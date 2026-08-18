Οι επόμενες ημέρες θα χαρακτηρίζονται από εναλλαγές μεταξύ ζέστης, ηλιοφάνειας και τοπικών έντονων φαινομένων. Οι μεσημεριανές και απογευματινές μπόρες και καταιγίδες θα είναι πιο αισθητές κυρίως στα ηπειρωτικά, ενώ από την Παρασκευή αναμένεται να σημειωθεί άνοδος της θερμοκρασίας, φτάνοντας τοπικά στους 38 με 39 βαθμούς Κελσίου το Σαββατοκύριακο.

Σήμερα, οι βροχές και οι καταιγίδες θα επηρεάσουν κυρίως την Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Στερεά Ελλάδα, την Πελοπόννησο, τα ορεινά της Βόρειας Ελλάδας και της Κρήτης, καθώς και ορεινές περιοχές των νησιών του Ιονίου, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Γιώργο Εμμανουήλ.

Τοπικές καταιγίδες και θερμοκρασίες

Τα φαινόμενα αναμένονται κυρίως τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες, με πιθανές τοπικές μπόρες και στην Αττική, ιδιαίτερα γύρω από την Πάρνηθα και τον Υμηττό. Οι άνεμοι θα παραμείνουν εξασθενημένοι, φτάνοντας έως τα 5 μποφόρ στα νότια πελάγη και πνέοντας από δυτικές διευθύνσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στους 34 με 36 βαθμούς Κελσίου, με τον Θεσσαλικό Κάμπο να φτάνει τοπικά τους 37 βαθμούς.

Αύριο, Τρίτη, αναμένεται μικρή περαιτέρω άνοδος της θερμοκρασίας, με τις μέγιστες τιμές να φτάνουν τους 35 με 37 βαθμούς Κελσίου. Οι καταιγίδες θα συνεχίσουν να εκδηλώνονται τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά, από την Πελοπόννησο έως την οροσειρά της Πίνδου, με περισσότερα και εντονότερα φαινόμενα στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

Αλλαγές από την Πέμπτη

Την Πέμπτη, οι βροχές και οι καταιγίδες θα περιοριστούν κυρίως στις ορεινές περιοχές, ενώ οι άνεμοι θα στραφούν σε βοριάδες, φτάνοντας έως τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο.

Από την Παρασκευή, το καιρικό σκηνικό θα αλλάξει, καθώς οι βροχές θα υποχωρήσουν και η θερμοκρασία θα αρχίσει να ανεβαίνει σταδιακά. Το Σαββατοκύριακο αναμένονται ιδιαίτερα θερμές συνθήκες, με μέγιστες τιμές που θα αγγίζουν τοπικά τους 38 και 39 βαθμούς Κελσίου. Η μεταβολή αυτή είναι αξιοσημείωτη, καθώς οι ισχυροί βοριάδες και τα μελτέμια είχαν μέχρι τώρα περιορίσει την εκδήλωση πολύ υψηλών θερμοκρασιών σε πολλές περιοχές της χώρας.

Πρόγνωση για την Αθήνα

Στην Αθήνα, οι άνεμοι θα είναι ασθενείς και η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Υπάρχει πιθανότητα για τοπικές μπόρες, κυρίως τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες, στα γύρω ορεινά και ιδιαίτερα στην Πάρνηθα και τον Υμηττό.