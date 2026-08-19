Το Ιράν εξετάζει επιθέσεις σε αμερικανικούς στόχους στην Ευρώπη εν μέσω κλιμάκωσης

Το Ιράν έχει εξετάσει την πιθανότητα να εξαπολύσει επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών στόχων στην Ευρώπη, σε περίπτωση κλιμάκωσης του πολέμου από τον Ντόναλντ Τραμπ. Αυτό αναφέρουν οι Financial Times, επικαλούμενοι πηγές προσκείμενες στο καθεστώς της Τεχεράνης. Δύο πηγές από το εσωτερικό του καθεστώτος δήλωσαν στην εφημερίδα ότι οι ιρανικές δυνάμεις έχουν αξιολογήσει το ενδεχόμενο να χτυπήσουν αμερικανικά περιουσιακά στοιχεία σε διάφορες περιοχές.

Πιθανοί στόχοι στην Ευρώπη και αλλού

Οι ιρανικές δυνάμεις έχουν αξιολογήσει το ενδεχόμενο να πλήξουν αμερικανικά περιουσιακά στοιχεία σε χώρες της νοτιοανατολικής Ευρώπης. Μεταξύ αυτών των χωρών συγκαταλέγεται η Βουλγαρία, η οποία τον περασμένο μήνα ενέκρινε τη χρήση αεροπορικής βάσης για αμερικανικά αεροσκάφη ανεφοδιασμού.

Μία από τις πηγές πρόσθεσε ότι η Κύπρος, όπου μια βρετανική αεροπορική βάση χτυπήθηκε από drone τον Μάρτιο, συγκαταλέγεται επίσης στους πιθανούς στόχους αντιποίνων σε περίπτωση νέας αμερικανικής επίθεσης. Επιπλέον, οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι οι ιρανικές δυνάμεις έχουν εξετάσει ξεχωριστά το ενδεχόμενο επίθεσης σε υποθαλάσσια καλώδια οπτικών ινών στα Στενά του Ορμούζ, σε περίπτωση κλιμάκωσης της σύγκρουσης.

Κλιμάκωση και διπλωματικό αδιέξοδο

Στην Τεχεράνη, πολλοί εντός του καθεστώτος θεωρούν όλο και περισσότερο πιθανή την επανάληψη του πολέμου. Οι διαπραγματεύσεις για την επαναλειτουργία των Στενών έχουν οδηγηθεί σε αδιέξοδο, ενώ ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Μοτζταμπά Χαμενεΐ, ανέβασε την περασμένη εβδομάδα σκληροπυρηνικούς σε κορυφαίες θέσεις ασφαλείας και στρατού.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τρίτη ότι «δεν διεξάγονται ούτε έχουν προγραμματιστεί» συνομιλίες ή συζητήσεις με την Τεχεράνη. Αυτή η δήλωση, σε συνδυασμό με την επανάληψη από την Τεχεράνη ότι το Στενό του Ορμούζ παραμένει κλειστό, αντανακλά το πλήρες αδιέξοδο των διπλωματικών εγχειρημάτων για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Αλλαγή στρατηγικής και προειδοποιήσεις

Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης και άλλοι στρατιωτικοί διοικητές έχουν προειδοποιήσει ότι, σε περίπτωση νέας σύγκρουσης πλήρους κλίμακας, το Ιράν θα προχωρήσει πέρα από την προηγούμενη στρατηγική του. Η προηγούμενη στρατηγική συνίστατο στην επίθεση εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων, ενεργειακών υποδομών και άλλων υποδομών στη Μέση Ανατολή.

Πλέον, το Ιράν θα στοχεύσει σε περιοχές πιο μακριά. Τον περασμένο μήνα, οι Φρουροί απείλησαν το Ηνωμένο Βασίλειο σχετικά με τη χρήση βρετανικών στρατιωτικών βάσεων από τις ΗΠΑ, δηλώνοντας ότι «οποιαδήποτε βάση χρησιμοποιηθεί για την εκτόξευση επίθεσης εναντίον ιρανικού εδάφους θα θεωρηθεί νόμιμος στόχος».

Απειλή βαλλιστικών πυραύλων και προηγούμενα περιστατικά

Ο Σιντάρθ Κάουσαλ, ερευνητής στο think tank Royal United Services Institute του Λονδίνου, χαρακτήρισε την απειλή που αποτελούν οι ιρανικοί πύραυλοι για στόχους στην Ευρώπη και αλλού ως «πραγματική, αλλά περιορισμένη». Το Ιράν θα μπορούσε να αναπτύξει βαλλιστικούς πυραύλους μεσαίου βεληνεκούς εναντίον αυτών των στόχων.

Υπενθυμίζεται ότι τον Μάρτιο η Τεχεράνη εκτόξευσε δύο βαλλιστικούς πυραύλους προς την αμερικανοβρετανική βάση στο νησί Ντιέγκο Γκαρσία, στον Ινδικό Ωκεανό. Ο ισραηλινός στρατός αντέδρασε τότε, δηλώνοντας ότι αυτή η κίνηση αποδεικνύει πως η Τεχεράνη μπορεί να πλήξει πόλεις όπως το Λονδίνο, το Παρίσι ή το Βερολίνο.

Η κατάσταση στην περιοχή

Οι νέες απειλές έρχονται στο φως καθώς οι διπλωματικές διαπραγματεύσεις παραμένουν σε αδιέξοδο, παρά τις προσπάθειες μεσολαβητών όπως το Κατάρ και το Πακιστάν. Αν και οι εχθροπραξίες έχουν μειωθεί κατά πολύ σε σύγκριση με τις πρώτες εβδομάδες, όταν ανταλλάσσονταν καταιγιστικοί αεροπορικοί βομβαρδισμοί των ΗΠΑ και του Ισραήλ και ιρανικά αντίποινα, η κατάσταση παραμένει τεταμένη στην περιοχή.

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή πλησιάζει τους οκτώ μήνες, με την ένταση να παραμένει υψηλή και τις προοπτικές για αποκλιμάκωση να φαίνονται περιορισμένες.

Πηγή: Newsbeast