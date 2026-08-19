Φρανκ Μπερντ: Πέθανε ο θρυλικός ντράμερ των ZZ Top σε ηλικία 77 ετών

Ο Φρανκ Μπερντ, ο θρυλικός ντράμερ των ZZ Top, απεβίωσε τη Δευτέρα σε ηλικία 77 ετών, προκαλώντας θλίψη στον κόσμο της ροκ μουσικής. Ο εκ των θεμελιωτών του ήχου του συγκροτήματος άφησε την τελευταία του πνοή στο Ρίτσμοντ του Τέξας, περιτριγυρισμένος από την οικογένειά του, σε ξενώνα αποκατάστασης στο ράντσο του. Η είδηση του θανάτου του επιβεβαιώθηκε την Τρίτη (18/8) από τον εκπρόσωπο του συγκροτήματος, Μπομπ Μέρλις, αν και δεν δόθηκε ακριβής αιτία θανάτου.

Η επιβεβαίωση του θανάτου και οι πρώτες αντιδράσεις

Ο Μπομπ Μέρλις, εκπρόσωπος του συγκροτήματος, επιβεβαίωσε τον θάνατο του Φρανκ Μπερντ, αναφέροντας ότι ο μουσικός βρισκόταν υπό φροντίδα σε μονάδα ανακουφιστικής φροντίδας στο ράντσο του στο Ρίτσμοντ του Τέξας. Η είδηση προκάλεσε άμεσα θλίψη στους λάτρεις της ροκ μουσικής παγκοσμίως.

Ο κιθαρίστας και τραγουδιστής των ZZ Top, Μπίλι Γκίμπονς, αποχαιρέτησε τον επί δεκαετίες φίλο και συνεργάτη του μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Στην ανάρτησή του, ο Γκίμπονς ανέφερε: «Σήμερα, ο Έλγουντ και εγώ χάσαμε έναν σπουδαίο φίλο και συνεργάτη, και ο κόσμος έχασε έναν από τους πιο καινοτόμους ντράμερ και έναν σπουδαίο, αληθινό γιο του Τέξας». Ο Γκίμπονς χαρακτήρισε τον Μπερντ «έναν από τους πιο φυσικά καινοτόμους ντράμερ» και «γνήσιο γιο του Τέξας».

Η προσφορά του Φρανκ Μπερντ στους ZZ Top

Αν και δεν ήταν ιδρυτικό μέλος, ο Φρανκ Μπερντ υπήρξε ο επί σειρά ετών και καθοριστικός ντράμερ των ZZ Top, συνεισφέροντας μια σπουδαία μουσική παρακαταθήκη που εκτείνεται σε πάνω από πέντε δεκαετίες. Συνδέθηκε με τον Μπίλι Γκίμπονς αφού οι ZZ Top κυκλοφόρησαν το πρώτο τους σινγκλ, «Salt Lick», στο οποίο τα τύμπανα είχε αναλάβει ο Νταν Μίτσελ.

Ο Μπερντ ήταν επίσης υπεύθυνος για την ένταξη του μπασίστα Ντάστι Χιλ στο συγκρότημα. Μαζί με τον Γκίμπονς και τον Χιλ, αποτέλεσαν την κλασική σύνθεση των ZZ Top, δημιουργώντας μία από τις μακροβιότερες συνεργασίες στην ιστορία της ροκ μουσικής. Οι τρεις μουσικοί ξεκίνησαν να παίζουν μαζί το 1970 και παρέμειναν αχώριστοι μέχρι τον θάνατο του Χιλ το 2021, οπότε τη θέση του πήρε ο Έλγουντ Φράνσις.

Ο Φρανκ Μπερντ συνέβαλε καθοριστικά στη διαμόρφωση του χαρακτηριστικού ήχου του συγκροτήματος, βρισκόμενος πίσω από τα τύμπανα για περισσότερο από μισό αιώνα. Το παίξιμό του ήταν η ραχοκοκαλιά που κρατούσε ολόκληρο το συγκρότημα, συνδέοντας το όνομά του με μεγάλες επιτυχίες όπως τα «Sharp Dressed Man» και «Legs».

Ο μοναδικός χωρίς γενειάδα και τα προβλήματα υγείας

Ενώ η ταυτότητα των ZZ Top συνδέθηκε άρρηκτα με τα χαρακτηριστικά ρεφρέν, τα εκρηκτικά ριφ και τις μακριές γενειάδες των μελών τους, ο Φρανκ Μπερντ ήταν ο μοναδικός στο συγκρότημα που δεν είχε γένια. Ειρωνικά, το επίθετό του, «Beard», σημαίνει «γενειάδα» στα αγγλικά.

Ο μουσικός αντιμετώπισε αρκετά σοβαρά προβλήματα υγείας κατά τη διάρκεια των ετών. Το 2002, αναγκάστηκε να χάσει ορισμένες συναυλίες, καθώς υποβλήθηκε σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση σκωληκοειδεκτομής. Αργότερα, το 2025, αποσύρθηκε «προσωρινά» από τις εμφανίσεις λόγω μη διευκρινισμένων ζητημάτων υγείας.

Νωρίτερα αυτό το μήνα, οι ZZ Top ακύρωσαν απότομα μια προγραμματισμένη εμφάνιση στο Hollywood Bowl στο Λος Άντζελες, επικαλούμενοι «ανυπέρβλητα εμπόδια». Αργότερα αποκαλύφθηκε ότι η επιβαρυμένη υγεία του Φρανκ Μπερντ ήταν η αιτία αυτής της ακύρωσης, αν και και πάλι δεν δόθηκαν περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με την κατάστασή του.

Ακύρωση συναυλιών και συνέχεια της περιοδείας

Μετά την ανακοίνωση του θανάτου του Φρανκ Μπερντ, οι ZZ Top προχώρησαν στην ακύρωση των επόμενων δύο προγραμματισμένων εμφανίσεών τους. Συγκεκριμένα, δεν θα πραγματοποιηθούν οι συναυλίες στο Σολτ Λέικ Σίτι και στο Κολόραντο Σπρινγκς, συμπεριλαμβανομένης της εμφάνισης που είχε προγραμματιστεί για την Τετάρτη (19/8) στο Κολοράντο Σπρινγκς.

Παρά την απώλεια του εμβληματικού τους ντράμερ, η τρέχουσα περιοδεία του συγκροτήματος αναμένεται να συνεχιστεί. Οι ZZ Top έχουν προγραμματίσει την επιστροφή τους στη σκηνή το Σαββατοκύριακο, με την επόμενη εμφάνισή τους να είναι στο Όστιν του Τέξας. Ο Μπίλι Γκίμπονς δήλωσε πως το συγκρότημα θα συνεχίσει την πορεία του, όπως –σύμφωνα με τον ίδιο– θα ήθελε και ο 77χρονος μουσικός.

Πηγή: Enikos