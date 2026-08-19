Τραγωδία στην Κολκάτα: Εννέα νεκροί από πυρκαγιά σε ξενοδοχείο

Τουλάχιστον εννέα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πολλοί άλλοι τραυματίστηκαν σήμερα, 19 Αυγούστου 2026, εξαιτίας πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε ξενοδοχείο στην Κολκάτα της Ινδίας. Το περιστατικό προκάλεσε άμεσα την κινητοποίηση των αρχών, με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για έναν τραγικό απολογισμό. Οι διασώσεις συνεχίστηκαν για αρκετή ώρα, με ορισμένα άτομα να μεταφέρονται σε νοσοκομεία.

Η πυρκαγιά στην Κολκάτα και η ταυτότητα της πόλης

Η φωτιά ξέσπασε σε ξενοδοχείο που βρίσκεται στην Κολκάτα, μια σημαντική πόλη της Ινδίας. Η Κολκάτα είναι γνωστή και με την παλαιότερη ονομασία της, Καλκούτα, η οποία χρησιμοποιούνταν ως η ιστορική και επίσημη ονομασία της πρωτεύουσας της ινδικής πολιτείας της Δυτικής Βεγγάλης μέχρι το έτος 2001.

Το ξενοδοχείο τυλίχθηκε στις φλόγες νωρίς το πρωί της Τετάρτης, προκαλώντας πανικό και κινητοποίηση. Η έκταση της πυρκαγιάς και οι συνθήκες υπό τις οποίες εκδηλώθηκε δεν έχουν γίνει γνωστές, ωστόσο ο απολογισμός των θυμάτων είναι βαρύς.

Ο τραγικός απολογισμός των θυμάτων

Ο αριθμός των νεκρών από την πυρκαγιά ανέρχεται σε τουλάχιστον εννέα άτομα. Πρόκειται για μια τραγωδία που άφησε πίσω της πολλά θύματα και τραυματίες, όπως επιβεβαιώθηκε από αξιωματικό του πυροσβεστικού σώματος.

Πέραν των νεκρών, πολλοί άνθρωποι υπέστησαν τραυματισμούς κατά τη διάρκεια του συμβάντος. Ο ακριβής αριθμός των τραυματιών δεν έχει προσδιοριστεί, ωστόσο η κατάσταση ορισμένων εξ αυτών κρίνεται σοβαρή, γεγονός που οδήγησε στην άμεση διακομιδή τους σε νοσοκομεία.

Η επίσημη ενημέρωση από τις αρχές

Την είδηση για την πυρκαγιά και τον απολογισμό των θυμάτων επιβεβαίωσε αξιωματικός του πυροσβεστικού σώματος, ο οποίος ενημέρωσε το Γαλλικό Πρακτορείο. Ο αξιωματικός δήλωσε συγκεκριμένα ότι «εννέα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε νωρίς σήμερα».

Ο ίδιος αξιωματικός, ο οποίος παρείχε τις πληροφορίες, ζήτησε να μην κατονομαστεί. Αυτό συνέβη καθώς δεν είχε λάβει άδεια από την ιεραρχία του για να κάνει δηλώσεις στον Τύπο, τηρώντας έτσι το πρωτόκολλο των υπηρεσιών.

Διασωθέντες και νοσηλεία

Παρά τον τραγικό απολογισμό, οι προσπάθειες των διασωστών οδήγησαν στην επιτυχή διάσωση αρκετών ατόμων. Συγκεκριμένα, έξι άνδρες, δύο γυναίκες και ένα παιδί κατάφεραν να διαφύγουν από τις φλόγες και διασώθηκαν από τις αρχές.

Όλοι οι διασωθέντες διακομίστηκαν άμεσα σε νοσοκομείο για να λάβουν την απαραίτητη ιατρική φροντίδα. Η κατάσταση της υγείας τους παρακολουθείται από τους γιατρούς, ενώ οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τα αίτια της πυρκαγιάς.

Πηγή: Newsit