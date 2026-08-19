Ο ΟΗΕ ζητά τον τερματισμό των ισραηλινών αεροπορικών επιδρομών στη Συρία

Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών ζήτησε την άμεση διακοπή των ισραηλινών αεροπορικών επιδρομών που πλήττουν τη Συρία. Ο εκπρόσωπος του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, Στεφάν Ντουζαρίκ, δήλωσε την Τρίτη ότι οι συγκεκριμένες επιθέσεις πρέπει να σταματήσουν, εκφράζοντας την έντονη ανησυχία του διεθνούς οργανισμού για τη συνεχιζόμενη στρατιωτική δραστηριότητα που παρατηρείται στη Συρία.

Έκκληση του ΟΗΕ για άμεσο τερματισμό των επιδρομών

Ο Στεφάν Ντουζαρίκ, εκπρόσωπος του γενικού γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες, προέβη σε σαφείς δηλώσεις την Τρίτη, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στον ΟΗΕ. Ζήτησε τον άμεσο τερματισμό των ισραηλινών αεροπορικών επιδρομών που διεξάγονται στο συριακό έδαφος, τονίζοντας τη σταθερή θέση του διεθνούς οργανισμού.

Συγκεκριμένα, ο κ. Ντουζαρίκ δήλωσε ότι «οι αεροπορικές επιδρομές πρέπει να σταματήσουν και είμαστε αντίθετοι σε αυτές», υπογραμμίζοντας την έντονη ανησυνία των Ηνωμένων Εθνών για τη συνεχιζόμενη στρατιωτική δραστηριότητα που παρατηρείται στη Συρία. Η έκκληση αυτή αποτελεί μέρος της γενικότερης προσπάθειας του ΟΗΕ για την εδραίωση της σταθερότητας και την αποφυγή περαιτέρω κλιμάκωσης στην περιοχή.

Η επίθεση στην αεροπορική βάση Αμπού αλ-Ντουχούρ

Η πρόσφατη επίθεση στην αεροπορική βάση Αμπού αλ-Ντουχούρ αποτέλεσε ένα από τα βασικά σημεία αναφοράς στις δηλώσεις του εκπροσώπου του ΟΗΕ. Η συγκεκριμένη στρατιωτική εγκατάσταση βρίσκεται στην επαρχία Ιντλίμπ, στην ανατολική Συρία, και δέχθηκε ισραηλινά πλήγματα, γεγονός που προκάλεσε την άμεση αντίδραση του διεθνούς οργανισμού.

Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών χαρακτήρισε την επίθεση αυτή ως «μια ακόμη πολύ ανησυχητική παραβίαση» της εδαφικής ακεραιότητας και του εναέριου χώρου της Συρίας. Η αναφορά σε «ακόμη μία» παραβίαση υποδηλώνει ένα μοτίβο ενεργειών που προκαλούν διαρκή ανησυχία στον ΟΗΕ, ο οποίος παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στην περιοχή.

Εδαφική ακεραιότητα και εναέριος χώρος υπό απειλή

Η κύρια αιτία της έντονης ανησυνίας που εξέφρασαν τα Ηνωμένα Έθνη, μέσω του εκπροσώπου Στεφάν Ντουζαρίκ, είναι η συστηματική παραβίαση της εδαφικής ακεραιότητας και του εναέριου χώρου της Συρίας. Οι ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές θεωρούνται από τον διεθνή οργανισμό ως ενέργειες που υπονομεύουν την κυριαρχία ενός ανεξάρτητου κράτους.

Ο κ. Ντουζαρίκ τόνισε την ανάγκη για σεβασμό των διεθνών κανόνων και της εθνικής κυριαρχίας, επαναλαμβάνοντας την αντίθεση του ΟΗΕ σε τέτοιου είδους στρατιωτικές δραστηριότητες. Η θέση αυτή υπογραμμίζει τη σημασία της διατήρησης της εδαφικής ακεραιότητας των κρατών-μελών και την αποφυγή μονομερών ενεργειών που μπορούν να οδηγήσουν σε περαιτέρω αποσταθεροποίηση.

Η επίσημη καταδίκη από τη Συρία

Οι δηλώσεις του εκπροσώπου του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, έρχονται σε συνέχεια της επίσημης καταδίκης των ισραηλινών επιδρομών από την κυβέρνηση της Συρίας. Η Δαμασκός εξέφρασε την έντονη διαμαρτυρία της για τα πλήγματα που δέχεται το συριακό έδαφος, θεωρώντας τα ως πράξεις επιθετικότητας.

Στο πλαίσιο αυτής της αντίδρασης, η Συρία προχώρησε στην αποστολή σχετικών επιστολών τόσο στον γενικό γραμματέα του ΟΗΕ όσο και στον πρόεδρο του Συμβουλίου Ασφαλείας. Μέσω αυτών των επιστολών, η Συρία ζητά την άμεση παρέμβαση των διεθνών οργάνων για τον τερματισμό των επιθέσεων και τη διασφάλιση της προστασίας της εδαφικής της ακεραιότητας, καθώς και την αποτροπή μελλοντικών παρόμοιων ενεργειών.

Πηγή: Topontiki