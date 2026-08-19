Σύλληψη προσωπικού συμβούλου του προέδρου της Βολιβίας για ένοπλη επίθεση σε έγκυο δικηγόρο

Στη σύλληψη του Φερνάντο Σεριμέδο, προσωπικού συμβούλου του προέδρου της Βολιβίας, Ροδρίγο Πας, προχώρησαν χθες Τρίτη οι αστυνομικές αρχές της χώρας. Η σύλληψη έγινε στο πλαίσιο έρευνας για υπόθεση απόπειρας γυναικοκτονίας, καθώς ο συλληφθείς φέρεται να επιτέθηκε με όπλο σε δικηγόρο με την οποία διατηρούσε σχέση. Η υπόθεση έχει προκαλέσει σάλο στη Βολιβία, καθώς εμπλέκεται πρόσωπο στενά συνδεδεμένο με την προεδρία.

Η σύλληψη του συμβούλου και οι κατηγορίες

Ο Φερνάντο Σεριμέδο, αργεντινός υπήκοος και πολιτικός σύμβουλος, συνελήφθη στο αεροδρόμιο της Σάντα Κρους. Εκεί, σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης της Βολιβίας, ετοιμαζόταν να επιβιβαστεί σε πτήση με προορισμό το Μπουένος Άιρες. Η εισαγγελία, η οποία διενεργεί έρευνα για «απόπειρα γυναικοκτονίας», ανακοίνωσε πως ζήτησε να προφυλακιστεί ο Σεριμέδο.

Ο συλληφθείς κατηγορείται ότι βρίσκεται πίσω από την ένοπλη επίθεση κατά της δικηγόρου Νάδια Βέγιερ, με την οποία είχε σχέση. Η εισαγγελία έχει ξεκινήσει τις απαραίτητες διαδικασίες για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης, η οποία έχει λάβει διεθνείς διαστάσεις.

Η επίθεση στην έγκυο δικηγόρο

Η βολιβιανή δικηγόρος Νάδια Βέγιερ δέχθηκε επίθεση το βράδυ της Δευτέρας. Το περιστατικό συνέβη μπροστά σε ξενοδοχείο στην πόλη Σάντα Κρους, η οποία βρίσκεται στην ανατολική Βολιβία. Σύμφωνα με πλάνα που μεταδόθηκαν από βολιβιανά τηλεοπτικά δίκτυα, τη διέπραξαν δύο άνδρες.

Οι δράστες ήταν μεταμφιεσμένοι σε διανομείς γευμάτων και φορούσαν κράνη μοτοσικλετιστών. Κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τη στιγμή που ο ένας από αυτούς έβγαλε από την τσέπη του ένα πιστόλι και σημάδεψε την κ. Βέγιερ. Η δικηγόρος, η οποία αποκάλυψε πως είναι έγκυος τεσσάρων εβδομάδων, νοσηλεύεται σε ιδιωτική κλινική.

Οι δηλώσεις της Νάδια Βέγιερ και οι αποκαλύψεις

Από την ιδιωτική κλινική όπου νοσηλεύεται, η κ. Βέγιερ προέβη σε δηλώσεις στο βολιβιανό τηλεοπτικό δίκτυο DTV. Κατηγόρησε ευθέως τον Φερνάντο Σεριμέδο ότι βρισκόταν πίσω από την απόπειρα κατά της ζωής της, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Προφανώς ήθελε να με ξεφορτωθεί».

Πέρα από την αποκάλυψη της εγκυμοσύνης της, η δικηγόρος υποστήριξε πως κατά τη διάρκεια της σχέσης τους, έγινε μάρτυρας «σκοτεινών υποθέσεων» στις οποίες εμπλεκόταν, κατ' αυτήν, η κυβέρνηση. Οι δηλώσεις αυτές προσθέτουν μια νέα διάσταση στην υπόθεση, συνδέοντάς την με πιθανές υποθέσεις διαφθοράς.

Το πολιτικό παρελθόν του Φερνάντο Σεριμέδο

Ο Φερνάντο Σεριμέδο είναι ένας πολιτικός σύμβουλος με σημαντική εμπειρία σε προεκλογικές εκστρατείες στη Λατινική Αμερική. Έχει συνεργαστεί με νικηφόρες εκστρατείες υποψηφίων της δεξιάς σε διάφορες χώρες, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται ο ακραίος φιλελεύθερος πρόεδρος της Αργεντινής, Χαβιέρ Μιλέι, και ο ακροδεξιός πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας, Ζαΐχ Μπολσονάρου.

Επιπλέον, ο Σεριμέδο συνεργάστηκε και με τον κεντροδεξιό βολιβιανό πρόεδρο Ροδρίγο Πας. Συνέχιζε να εργάζεται για τον πρόεδρο Πας και μετά την ανάδειξή του στην εξουσία, τον Νοέμβριο του 2025, διατηρώντας τη θέση του ως προσωπικός του σύμβουλος.

Η εξέλιξη της έρευνας

Η εισαγγελία της Βολιβίας συνεχίζει εντατικά την έρευνα για την υπόθεση της απόπειρας γυναικοκτονίας. Μετά τη σύλληψη του Φερνάντο Σεριμέδο, έχει ζητηθεί η προφυλάκισή του, καθώς οι αρχές προσπαθούν να συγκεντρώσουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή, με τις αρχές να εξετάζουν όλα τα δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων των δηλώσεων της Νάδια Βέγιερ και των πλάνων από τις κάμερες ασφαλείας, προκειμένου να αποδοθούν ευθύνες.

Πηγή: Newsbeast