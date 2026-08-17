Συναγερμός στη Σίφνο: Έπεσε ελικόπτερο κοντά στο ελικοδρόμιο

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Δευτέρας 17 Αυγούστου 2026 στη Σίφνο, καθώς ελικόπτερο κατέπεσε λίγο μετά τις 18:00, σε μικρή απόσταση από το ελικοδρόμιο του νησιού, στην περιοχή της Ιεράς Μονής Βρύσης.

Ιδιωτικό ελικόπτερο συνετρίβη λίγο μετά τις έξι το απόγευμα στην περιοχή Θόλος της Σίφνου. Αμέσως μετά τη συντριβή εκδηλώθηκε πυρκαγιά. Εως αυτή την ώρα δεν είναι γνωστή η τύχη των επιβαινόντων, ενώ στον τόπο της συντριβής σπεύδουν σωστικά συνεργεία.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 17 Αυγούστου 2026, περίπου στις 18:17

Επιχειρούν 2 πυροσβέστες με 1 όχημα, ενώ μεταβαίνει ομάδα διάσωσης απο Σύρο με ταχύπλοο σκάφος RAFNAR του Πυροσβεστικού Σώματος.

Περισσότερα σε λίγο…