Φωτιά σε αποστακτήριο στο Ρέθυμνο: Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής

Συναγερμός σήμανε λίγο μετά το μεσημέρι της Τρίτης, 18ης Αυγούστου 2026, στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Ρεθύμνου, εξαιτίας φωτιάς που ξέσπασε σε αποστακτήριο. Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή του Πηγιανού Κάμπου, κοντά στο Σφακάκι, κινητοποιώντας άμεσα ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής για την αντιμετώπιση της κατάστασης και την αποτροπή της επέκτασής της.

Το χρονικό της εκδήλωσης της πυρκαγιάς

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης, με τον συναγερμό να σημαίνει στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Ρεθύμνου λίγο μετά τις 12:00. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 12:15, θέτοντας σε άμεση κινητοποίηση όλες τις διαθέσιμες μονάδες.

Οι πρώτες πληροφορίες που έφτασαν στην Πυροσβεστική Υπηρεσία έκαναν λόγο για φωτιά σε επαγγελματικό κτήριο. Η άμεση κινητοποίηση κρίθηκε αναγκαία λόγω της φύσης του κτηρίου, το οποίο ήταν ένα αποστακτήριο, γεγονός που απαιτούσε ταχύτατη επέμβαση.

Η τοποθεσία και τα χαρακτηριστικά του κτηρίου

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά ξέσπασε σε αποστακτήριο που βρίσκεται στην περιοχή του Πηγιανού Κάμπου στο Ρέθυμνο. Η ακριβής τοποθεσία προσδιορίζεται ως «δίπλα στην περιοχή Σφακάκι», ενώ από άλλες πηγές αναφέρεται ότι το αποστακτήριο βρίσκεται κοντά στην εθνική οδό Ηρακλείου – Εσταυρωμένου, στην περιοχή Σφακάκι.

Το κτήριο, ένα επαγγελματικό αποστακτήριο, βρέθηκε στο επίκεντρο της πυρκαγιάς, με τις φλόγες να προκαλούν εκτεταμένες ζημιές. Η θέση του κοντά σε οδικό άξονα και σε κατοικημένη περιοχή καθιστούσε επιτακτική την άμεση επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Μεγάλη κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων

Για το έργο της κατάσβεσης και τον περιορισμό των επιπτώσεων της πυρκαγιάς, στο σημείο έσπευσαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Συγκεκριμένα, κινητοποιήθηκαν 21 πυροσβέστες, οι οποίοι υποστηρίχθηκαν από μια ομάδα πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ, ενισχύοντας έτσι την επιχειρησιακή ικανότητα.

Επιπλέον, στο σημείο της πυρκαγιάς έφτασαν 7 πυροσβεστικά οχήματα, τα οποία ανέλαβαν να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά. Ο κύριος στόχος τους ήταν να αποτρέψουν την επέκτασή της σε παρακείμενους χώρους και εγκαταστάσεις, προστατεύοντας την ευρύτερη περιοχή από περαιτέρω κινδύνους.

Προσπάθειες περιορισμού της πυρκαγιάς και οι συνέπειες

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις καταβάλλουν εντατικές προσπάθειες για να περιορίσουν τη φωτιά και να αποτρέψουν την επέκτασή της εκτός του κτηρίου. Παρά τις προσπάθειες, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το κτήριο του αποστακτηρίου καίγεται ολοσχερώς, υποδεικνύοντας την ένταση της πυρκαγιάς.

Ο βασικός στόχος των επιχειρήσεων παραμένει η αποτροπή της επέκτασης της πυρκαγιάς σε γειτονικές εγκαταστάσεις ή άλλους χώρους. Αυτό θεωρείται κρίσιμο για την ασφάλεια της περιοχής και την αποφυγή μεγαλύτερων καταστροφών.

Έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς

Παράλληλα με το έργο της κατάσβεσης, έχει κινητοποιηθεί και το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηρακλείου. Το κλιμάκιο αυτό θα αναλάβει τη διερεύνηση των αιτιών που οδήγησαν στην εκδήλωση της πυρκαγιάς στο αποστακτήριο του Ρεθύμνου.

Η διερεύνηση των αιτίων είναι μια τυπική διαδικασία σε τέτοια περιστατικά, με σκοπό την πλήρη καταγραφή των συνθηκών κάτω από τις οποίες ξέσπασε η φωτιά.

Πηγή: Newsit