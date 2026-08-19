Βρέφος 5 μηνών εντοπίστηκε νεκρό στο κρεβατάκι του στη Λεμεσό

Τραγικό περιστατικό συγκλονίζει τη Λεμεσό της Κύπρου, καθώς ένα βρέφος μόλις πέντε μηνών εντοπίστηκε νεκρό στο κρεβατάκι του. Η τραγωδία εκτυλίχθηκε το βράδυ της Τρίτης, 18 Αυγούστου 2026, βυθίζοντας την οικογένεια και την τοπική κοινωνία σε βαρύ πένθος. Οι αρχές έχουν ξεκινήσει ενδελεχή έρευνα για τη διαλεύκανση των συνθηκών του θανάτου του άτυχου βρέφους.

Η τραγική ανακάλυψη στην οικογενειακή κατοικία

Το βράδι της Τρίτης, γύρω στις 20:00, η μητέρα του βρέφους διαπίστωσε το τραγικό γεγονός. Το πεντάμηνο μωράκι κοιμόταν στο κρεβατάκι του, μέσα στην οικογενειακή κατοικία στη Λεμεσό. Όταν η μητέρα πλησίασε για να το ελέγξει, διαπίστωσε με τρόμο ότι το βρέφος δεν είχε τις αισθήσεις του και δεν ανταποκρινόταν σε κανένα ερέθισμα.

Αμέσως επικράτησε πανικός στο σπίτι της οικογένειας. Η μητέρα, σοκαρισμένη από την ανακάλυψη, προσπάθησε να αντιδράσει άμεσα, αναζητώντας βοήθεια για το μωρό της, το οποίο βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στην κούνια του, προκαλώντας απέραντη θλίψη.

Άμεση μεταφορά σε ιδιωτική κλινική

Μετά την τραγική ανακάλυψη, το βρέφος μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε ιδιωτική κλινική της Λεμεσού. Παρά την άμεση μεταφορά και τις προσπάθειες των παρευρισκομένων, οι γιατροί που το παρέλαβαν δεν μπόρεσαν να του προσφέρουν καμία βοήθεια, καθώς η κατάσταση ήταν μη αναστρέψιμη.

Οι ιατροί διαπίστωσαν απλώς τον θάνατό του, καθώς δεν ήταν δυνατόν να το επαναφέρουν στη ζωή. Το γεγονός αυτό επιβεβαίωσε την τραγική κατάληξη για το πεντάμηνο βρέφος, βυθίζοντας ακόμα περισσότερο τους οικείους του στο πένθος.

Οι πρώτες εκτιμήσεις των αρχών και η έρευνα

Στο σημείο της κλινικής, καθώς και στην οικογενειακή κατοικία, έσπευσαν μέλη της Αστυνομίας για την έναρξη των ερευνών. Από τις πρώτες εξετάσεις που διενεργήθηκαν, δεν εντοπίστηκαν εξωτερικές κακώσεις στο σώμα του βρέφους. Επίσης, δεν προέκυψαν στοιχεία που να παραπέμπουν σε εγκληματική ενέργεια ή ενδείξεις εξωτερικού τραυματισμού, σύμφωνα με τις αρχικές διαπιστώσεις.

Η Αστυνομία διερευνά την υπόθεση με προσοχή, εξετάζοντας τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία. Στο πλαίσιο των ερευνών, αναμένεται να ληφθούν καταθέσεις από τους γονείς του βρέφους, καθώς και από άλλα πρόσωπα του στενού οικογενειακού περιβάλλοντος, προκειμένου να αποσαφηνιστούν πλήρως οι τελευταίες ώρες πριν από τον εντοπισμό του νεκρού βρέφους.

Αναμονή για την ιατροδικαστική εξέταση

Φως στα ακριβή αίτια που οδήγησαν στον αδόκητο θάνατο του πεντάμηνου βρέφους αναμένεται να ρίξει η νεκροψία-νεκροτομή. Η ιατροδικαστική εξέταση επί της σορού του βρέφους θα διενεργηθεί από την ιατροδικαστή Αγγελική Παπέτα, η οποία θα αναλάβει την επίσημη διερεύνηση.

Η νεκροψία-νεκροτομή εκτιμάται ότι θα δώσει τις απαραίτητες απαντήσεις για τα ακριβή αίτια του θανάτου, τα οποία παραμένουν αδιευκρίνιστα από τις πρώτες εξετάσεις. Οι αρχές συνεχίζουν τις ενέργειές τους για την πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών αυτής της οικογενειακής τραγωδίας που συγκλονίζει τη Λεμεσό, με την ελπίδα να βρεθούν απαντήσεις.

Πηγή: Newsit