Φρίκη στο Εξαμίλι Αγίων Σαράντα: 20χρονος Πορτογάλος δολοφονήθηκε για μία γυναίκα

Ένα σοκαριστικό έγκλημα συνέβη τα ξημερώματα της Τρίτης στο Εξαμίλι, κοντά στους Αγίους Σαράντα της Αλβανίας, με θύμα έναν 20χρονο Πορτογάλο τουρίστα. Οι Αρχές ερευνούν τις συνθήκες της δολοφονίας, καθώς και την προσπάθεια διαφυγής του βασικού υπόπτου.

Ο 29χρονος Σοκράτ Βάτα, ο οποίος θεωρείται ο κύριος ύποπτος για την επίθεση, εντοπίστηκε λίγες ώρες αργότερα κρυμμένος στο πορτμπαγκάζ ενός αυτοκινήτου, πίσω από αποσκευές. Στο όχημα βρισκόταν ένας 38χρονος Τούρκος και μία 31χρονη Τουρκάλα, οι οποίοι δήλωσαν στους αστυνομικούς ότι γνώριζαν τον Βάτα και τον πλήρωναν για υπηρεσίες προσωπικής ασφάλειας.

Το αιματηρό επεισόδιο

Η βίαιη σύγκρουση σημειώθηκε περίπου στις 02:30, σε γνωστό τουριστικό συγκρότημα. Σύμφωνα με πληροφορίες και μαρτυρίες, η ένταση προήλθε από ένα περιστατικό που σχετιζόταν με μία νεαρή γυναίκα. Οι φίλοι του 20χρονου ανέφεραν ότι επιχείρησε να παρέμβει για να σταματήσει τον καβγά, αλλά δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι, με σοβαρούς τραυματισμούς στην πλάτη και τον θώρακα, οι οποίοι αποδείχθηκαν θανατηφόροι.

Το σώμα και η αναζήτηση βοήθειας

Μετά την επίθεση, ο βαριά τραυματισμένος Πορτογάλος βγήκε από το νυχτερινό κέντρο και κατέληξε στην παραλία, όπου παρέμεινε για περίπου τρεις ώρες πριν εντοπιστεί. Οι Αρχές διερευνούν γιατί δεν του παρασχέθηκε βοήθεια νωρίτερα και ποιοι βρίσκονταν στην περιοχή κατά τη διάρκεια αυτού του κρίσιμου χρόνου.

Η καταδίωξη του υπόπτου

Μετά το περιστατικό, ο Σοκράτ Βάτα απομακρύνθηκε από το Εξαμίλι. Η αλβανική Αστυνομία κινητοποιήθηκε άμεσα και δημιούργησε σημεία ελέγχου. Περίπου πέντε ώρες μετά το έγκλημα, οι αστυνομικοί εντόπισαν το αυτοκίνητο με το οποίο επιχειρούσε να διαφύγει. Ο Βάτα βρέθηκε κρυμμένος στο πορτμπαγκάζ, ενώ οι επιβάτες του οχήματος δήλωσαν ότι είχαν αναπτύξει φιλική σχέση μαζί του και τον πλήρωναν ως σωματοφύλακα.

Υπό κράτηση και αστυνομικός

Η υπόθεση περιπλέκεται ακόμη περισσότερο με την κράτηση ενός 24χρονου αστυνομικού, του Μοϊσίντ Ματουσχάι, που υπηρετεί στη Διεύθυνση Τοπικής Αστυνομίας Συνόρων Αργυροκάστρου. Οι ερευνητές εξετάζουν τη δυνατότητα βοήθειας που ενδέχεται να παρείχε στον Βάτα για να απομακρυνθεί από την περιοχή.

Εκτενής έρευνα από τις Αρχές

Η αλβανική Αστυνομία έχει προχωρήσει σε ευρεία επιχείρηση, με 42 άτομα να έχουν προσαχθεί για να εξεταστούν σχετικά με το περιστατικό. Οι Αρχές προσπαθούν να ανασυνθέσουν τα γεγονότα που συνέβησαν στο νυχτερινό κέντρο και να διαπιστώσουν τον ρόλο κάθε εμπλεκόμενου στην υπόθεση.

Έτσι, μια βραδιά διασκέδασης σε έναν δημοφιλή τουριστικό προορισμό της αλβανικής Ριβιέρας κατέληξε σε μια τραγωδία, με τις έρευνες να συνεχίζονται.