Ένα απίστευτο και πρωτοφανές περιστατικό εκτυλίχθηκε σε πανηγύρι στη Ζάκυνθο, την επόμενη μέρα της Παναγίας, προκαλώντας έντονη αίσθηση και συζητήσεις. Κατά τη διάρκεια της εμφάνισης της τραγουδίστριας Τζένης Κατσίγιαννη, οι θαμώνες έσπασαν χιλιάδες πιάτα, σε μια επίδειξη κεφιού που θύμισε άλλες εποχές. Η πρωτοφανής αυτή σκηνή, με την εμφάνιση ενός κλαρκ που μετέφερε παλέτες γεμάτες πιάτα, μετατράπηκε σε «βουνά» από θραύσματα πορσελάνης γύρω από την πίστα, δημιουργώντας ένα θέαμα που έκανε τον γύρο του διαδικτύου.

Η ασυνήθιστη άφιξη του κλαρκ στο πανηγύρι

Το περιστατικό που σημειώθηκε στη Ζάκυνθο, όπου τραγουδούσε η Τζένη Κατσίγιαννη, χαρακτηρίστηκε ως απίστευτο. Ενώ το κέφι συνεχιζόταν αμείωτο και η τραγουδίστρια βρισκόταν στην πίστα, ξαφνικά εμφανίστηκε ένα κλαρκ, προκαλώντας έκπληξη στους παρευρισκόμενους. Το όχημα αυτό δεν μετέφερε συνηθισμένα εμπορεύματα, αλλά παλέτες και καφάσια γεμάτα με εκατοντάδες πιάτα, έτοιμα για σπάσιμο.

Το κλαρκ έφτασε σε απόσταση αναπνοής από την πίστα, φέρνοντας τις παλέτες με τα πιάτα πολύ κοντά στους θαμώνες. Αμέσως, οι παρευρισκόμενοι άρχισαν να σπάνε τα πιάτα το ένα μετά το άλλο, σε μια επίδειξη ξέφρενου γλεντιού. Αυτή η εικόνα, με το μηχάνημα έργου να φέρνει τα πιάτα για σπάσιμο, ήταν κάτι που δεν συναντάται συχνά σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις.

«Βουνά» από θραύσματα κάλυψαν την πίστα

Μέσα σε λίγη ώρα, η πίστα και ο περιβάλλοντας χώρος μετατράπηκαν σε ένα τοπίο γεμάτο θραύσματα. Χιλιάδες κομμάτια πορσελάνης εκσφενδονίστηκαν, δημιουργώντας ολόκληρα «βουνά» από σπασμένα πιάτα που κάλυψαν κάθε επιφάνεια. Οι εικόνες που έκαναν τον γύρο του διαδικτύου αποτύπωσαν το μέγεθος του φαινομένου, δείχνοντας σωρούς από σπασμένα πιάτα να έχουν συσσωρευτεί γύρω από το σημείο όπου τραγουδούσε η Κατσίγιαννη.

Ο χώρος γύρω από την πίστα γέμισε με τα θραύσματα, δημιουργώντας ένα θέαμα που πολλοί χαρακτήρισαν ως αλησμόνητο. Η ποσότητα των σπασμένων πιάτων ήταν τέτοια που κάλυψε σημαντικό μέρος του δαπέδου, μαρτυρώντας το μέγεθος του κεφιού και της συμμετοχής των θαμώνων σε αυτό το ασυνήθιστο έθιμο.

Παραλληλισμοί με τα «γούστα» του Αριστοτέλη Ωνάση

Το περιστατικό στη Ζάκυνθο έφερε στη μνήμη πολλών τα «γούστα» του Αριστοτέλη Ωνάση, όπως αυτά περιγράφονταν σε παλαιότερες εποχές. Όσοι βρέθηκαν στο πανηγύρι την επόμενη μέρα της Παναγίας, έζησαν μια εμπειρία που θύμισε τις θρυλικές στιγμές όπου ο Έλληνας μεγιστάνας έσπαγε άπειρες ντουζίνες πιάτα ενώ γλεντούσε στα μπουζούκια.

Αυτός ο παραλληλισμός με τις συνήθειες του Ωνάση, βγαλμένος από τη «μηχανή του χρόνου», υπογράμμισε τον ιδιαίτερο και ασυνήθιστο χαρακτήρα του γλεντιού. Η πράξη του σπασίματος χιλιάδων πιάτων, σε τέτοια έκταση, θεωρήθηκε από πολλούς ως μια αναβίωση μιας παλαιότερης, πιο εκκεντρικής μορφής διασκέδασης, προσδίδοντας μια ιστορική διάσταση στο γεγονός.

Η Τζένη Κατσίγιαννη χαρακτηρίζει το γεγονός «ιστορικό»

Η ίδια η τραγουδίστρια, Τζένη Κατσίγιαννη, η οποία βρισκόταν στο επίκεντρο του γλεντιού, δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό της για το πρωτοφανές περιστατικό. Σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Κατσίγιαννη χαρακτήρισε το γεγονός ως «ιστορικό», υπογραμμίζοντας τη μοναδικότητα της εμπειρίας που έζησε και η ίδια.

Το αλησμόνητο αυτό ενσταντανέ θα μείνει χαραγμένο στη μνήμη της τραγουδίστριας, καθώς η ίδια δήλωσε ότι το γλέντι «έγραψε ιστορία». Η αναφορά αυτή επιβεβαιώνει την ένταση και το μέγεθος του κεφιού που επικράτησε, καθιστώντας το συγκεκριμένο πανηγύρι στη Ζάκυνθο ένα γεγονός που ξεχώρισε και συζητήθηκε ευρέως.

Πηγή: Newsbeast