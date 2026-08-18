Σοβαρό τροχαίο στη Βούλα: Κρίσιμες ώρες για 39χρονο μοτοσικλετιστή μετά από σύγκρουση με ταξί

Μάχη για τη ζωή του δίνει ένας 39χρονος μοτοσικλετιστής, ο οποίος τραυματίστηκε βαρύτατα σε σοβαρό τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε χθες το βράδυ στη Βούλα. Το περιστατικό έλαβε χώρα όταν οδηγός ταξί επιχείρησε να πραγματοποιήσει αναστροφή, με αποτέλεσμα να παρασύρει τον άτυχο αναβάτη της μοτοσικλέτας. Ο 39χρονος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο Ασκληπιείο Βούλας, ενώ ο οδηγός του ταξί συνελήφθη από τις αρχές.

Το χρονικό του δραματικού συμβάντος

Το σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε χθες το βράδυ, περίπου στις 21:30. Οι εφιαλτικές σκηνές εκτυλίχθηκαν στο ύψος του ΠΙΚΠΑ Βούλας, σε ένα σημείο όπου η κίνηση των οχημάτων είναι συχνά αυξημένη. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες που επικαλείται η ΕΡΤ, ο 39χρονος μοτοσικλετιστής κινούνταν κανονικά με τη μηχανή του στο ρεύμα κυκλοφορίας, με κατεύθυνση προς τη Γλυφάδα.

Η πορεία του άτυχου αναβάτη διακόπηκε απότομα και βίαια, όταν ο οδηγός ενός ταξί φέρεται να επιχείρησε έναν αιφνίδιο και επικίνδυνο ελιγμό αναστροφής. Κατά τη διάρκεια αυτής της μανούβρας, το ταξί παρέσυρε με σφοδρότητα τον 39χρονο μοτοσικλετιστή. Η σύγκρουση είχε ως αποτέλεσμα ο αναβάτης να πέσει στο οδόστρωμα, τραυματιζόμενος βαριά.

Κρίσιμες ώρες για την υγεία του 39χρονου

Αμέσως μετά το ατύχημα, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έσπευσε στο σημείο και μετέφερε εσπευσμένα τον βαρύτατα τραυματισμένο άνδρα στο Ασκληπιείο Βούλας. Εκεί, οι ιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό καταβάλλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να σταθεροποιήσουν την κατάσταση της υγείας του.

Ο 39χρονος νοσηλεύεται σε σοβαρή και κρίσιμη κατάσταση, με τους γιατρούς να παρακολουθούν στενά την πορεία του. Οι επόμενες ώρες θεωρούνται εξαιρετικά κρίσιμες για τη ζωή του, καθώς ο τραυματίας δίνει μάχη για να ξεπεράσει τον κίνδυνο.

Η σύλληψη του οδηγού του ταξί και οι κατηγορίες

Ο οδηγός του επαγγελματικού οχήματος, ο οποίος ενεπλάκη στο σοβαρό τροχαίο, συνελήφθη άμεσα από τις αρμόδιες αρχές. Πλέον, αντιμετωπίζει σοβαρές κατηγορίες για τις πράξεις του. Οι κατηγορίες αυτές περιλαμβάνουν την πρόκληση σωματικής βλάβης από αμέλεια, ένα αδίκημα που αφορά την πρόκληση τραυματισμού λόγω αμελούς συμπεριφοράς, καθώς και την επικίνδυνη οδήγηση.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης, ο οδηγός του ταξί υποβλήθηκε σε αλκοτέστ. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες που έχουν δοθεί στη δημοσιότητα, το αποτέλεσμα του αλκοτέστ ήταν αρνητικό, γεγονός που σημαίνει ότι δεν βρέθηκε να έχει καταναλώσει αλκοόλ κατά τη στιγμή του ατυχήματος.

Η διερεύνηση των αιτιών του ατυχήματος συνεχίζεται

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το σοβαρό αυτό τροχαίο ατύχημα στη Βούλα παραμένουν υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές. Η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με σκοπό να διαπιστωθούν όλα τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στην πρόκληση του περιστατικού και στον σοβαρό τραυματισμό του 39χρονου μοτοσικλετιστή.

Οι αρχές συλλέγουν στοιχεία και μαρτυρίες προκειμένου να φωτίσουν πλήρως τις συνθήκες του ατυχήματος και να αποδοθούν οι ευθύνες, καθώς η διαλεύκανση των αιτιών είναι κρίσιμη για την ολοκλήρωση της υπόθεσης.

Πηγή: Newsbeast