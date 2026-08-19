Η κυβέρνηση Τραμπ προωθεί την άρση προστασίας για 180 εκατ. στρέμματα παρθένων δασών

Η κυβέρνηση του Ρεπουμπλικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ προτείνει την κατάργηση ενός σημαντικού περιβαλλοντικού κανόνα, ανοίγοντας τον δρόμο για την εκμετάλλευση σχεδόν 180 εκατομμυρίων στρεμμάτων παρθένων δασικών εκτάσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η πρόταση αυτή, που δημοσιοποιήθηκε χθες Τρίτη, θα μπορούσε να επιτρέψει τη διάνοιξη και κατασκευή δρόμων, καθώς και την υλοτομία, σε περιοχές που προστατεύονταν για χρόνια.

Η πρόταση της κυβέρνησης Τραμπ

Η νομοθετική τροποποίηση που προτείνεται από την κυβέρνηση Τραμπ αφορά την κατάργηση του λεγόμενου «κανόνα των ζωνών χωρίς δρόμους» (Roadless Rule). Ο κανόνας αυτός θεσπίστηκε το 2001, επί προεδρίας Μπιλ Κλίντον, με σκοπό την προστασία μεγάλων εκτάσεων εθνικών δασών.

Συγκεκριμένα, ο «κανόνας των ζωνών χωρίς δρόμους» απαγόρευε την κατασκευή δρόμων, την υλοτομία και άλλες δραστηριότητες σε δημόσια δάση ή λιβάδια που παρέμεναν σε μεγάλο βαθμό ανέγγιχτα και αναξιοποίητα. Με την κατάργησή του, σχεδόν 180 εκατομμύρια στρέμματα παρθένων δασικών εκτάσεων στις ΗΠΑ θα μπορούσαν να καταστούν διαθέσιμα για εκμετάλλευση.

Οι αιτιάσεις της υπουργού Γεωργίας

Η υπουργός Γεωργίας, Μπρουκ Ρόλινς, υποστηρίζει την πρόταση για την άρση των περιορισμών, δηλώνοντας ότι η υφιστάμενη ρύθμιση εμποδίζει την αρμόδια υπηρεσία διαχείρισης δασών να εκτελεί εργασίες για τον περιορισμό των πυρκαγιών. Σύμφωνα με την ίδια, η κατάργηση του κανόνα είναι απαραίτητη για την καλύτερη διαχείριση των δασών.

Στην ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε από τις υπηρεσίες της, η υπουργός Ρόλινς ανέφερε: «Σε όλη τη χώρα, έχουμε δει καταστάσεις που θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί, πολύ πυκνά δάση, εισβολές εντόμων και ασθένειες, να μεταμορφώνουν υγιή τοπία σε αληθινές πυριτιδαποθήκες». Πρόσθεσε επίσης ότι «εδώ και πολύ καιρό, απαρχαιωμένοι περιορισμοί εμποδίζουν να εφαρμόζονται, σε εκατομμύρια στρέμματα δασών μέθοδοι οι οποίες βελτιώνουν την υγεία των δασών και μειώνουν τον κίνδυνο πυρκαγιών».

Γεωγραφική κάλυψη και εξαιρέσεις

Οι «ζώνες χωρίς δρόμους» εκτείνονται σε δέκα πολιτείες των ΗΠΑ, καλύπτοντας πάνω από το 95% των συνολικών εκτάσεων που προστατεύονται από τον κανόνα. Μεταξύ αυτών των πολιτειών συγκαταλέγονται η Αλάσκα, η Αριζόνα, η Γιούτα και η Γουαϊόμιγκ.

Ωστόσο, τα παρθένα δάση στις πολιτείες Κολοράντο και Άινταχο εξαιρούνται από την κατάργηση των περιορισμών. Αυτό οφείλεται σε συγκεκριμένες νομοθετικές ρυθμίσεις που έχουν θεσπιστεί σε πολιτειακό επίπεδο, οι οποίες διασφαλίζουν τη συνέχιση της προστασίας τους ανεξάρτητα από την ομοσπονδιακή απόφαση.

Έντονες αντιδράσεις και περιβαλλοντικές ανησυχίες

Η ανακοίνωση της κυβέρνησης Τραμπ προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και επικρίσεις από περιβαλλοντικές οργανώσεις σε όλη τη χώρα. Θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι η υπόθεση θα καταλήξει στις αίθουσες των δικαστηρίων, καθώς οι οργανώσεις δηλώνουν αποφασισμένες να αντισταθούν στην κατάργηση του κανόνα.

Η Ράντι Σπίβακ, από το Center for Biological Diversity, δήλωσε χαρακτηριστικά ότι η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ «πιέζει για να εφαρμοστεί η μεγαλύτερη εξολόθρευση μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος σε δημόσιες εκτάσεις στην ιστορία των ΗΠΑ». Η μη κερδοσκοπική οργάνωση που αγωνίζεται για την προστασία της βιοποικιλότητας προειδοποιεί ότι το προτεινόμενο μέτρο θα διαταράξει σοβαρά τα οικοσυστήματα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της οργάνωσης, το μέτρο θα επηρεάσει αρνητικά το οικοσύστημα στα βόρεια Βραχώδη Όρη, όπου τα δάση χωρίς δρόμους αποτελούν «σωσίβια» για είδη όπως οι αρκούδες και οι λύγκες. Παράλληλα, εκφράζονται ανησυχίες για την περιοχή Τόγκας στην Αλάσκα, όπου βρίσκεται το μεγαλύτερο δάσος των ΗΠΑ με αιωνόβια δέντρα του είδους ελάτη Σίτκα και νερά κρίσιμα για τους πληθυσμούς των σολομών.

Πηγή: Enikos