Δύο σοροί ανθρώπων εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης της πυρκαγιάς που ξέσπασε στα Περιστέρια Σαλαμίνας. Η φωτιά, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη το απόγευμα της Κυριακής (16/8), έχει προκαλέσει εκτεταμένες ζημιές, παραδίδοντας στις φλόγες σπίτια στην περιοχή. Παράλληλα, τέσσερα άτομα με εγκαύματα και ένας ηλικιωμένος μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας του νησιού για τις πρώτες βοήθειες.

Ο εντοπισμός των θυμάτων και η έναρξη της πυρκαγιάς

Οι δύο σοροί, των οποίων τα στοιχεία δεν έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά, εντοπίστηκαν κοντά στο σημείο από όπου, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, φαίνεται να ξεκίνησε η πυρκαγιά. Το σημείο αυτό βρίσκεται επί της οδού Ανδρομάχης, στα Περιστέρια Σαλαμίνας. Ο εντοπισμός τους έγινε κατά τη διάρκεια της δύσκολης επιχείρησης κατάσβεσης των πύρινων μετώπων.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, το Κέντρο Επιχειρήσεων ενημερώθηκε για την έναρξη της φωτιάς στα Περιστέρια λίγο πριν από τις 14:45, συγκεκριμένα στις 14:43. Η εξάπλωση της πυρκαγιάς ήταν ιδιαίτερα ταχύτατη, καθώς μέσα σε περίπου επτά λεπτά οι φλόγες είχαν προχωρήσει σημαντικά, γεγονός που αποδίδεται και στους ισχυρούς ανέμους που πνέουν στην περιοχή.

Η επέκταση των μετώπων και οι ζημιές σε οικισμούς

Η κατάσταση στο νησί της Σαλαμίνας χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς έχουν εκδηλωθεί δύο πύρινα μέτωπα. Το ένα βρίσκεται στα Περιστέρια και το άλλο στα Σελήνια, απειλώντας άμεσα τους οικισμούς. Σπίτια στην περιοχή των Περιστεριών έχουν παραδοθεί ολοσχερώς στις φλόγες, ενώ έχουν προκληθεί ζημιές και σε άλλα κτίσματα.

Οι ώρες είναι κρίσιμες για τη Σαλαμίνα, καθώς τα δύο μεγάλα μέτωπα συνεχίζουν να απειλούν κατοικημένες περιοχές. Οι συνθήκες που επικρατούν, με τους ισχυρούς ανέμους, δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων στην προσπάθειά τους να περιορίσουν την επέκταση της πυρκαγιάς και να προστατεύσουν τις περιουσίες των κατοίκων.

Μεταφορές τραυματιών και επιχειρήσεις εκκένωσης

Το ΕΚΑΒ τέθηκε σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, κινητοποιώντας δυνάμεις για την αντιμετώπιση των περιστατικών. Από την περιοχή των Περιστεριών, παρελήφθησαν τέσσερα άτομα με εγκαύματα, τα οποία, σύμφωνα με την ενημέρωση, βρίσκονταν σε καλή κατάσταση. Όλοι οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας Σαλαμίνας για την παροχή των απαραίτητων ιατρικών φροντίδων.

Παράλληλα, ένας ηλικιωμένος απεγκλωβίστηκε από το σπίτι του στην Κακή Βίγλα και διακομίστηκε επίσης στο Κέντρο Υγείας Σαλαμίνας. Λόγω της κρισιμότητας της κατάστασης και της απειλής προς τους οικισμούς, έχουν σταλεί διαδοχικά μηνύματα του 112 για την προστασία και την απομάκρυνση των κατοίκων. Πολλά σκάφη του Λιμενικού Σώματος βρίσκονται στο σημείο και ετοιμάζουν εκκένωση διά θαλάσσης από τις περιοχές Σελήνια και Κακή Βίγλα.

Η κινητοποίηση των δυνάμεων και οι δύσκολες συνθήκες

Στη μάχη κατάσβεσης της πυρκαγιάς επιχειρούν συνολικά 146 πυροσβέστες, με τη συνδρομή 32 οχημάτων. Επιπλέον, στο πεδίο βρίσκονται εννέα ομάδες ΕΜΟΔΕ, καθώς και πολυάριθμοι εθελοντές, οι οποίοι συνδράμουν στις επίγειες δυνάμεις. Από αέρος, δέκα εναέρια μέσα πραγματοποιούν ρίψεις νερού, προσπαθώντας να περιορίσουν την εξάπλωση των φλογών.

Το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή βρίσκεται σε επιφυλακή, με πλωτά μέσα να κατευθύνονται σε παράκτιες περιοχές του νησιού για την παροχή συνδρομής όπου απαιτηθεί. Με μέριμνα του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., σπεύδουν στις θαλάσσιες περιοχές Περιστέρια, Κολώνες, Μαρούδι και Σατερλί συνολικά πέντε πλωτά σκάφη του Λιμενικού, τέσσερα επιβατηγά-οχηματαγωγά πλοία, τέσσερις λάντζες, μία φορτηγίδα, καθώς και ιδιωτικά μέσα.

Στο πεδίο έχουν κινητοποιηθεί επίσης τέσσερα ασθενοφόρα και μία μοτοσικλέτα άμεσης επέμβασης από το ΕΚΑΒ, το οποίο παραμένει σε αυξημένη ετοιμότητα για περαιτέρω ενίσχυση των δυνάμεών του εφόσον χρειαστεί. Παράλληλα, στη θαλάσσια περιοχή των Περιστεριών βρίσκεται και ένα σκάφος του Πυροσβεστικού Σώματος, προκειμένου να συνδράμει στην επιχείρηση κατάσβεσης.

Δηλώσεις για την κρισιμότητα της κατάστασης

Την κρισιμότητα της κατάστασης περιέγραψε ο αντιδήμαρχος Σαλαμίνας, Θοδωρής Ζαννής, μιλώντας στην ΕΡΤ. Ο κ. Ζαννής δήλωσε χαρακτηριστικά ότι «προσπαθούμε να κόψουμε τη φωτιά πριν περάσει στα Σελήνια», υπογραμμίζοντας τις προσπάθειες που καταβάλλονται για τον περιορισμό των μετώπων.

Ο αντιδήμαρχος πρόσθεσε επίσης ότι «είναι περίεργο το γεγονός ότι δύο φωτιές ξέσπασαν σχεδόν ταυτόχρονα», αναφερόμενος στα δύο πύρινα μέτωπα που εκδηλώθηκαν στα Περιστέρια και στα Σελήνια, καθιστώντας την κατάσταση ακόμη πιο δύσκολη για τις επιχειρησιακές δυνάμεις.

Με πληροφορίες από Newsbeast

Φωτογραφία: Newsbeast