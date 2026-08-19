Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα κατηγορούν το Ιράν για εκτόξευση πυραύλων, η Τεχεράνη διαψεύδει

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα κατηγόρησαν το Ιράν ότι εκτόξευσε δύο βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον του εδάφους τους χθες Τρίτη, οι οποίοι τελικά έπεσαν στη θάλασσα. Η Τεχεράνη, μέσω της διπλωματίας της, διέψευσε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς αυτούς, χαρακτηρίζοντάς τους επιζήμιους για την εμπιστοσύνη στην περιοχή και τις προσπάθειες αποκατάστασης της ασφάλειας στην περιφέρεια. Παράλληλα, το Άμπου Ντάμπι προχώρησε στην αναστολή όλων των εμπορικών και χρηματοοικονομικών δοσοληψιών με το Ιράν, επικαλούμενο τις κλιμακώσεις στην περιοχή. Νωρίτερα, οι αρχές των ΗΑΕ είχαν εκδώσει τηλεφωνική ειδοποίηση προς τον πληθυσμό για αναζήτηση καταφυγίου λόγω «πυραυλικών απειλών».

Κατηγορίες για πυραυλική επίθεση και συναγερμός

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα κατηγόρησαν το Ιράν ότι εκτόξευσε δύο βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον του εδάφους τους, οι οποίοι έπεσαν στη θάλασσα. Το υπουργείο Άμυνας της χώρας δήλωσε ότι «εντόπισε πυραυλική απειλή που στρέφεται κατά της χώρας». Στη συνέχεια διευκρίνισε ότι «τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας εντόπισαν δύο βαλλιστικούς πυραύλους που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν εναντίον της χώρας». Ο πρώτος πύραυλος έπεσε εκτός των χωρικών υδάτων, ενώ ο δεύτερος έπεσε εντός των χωρικών υδάτων των ΗΑΕ. Το υπουργείο υπογράμμισε την ετοιμότητά του να αντιμετωπίσει τυχόν απειλές.

Νωρίτερα χθες Τρίτη, οι αρχές είχαν εκδώσει για πρώτη φορά εδώ και έναν μήνα τηλεφωνική ειδοποίηση, καλώντας τον πληθυσμό να βρει καταφύγιο λόγω «απειλών για πυραυλικές» επιθέσεις. Το υπουργείο Εσωτερικών στο μήνυμα ειδοποίησης δήλωσε: «Λόγω της παρούσας κατάστασης και των πυραυλικών απειλών, πηγαίνετε αμέσως σε ένα προστατευμένο μέρος μέσα στο πλησιέστερο ασφαλές κτίριο». Αργότερα, το υπουργείο Εσωτερικών των ΗΑΕ έστειλε νέα τηλεφωνική ειδοποίηση, δηλώνοντας ότι η κατάσταση είναι ασφαλής και ότι οι πολίτες μπορούν να επιστρέψουν στις δραστηριότητές τους.

Η κατηγορηματική διάψευση της Τεχεράνης

Η διπλωματία του Ιράν διέψευσε ότι εκτοξεύτηκαν ιρανικοί πύραυλοι εναντίον των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων χθες Τρίτη. Η διάψευση αυτή ήρθε ως αντίδραση στην κατηγορία του Άμπου Ντάμπι πως δύο βαλλιστικοί πύραυλοι στοχοποίησαν πλοία της χώρας στον Κόλπο. Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Ισλαμικής Δημοκρατίας, Εσμαΐλ Μπαγαεΐ, τόνισε πως «απορρίπτει κατηγορηματικά τον ισχυρισμό των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων κατά τον οποίο το Ιράν εκτόξευσε πύραυλο εναντίον της χώρας αυτής».

Ο Εσμαΐλ Μπαγαεΐ χαρακτήρισε την κατηγορία επιζήμια για την εμπιστοσύνη στην περιοχή, καθώς και για τις προσπάθειες αποκατάστασης της ασφάλειας στην περιφέρεια. Η Τεχεράνη διαψεύδει ότι εκτόξευσε πυραύλους εναντίον των ΗΑΕ, τονίζοντας την αρνητική επίδραση τέτοιων ισχυρισμών στις περιφερειακές σχέσεις.

Αναστολή εμπορικών και χρηματοοικονομικών συναλλαγών

Την ίδια ώρα, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανακοίνωσαν αργά το βράδυ χθες Τρίτη ότι ανέστειλαν όλες τις «εμπορικές ανταλλαγές» και τις «χρηματοοικονομικές συναλλαγές» τους με το Ιράν. Η ανακοίνωση της διπλωματίας τους δόθηκε στη δημοσιότητα μέσω X. Το Άμπου Ντάμπι αποφάσισε την αναστολή των εμπορικών και χρηματοοικονομικών δοσοληψιών με το Ιράν.

Η διευθύντρια επικοινωνίας του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΑΕ, Άφρα αλ Χαμέλι, τόνισε στο κείμενο της ανακοίνωσης: «Υπό το φως των κλιμακώσεων στην περιοχή (...) όλες οι εμπορικές ανταλλαγές και οι χρηματοοικονομικές συναλλαγές με το Ιράν ανεστάλησαν μέχρι νεοτέρας».

Ιστορικό επιθέσεων και προηγούμενοι συναγερμοί

Ο συναγερμός που ήχησε χθες Τρίτη ήταν ο πρώτος από τότε που ένας παρόμοιος συναγερμός είχε ενεργοποιηθεί τον Ιούλιο για επίθεση, η οποία τελικά δεν έπληξε το έδαφος των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Ένας άλλος ψεύτικος συναγερμός είχε επίσης ενεργοποιηθεί τον Ιούνιο. Πετρελαιοφόρα της δημόσιας εταιρίας των Εμιράτων Andic αποτέλεσαν επανειλημμένα στόχο τις τελευταίες εβδομάδες.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης φάσης του πολέμου στη Μέση Ανατολή, ο οποίος ξέσπασε στις 28 Φεβρουαρίου με πλήγματα του Ισραήλ και των ΗΠΑ κατά του Ιράν, η Τεχεράνη εξαπέλυσε περίπου 3.000 επιθέσεις στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, καθιστώντας τα τον μεγαλύτερο στόχο αντιποίνων. Από τότε που τέθηκε σε ισχύ ένα πρωτόκολλο συμφωνίας μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν τον Ιούνιο, το οποίο κατέρρευσε τον Ιούλιο, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα δεν ανέφεραν καμία επίθεση, σε αντίθεση με άλλα κράτη του Κόλπου.

Πηγή: Reader