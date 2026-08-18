Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε τραγικό αεροπορικό δυστύχημα που σημειώθηκε στη Σίφνο, όταν ιδιωτικό ελικόπτερο συνετρίβη κοντά στο ελικοδρόμιο του νησιού. Ανάμεσα στα θύματα είναι ένα νιόπαντρο ζευγάρι από τη Βρετανία, το οποίο βρισκόταν στην Ελλάδα για το ταξίδι του μέλιτος, καθώς και ο Έλληνας χειριστής του ελικοπτέρου. Οι αρχές έχουν ξεκινήσει εκτεταμένες έρευνες για να διαπιστώσουν τα ακριβή αίτια της συντριβής.

Τα θύματα της τραγωδίας

Πρόκειται για τον 31χρονο Alexander Cromie και την 30χρονη σύζυγό του Marie Ebert, νιόπαντρο ζευγάρι βρετανικής καταγωγής, οι οποίοι είχαν ναυλώσει το ελικόπτερο για να μεταβούν στη Σίφνο στο πλαίσιο του γαμήλιου ταξιδιού τους. Ο Alexander Cromie εργαζόταν ως αντιπρόεδρος στον τομέα Private Wealth Solutions της Blackstone στο Λονδίνο, με την εταιρεία να έχει εκφράσει τη βαθιά της θλίψη για τον τραγικό θάνατο του στελέχους της και της συζύγου του.

Τη ζωή του έχασε επίσης ο 53χρονος χειριστής του ελικοπτέρου, Γιώργος Ράικος. Οι τρεις σοροί εντοπίστηκαν απανθρακωμένες μετά την πρόσκρουση και την εκδήλωση φωτιάς, γεγονός που καθιστά αναγκαία την επίσημη ταυτοποίησή τους μέσω DNA. Για τον λόγο αυτό, θα ακολουθήσει νεκροψία-νεκροτομή και για τα τρία θύματα. Καθώς δεν υπάρχουν συγγενικά πρόσωπα των Βρετανών στην Ελλάδα, αναμένεται συνεργασία και με την αρμόδια πρεσβεία, ενώ τα οικεία πρόσωπα του πιλότου έχουν ήδη ενημερωθεί.

Οι συνθήκες της μοιραίας πτώσης

Το δυστύχημα συνέβη γύρω στις 18:00 το απόγευμα της Δευτέρας, όταν το ιδιωτικό ελικόπτερο τύπου Augusta Bell-206 συνετρίβη στην περιοχή Εξάμπελα της Σίφνου, σε απόσταση περίπου 50 μέτρων από το ελικοδρόμιο του νησιού. Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν ότι είδαν το ελικόπτερο να αρχίζει να περιστρέφεται ανεξέλεγκτα στον αέρα, πριν χάσει ύψος και πέσει στο έδαφος. Η σύγκρουση προκάλεσε αμέσως πυρκαγιά στο σημείο.

Ένα βίντεο-ντοκουμέντο, το οποίο καταγράφει το ελικόπτερο να αρχίζει να περιστρέφεται λίγο πριν τη συντριβή, θεωρείται καθοριστικό στοιχείο για την έρευνα. Η εικόνα αυτή έχει στρέψει την προσοχή των ειδικών στο ενδεχόμενο προβλήματος στο ουραίο στροφείο, το οποίο είναι ζωτικής σημασίας για τον έλεγχο της κατεύθυνσης του ελικοπτέρου και την αντιστάθμιση της περιστροφής του κύριου στροφείου.

Επικοινωνία πριν την τραγωδία

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 53χρονος χειριστής, Γιώργος Ράικος, είχε επικοινωνήσει με τον πύργο ελέγχου περίπου ένα τέταρτο πριν από τη συντριβή. Κατά την επικοινωνία αυτή, ο πιλότος ενημέρωσε ότι κατευθυνόταν για προσγείωση στο ελικοδρόμιο στα Εξάμπελα της Σίφνου. Αυτό το γεγονός αποτελεί ένα από τα στοιχεία που εξετάζονται από τους ερευνητές, προκειμένου να χαρτογραφηθούν τα τελευταία λεπτά της πτήσης.

Οι έρευνες και τα σενάρια για τα αίτια

Τα αίτια που οδήγησαν στην πτώση του μοιραίου ελικοπτέρου παραμένουν άγνωστα μέχρι στιγμής, με τις αρχές να διερευνούν όλα τα ενδεχόμενα. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο το ελικόπτερο να αντιμετώπισε μηχανικό πρόβλημα πριν από τη συντριβή. Πηγές της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας (ΑΠΑ) αναφέρουν ότι το τεχνικό πρόβλημα φαίνεται να εντοπίζεται στον ουραίο έλικα, με τις πρώτες ενδείξεις να παραπέμπουν σε μηχανική βλάβη στην πίσω άτρακτο.

Οι πραγματογνώμονες αναλύουν το βίντεο της συντριβής και εξετάζουν το ουραίο στροφείο και την απώλεια ελέγχου. Παράλληλα, εξετάζονται οι μαρτυρίες αυτοπτών για όσα συνέβησαν πριν από την πτώση, καθώς και κάθε στοιχείο που μπορεί να δείξει εάν είχε προηγηθεί κάποια δυσλειτουργία. Ο αεροναυπηγός και ερευνητής αεροπορικών ατυχημάτων Φαίδων Καραϊωσηφίδης έχει αναφέρει ότι όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά, συμπεριλαμβανομένου του ανθρώπινου λάθους, του μηχανολογικού – πτητικού προβλήματος, ή ακόμα και του ενδεχομένου ο πιλότος να έχασε τις αισθήσεις του και τον έλεγχο του ελικοπτέρου.

Επίσημη διερεύνηση και διαδικασίες

Την πραγματογνωμοσύνη για το αεροπορικό δυστύχημα έχει αναλάβει ο Εθνικός Οργανισμός Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών (ΕΟΔΑΣΑΑΜ). Η Εισαγγελία Σύρου έχει δώσει εντολή για τη διερεύνηση των αιτιών στην ΕΛ.ΑΣ. και τον ΕΟΔΑΣΑΑΜ. Νωρίς το πρωί της Τρίτης, πραγματοποιήθηκε μια πρώτη επιτόπια αυτοψία στο σημείο του δυστυχήματος από κλιμάκιο της Πυροσβεστικής.

Στον Αστυνομικό Σταθμό Σίφνου έχουν σπεύσει ενισχύσεις από το Αστυνομικό Τμήμα Μήλου, στο οποίο ανήκει διοικητικά, καθώς και από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Κυκλάδων. Πληροφορίες κάνουν λόγο και για δύο στελέχη από τα εγκληματολογικά εργαστήρια, ενώ κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος θα συνδράμει στις προανακριτικές έρεψεις. Οι μαρτυρίες των αυτοπτών θα γίνουν επίσημες καταθέσεις και μαζί με το βιντεοληπτικό υλικό θα ενταχθούν στην υπό σχηματισμό δικογραφία. Το πόρισμα, αφού συνταχθεί από τους πραγματογνώμονες του ΕΟΔΑΣΑΑΜ, θα παραδοθεί στην ΕΛ.ΑΣ. και από εκεί η δικογραφία θα διαβιβαστεί στην Εισαγγελία Σύρου.

Πηγή: Ieidiseis