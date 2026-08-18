Η Λιβερία θα δεχθεί έως 1.200 μετανάστες που απελαύνονται από τις ΗΠΑ

Η κυβέρνηση της Λιβερίας ανακοίνωσε ότι κατέληξε σε συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες για την υποδοχή έως και 1.200 μεταναστών που πρόκειται να απελαθούν από την αμερικανική επικράτεια. Η συμφωνία προβλέπει την άφιξη των απελαθέντων στη Λιβερία μέσα στους επόμενους μήνες. Σύμφωνα με τις λιβεριανές αρχές, η πρώτη ομάδα, αποτελούμενη από 20 άτομα, αναμένεται να φθάσει στη χώρα την Πέμπτη.

Η εν λόγω διευθέτηση αποτελεί την πιο πρόσφατη από μια σειρά αντίστοιχων συμφωνιών που έχει συνάψει η Ουάσινγκτον με κυβερνήσεις αφρικανικών κρατών. Ο στόχος αυτών των συμφωνιών είναι η μεταφορά μεταναστών τους οποίους οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπορούν νομίμως να απελάσουν στις χώρες καταγωγής τους.

Το πλαίσιο των συμφωνιών απέλασης

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν συνάψει αυτές τις συμφωνίες με αφρικανικές χώρες, καθώς δικαστικές αποφάσεις εμποδίζουν τον άμεσο επαναπατρισμό των συγκεκριμένων μεταναστών στις πατρίδες τους. Οι δικαστικές αυτές αποφάσεις βασίζονται στην εκτίμηση ότι, σε περίπτωση επαναπατρισμού, οι μετανάστες αυτοί ενδέχεται να αντιμετωπίσουν απειλές για τη ζωή, τη σωματική τους ακεραιότητα ή την ελευθερία τους.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει υπερασπιστεί τη νομιμότητα αυτών των συμφωνιών, τονίζοντας τη σημασία τους για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών. Οι διευθετήσεις αυτές επιτρέπουν στις ΗΠΑ να προχωρήσουν σε απελάσεις ατόμων που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις παραμονής, ενώ παράλληλα λαμβάνουν υπόψη τις δικαστικές αποφάσεις που προστατεύουν τους μετανάστες από κινδύνους στις χώρες προέλευσής τους.

Οι πρώτες αφίξεις και ο συνολικός αριθμός

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της λιβεριανής κυβέρνησης, οι πρώτοι 20 απελαθέντες από τις Ηνωμένες Πολιτείες αναμένεται να φθάσουν στη Λιβερία την Πέμπτη. Αυτή η ομάδα σηματοδοτεί την έναρξη της εφαρμογής της συμφωνίας μεταξύ των δύο χωρών.

Η συνολική συμφωνία προβλέπει την υποδοχή έως και 1.200 μεταναστών από τη Λιβερία. Η άφιξη αυτού του αριθμού αναμένεται να πραγματοποιηθεί σταδιακά, μέσα στους επόμενους μήνες, όπως διευκρινίστηκε από τις λιβεριανές αρχές.

Ανησυχίες για την έλλειψη διαφάνειας

Παρά τις επίσημες ανακοινώσεις, οργανώσεις προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν εκφράσει σοβαρές ανησυχίες σχετικά με αυτές τις συμφωνίες. Οι οργανώσεις καταγγέλλουν την έλλειψη διαφάνειας στη διαδικασία που ακολουθείται για τις απελάσεις και τη μεταφορά των μεταναστών.

Επιπλέον, οι ίδιες οργανώσεις επισημαίνουν ότι, σε αρκετές περιπτώσεις, οι απελαθέντες καταλήγουν τελικά στις χώρες προέλευσής τους, παρά τις δικαστικές αποφάσεις που υποτίθεται ότι προστατεύουν τη ζωή, τη σωματική ακεραιότητα ή την ελευθερία τους. Αυτό εγείρει ερωτήματα σχετικά με την αποτελεσματικότητα και την ηθική διάσταση των εν λόγω διευθετήσεων.

Το ενδεχόμενο αιτήσεων ασύλου στη Λιβερία

Η κυβέρνηση της Λιβερίας έχει αναφέρει επίσης μια ειδική πτυχή της συμφωνίας, δηλώνοντας ότι ορισμένοι από όσους θα απελαθούν από τις ΗΠΑ «ενδέχεται να επιθυμούν να ζητήσουν άσυλο στη Λιβερία». Αυτή η δήλωση υποδηλώνει ότι η Λιβερία θα μπορούσε να λειτουργήσει όχι μόνο ως χώρα υποδοχής για απελάσεις, αλλά και ως πιθανός προορισμός για αιτήσεις ασύλου από τους συγκεκριμένους μετανάστες.

Η δυνατότητα αίτησης ασύλου στη Λιβερία προσθέτει μια επιπλέον διάσταση στην πολυπλοκότητα της κατάστασης των απελαθέντων, καθώς τους παρέχει μια δυνητική οδό για νόμιμη παραμονή, εφόσον πληρούν τα κριτήρια για την παροχή ασύλου στη χώρα.

Προηγούμενες συμφωνίες με αφρικανικά κράτη

Η Λιβερία δεν είναι η μόνη αφρικανική χώρα που έχει συνάψει ανάλογες συμφωνίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες για την υποδοχή απελαθέντων μεταναστών. Η Ουάσινγκτον έχει ήδη προχωρήσει σε παρόμοιες διευθετήσεις με άλλα κράτη της αφρικανικής ηπείρου.

Μεταξύ των χωρών που έχουν συνάψει τέτοιες συμφωνίες περιλαμβάνονται η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, η Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, η Γκάνα και η Σιέρα Λεόνε. Αυτό καταδεικνύει ένα ευρύτερο μοτίβο συνεργασίας μεταξύ των ΗΠΑ και διαφόρων αφρικανικών κυβερνήσεων για τη διαχείριση μεταναστευτικών ζητημάτων.

Πηγή: Topontiki