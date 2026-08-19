Γάζα: Έξι νεκροί από ισραηλινή αεροπορική επίθεση στο λιμάνι – Ανάμεσά τους ένα παιδί

Έξι Παλαιστίνιοι, ανάμεσά τους ένα παιδί, έχασαν τη ζωή τους χθες, Τρίτη, έπειτα από αεροπορικό βομβαρδισμό στο λιμάνι της πόλης της Γάζας. Οι τοπικές αρχές έκαναν λόγο για πάνω από δέκα τραυματίες, ενώ το νοσοκομείο Σίφα επιβεβαίωσε τη διακομιδή πέντε σορών και δεκατριών τραυματιών, με έναν εξ αυτών να υποκύπτει αργότερα στα τραύματά του. Η επίθεση καταγράφηκε σε σκηνές εκτοπισμένων στην περιοχή του λιμανιού, ενώ η Χαμάς καταδίκασε τον βομβαρδισμό.

Τα θύματα και η επίθεση

Ο Μαχμούντ Μπασάλ, εκπρόσωπος της πολιτικής προστασίας, οργανισμού άμεσης βοήθειας που υπάγεται στον κρατικό μηχανισμό της Χαμάς, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι τουλάχιστον έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν, συμπεριλαμβανομένου ενός παιδιού. Ο ίδιος ανέφερε πως πολλοί άλλοι τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια της «ισραηλινής επιδρομής εναντίον σκηνών εκτοπισμένων στο λιμάνι της πόλης της Γάζας».

Αυτόπτης μάρτυρας, ο Μοχάμεντ Αλγούλ, περιέγραψε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι στρατιωτικά αεροσκάφη του Ισραήλ εκτόξευσαν δύο πυραύλους εναντίον του καφέ «Sweet and Bitter», το οποίο βρίσκεται στο αλιευτικό λιμάνι στη δυτική πόλη της Γάζας.

Η θέση του ισραηλινού στρατού

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι διεξήγαγε «αεροπορικό πλήγμα ακριβείας» στην περιοχή. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, στόχος ήταν «διοικητές της Χαμάς» οι οποίοι «σχεδίαζαν να διαπράξουν τρομοκρατικές επιθέσεις» εναντίον μελών του ισραηλινού στρατού στον θύλακο.

Επιπλέον, ο ισραηλινός στρατός υποστήριξε ότι «έλαβε μέτρα για να μειωθεί ο κίνδυνος να πάθουν κακό άμαχοι». Σε χωριστό ανακοινωθέν, προσέθεσε ότι στοχοποίησε συνάντηση επικεφαλής επίλεκτων μονάδων της Χαμάς, με έναν από αυτούς να φέρεται να είχε συμμετάσχει στην επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023.

Αντίδραση της Χαμάς

Η Χαμάς καταδίκασε τον βομβαρδισμό, τονίζοντας σε ανακοίνωσή της πως αυτός αντανακλά «την κατάφωρη περιφρόνηση του Ισραήλ έναντι όλων των εκκλήσεων για κατάπαυση του πυρός». Οι εκκλήσεις αυτές προήλθαν από μεσολαβητές και εγγυήτριες χώρες, συμπεριλαμβανομένης της έκκλησης του προέδρου Τραμπ, η οποία έγινε χθες σε δηλώσεις του στο Fox News.

Το παλαιστινιακό κίνημα, μέσω του ηγέτη του Χαλίλ αλ Χάγια, ο οποίος συναντήθηκε με τον Τζάρεντ Κούσνερ την Κυριακή, επανέλαβε τη δέσμευσή του να εφαρμόσει το ειρηνευτικό σχέδιο των ΗΠΑ. Παράλληλα, κάλεσε την αμερικανική κυβέρνηση να ασκήσει πίεση στον κ. Νετανιάχου ώστε να τηρήσει το σχέδιο αυτό.

Διπλωματικό παρασκήνιο και δηλώσεις

Ο βομβαρδισμός καταγράφτηκε την επομένη της συνάντησης στην Ιερουσαλήμ του αμερικανού απεσταλμένου Τζάρεντ Κούσνερ και του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου. Κατά τη συνάντηση αυτή, ο κ. Νετανιάχου επέμεινε πως δεν θα υπάρξει καμία αναδίπλωση του ισραηλινού στρατού όσο δεν έχει αφοπλιστεί εντελώς η Χαμάς.

Σύμφωνα με αναφορές ισραηλινών ΜΜΕ, ο ισραηλινός στρατός μείωσε τις επιχειρήσεις του στη Λωρίδα της Γάζας τις τελευταίες ημέρες, επικαλούμενος πίεση από τις ΗΠΑ. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι ο στρατός δεν προχωρά σε πλήγματα παρά μόνο αν απειλούνται άνδρες του ή για να εξαλείψει μαχητές που φέρονται να είχαν συμμετάσχει στην επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023 στο νότιο τμήμα της ισραηλινής επικράτειας, γεγονός που αποτέλεσε το έναυσμα του πολέμου στον θύλακο.

Πηγή: Topontiki