Τουρισμός για όλους 2026-2027: Αιτήσεις έως 21 Αυγούστου με επιδότηση από 200 έως 600 ευρώ

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2026-2027» παρατείνεται έως τις 21 Αυγούστου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ τους.

Η επιδότηση που προσφέρεται κυμαίνεται από 200 έως 600 ευρώ, ανάλογα με τις προϋποθέσεις που πληρούν οι δικαιούχοι.

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν με δύο τρόπους:

- Ηλεκτρονικά, μέσω της πλατφόρμας vouchers.gov.gr/tourism4all-2026-2027https://vouchers.gov.gr/tourism4all-2026-2027, χρησιμοποιώντας τους κωδικούς Taxisnet. - Με φυσική παρουσία, σε οποιοδήποτε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

Εισοδηματικά όρια

Σύμφωνα με το υπουργείο Τουρισμού, το νέο πρόγραμμα εισάγει διεύρυνση των εισοδηματικών ορίων, επιτρέποντας σε περισσότερα νοικοκυριά, συμπεριλαμβανομένων και οικογενειών της μεσαίας τάξης, να συμμετάσχουν. Για τους έγγαμους χωρίς παιδιά, το ανώτατο εισοδηματικό όριο έχει αυξηθεί στα 33.000 ευρώ, από 31.000 ευρώ που ίσχυε προηγουμένως.

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων ξεκίνησε σταδιακά από τις 5 Αυγούστου, ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ. Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων λήγει την Παρασκευή 21 Αυγούστου 2026 στις 23:59.