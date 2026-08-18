Μεγάλη πυρκαγιά σε κέντρο ανακύκλωσης στο Λονδίνο

Μεγάλη πυρκαγιά εκδηλώθηκε αργά το απόγευμα της Τρίτης, 18 Αυγούστου, σε εγκατάσταση ανακύκλωσης στο νοτιοανατολικό Λονδίνο. Τεράστια σύννεφα πυκνού καπνού υψώθηκαν πάνω από την περιοχή, καθιστώντας τα ορατά από μεγάλη απόσταση. Βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατέγραψαν τις φλόγες και τον μαύρο καπνό που κάλυψε τον ουρανό της βρετανικής πρωτεύουσας.

Η εξέλιξη της πυρκαγιάς και η ορατότητα

Οι φλόγες τύλιξαν τμήμα των εγκαταστάσεων, ενώ αυτόπτες μάρτυρες κατέγραψαν μια έντονη πορτοκαλί λάμψη μέσα από τον καπνό. Οι τεράστιες στήλες καπνού ήταν ορατές από πολλά σημεία του Λονδίνου, όπως από το Canary Wharf, επιβεβαιώνοντας την έκταση του περιστατικού. Πολλοί χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ανάρτησαν βίντεο που δείχνουν την εικόνα της μεγάλης πυρκαγιάς.

Σε ένα από τα βίντεο, επιβάτης τρένου δημοσίευσε πλάνα τη στιγμή που ο συρμός περνούσε δίπλα από το φλεγόμενο κτίριο. Οι εικόνες αυτές αποτύπωσαν την ένταση της φωτιάς και την έκταση των καπνών που κάλυπταν τον ορίζοντα, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό και ανησυχητικό θέαμα.

Τοποθεσία και αρχικές πληροφορίες

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε εγκατάσταση ανακύκλωσης στο νοτιοανατολικό Λονδίνο. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για το Deptford Recycling Centre, το οποίο βρίσκεται στην περιοχή του Bermondsey. Άλλες αναφορές τοποθετούν το περιστατικό στην περιοχή Surrey Quays, κοντά στο Deptford Park, στην ευρύτερη περιοχή του Σάουθγουορκ.

Η εγκατάσταση ανακύκλωσης βρίσκεται δίπλα σε μεγάλη σιδηροδρομική γραμμή, γεγονός που είχε προκαλέσει προβληματισμούς. Μέχρι στιγμής, η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λονδίνου δεν έχει ανακοινώσει επίσημες λεπτομέρειες σχετικά με το περιστατικό, ούτε έχει επιβεβαιώσει τον αριθμό των πυροσβεστών που επιχειρούν στο σημείο, την έκταση της φωτιάς ή τυχόν τραυματισμούς.

Το ιστορικό των πυρκαγιών στην εγκατάσταση

Το περιστατικό αυτό αποτελεί τη δεύτερη φωτιά που ξεσπά στις συγκεκριμένες εγκαταστάσεις ανακύκλωσης μέσα στο 2026. Η προηγούμενη μεγάλη πυρκαγιά είχε σημειωθεί στις 8 Ιουνίου, λίγους μήνες πριν από το τρέχον συμβάν. Τότε, η φωτιά είχε εκδηλωθεί στη Landmann Way, στο Μπέρμοντσεϊ, προκαλώντας σημαντικά προβλήματα στις σιδηροδρομικές μετακινήσεις.

Κατά την πυρκαγιά του Ιουνίου, περίπου 100 πυροσβέστες είχαν κινητοποιηθεί για την κατάσβεση της φωτιάς, ενώ πυκνοί μαύροι καπνοί είχαν καλύψει μεγάλο τμήμα του ορίζοντα της βρετανικής πρωτεύουσας. Η επανάληψη ενός τέτοιου περιστατικού στην ίδια εγκατάσταση, εντός του ίδιου έτους, εγείρει ερωτήματα σχετικά με την ασφάλεια και τις συνθήκες λειτουργίας του κέντρου ανακύκλωσης.

Πηγή: Topontiki