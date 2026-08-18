Το βίντεο ντοκουμέντο από το τροχαίο στη Βούλα: Η αναστροφή του ταξί και η σύγκρουση με τη μηχανή

Ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα συνέβη το βράδυ της Δευτέρας στην περιοχή της Βούλας, προκαλώντας τον σοβαρό τραυματισμό ενός 39χρονου μοτοσικλετιστή. Το περιστατικό έλαβε χώρα στην παραλιακή οδό, στο ύψος του ΠΙΚΠΑ Βούλας, στις 20:26. Η στιγμή της σύγκρουσης καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας, αποκαλύπτοντας τις συνθήκες υπό τις οποίες ένα ταξί επιχείρησε αναστροφή, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με τη διερχόμενη μηχανή.

Η στιγμή της σύγκρουσης στην παραλιακή οδό

Το βίντεο ντοκουμέντο, το οποίο ήρθε στο φως της δημοσιότητας, δείχνει ξεκάθαρα τη διαδοχή των γεγονότων που οδήγησαν στο ατύχημα. Το ταξί, κινούμενο στη μεσαία λωρίδα του ρεύματος προς Βουλιαγμένη, προσπάθησε να πραγματοποιήσει αναστροφή. Η συγκεκριμένη ενέργεια έλαβε χώρα στην πλατεία Κρήτης, ένα σημείο όπου η κίνηση των οχημάτων είναι συχνά αυξημένη.

Την ίδια ακριβώς χρονική στιγμή, μία μοτοσικλέτα, με οδηγό τον 39χρονο, κινούνταν στην αριστερή λωρίδα του ίδιου ρεύματος. Η μηχανή είχε αναπτύξει ταχύτητα, και η αιφνίδια αναστροφή του ταξί δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στον μοτοσικλετιστή. Η σύγκρουση ήταν σφοδρή, με τις εικόνες από την κάμερα ασφαλείας να αποτυπώνουν το μέγεθος του συμβάντος.

Ο σοβαρός τραυματισμός του 39χρονου μοτοσικλετιστή

Ως άμεσο αποτέλεσμα της σύγκρουσης, ο 39χρονος οδηγός της μοτοσικλέτας υπέστη σοβαρούς τραυματισμούς. Η κατάσταση της υγείας του κρίθηκε σοβαρή, γεγονός που επέβαλε την άμεση και επείγουσα διακομιδή του σε νοσοκομειακή μονάδα.

Οι πρώτες βοήθειες παρασχέθηκαν άμεσα, και ο τραυματισμένος μοτοσικλετιστής μεταφέρθηκε στο Ασκληπιείο Βούλας. Εκεί, οι ιατροί ανέλαβαν την περίθαλψή του, προσπαθώντας να σταθεροποιήσουν την κατάστασή του μετά το σοβαρό ατύχημα.

Η σύλληψη του οδηγού ταξί και οι κατηγορίες

Μετά το τροχαίο περιστατικό, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του οδηγού του ταξί. Ο οδηγός κατηγορείται για δύο σοβαρά αδικήματα που σχετίζονται με τις συνθήκες του ατυχήματος. Συγκεκριμένα, του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για επικίνδυνη οδήγηση, καθώς η αναστροφή που επιχείρησε θεωρήθηκε επικίνδυνη ενέργεια στον συγκεκριμένο δρόμο.

Επιπλέον, ο οδηγός του ταξί κατηγορείται και για σωματική βλάβη από αμέλεια, δεδομένου ότι ο 39χρονος μοτοσικλετιστής τραυματίστηκε σοβαρά. Σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες, ο οδηγός υποβλήθηκε σε αλκοτέστ, το οποίο έδειξε αρνητικό αποτέλεσμα, υποδηλώνοντας ότι δεν βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ τη στιγμή του συμβάντος. Ωστόσο, η σύλληψη και οι κατηγορίες παρέμειναν σε ισχύ.

Η διερεύνηση των συνθηκών από την Τροχαία

Τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το σοβαρό τροχαίο ατύχημα στην παραλιακή της Βούλας διερευνά επισταμένως το Α’ Τμήμα Τροχαίας Νοτιοανατολικής Αττικής. Οι αστυνομικοί του τμήματος έχουν αναλάβει την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης, συλλέγοντας όλα τα διαθέσιμα στοιχεία.

Στο πλαίσιο της έρευνας, εξετάζεται το βίντεο από την κάμερα ασφαλείας, καθώς και τυχόν μαρτυρίες αυτοπτών μαρτύρων. Στόχος των αρχών είναι να προσδιορίσουν με ακρίβεια τις ευθύνες και να κατανοήσουν πλήρως πώς οδηγήθηκε η κατάσταση σε αυτή τη σφοδρή σύγκρουση, προκειμένου να ολοκληρωθεί η δικογραφία.

Πηγή: Newsbeast