά προκάλεσαν «υλικές ζημιές», πάντως χωρίς να γίνει λόγος για θύματα, σύμφωνα με τις μεταδόσεις της συριακής κρατικής τηλεόρασης.

Ιστορικό σχέσεων Ισραήλ-Τουρκίας

Η Τουρκία ήταν η πρώτη χώρα με κατά πλειονότητα μουσουλμανικό πληθυσμό που αναγνώρισε το κράτος του Ισραήλ και ιστορικά οι δύο χώρες διατηρούσαν συμμαχία. Ωστόσο, η διμερής σχέση έχει περάσει πολλές εντάσεις επί των ημερών του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην εξουσία.

Ο Τούρκος ηγέτης, επικεφαλής κινήματος του πολιτικού Ισλάμ, καταγγέλλει με πολύ έντονο τρόπο το Ισραήλ, πάνω απ’ όλα για τον καταστροφικό πόλεμο εναντίον της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

Πηγή: Newsbeast