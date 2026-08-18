Συναγερμός στη Βόρεια Μακεδονία: Τέσσερις νεκροί και 35 κρούσματα από τον ιό του Δυτικού Νείλου

Έντονη ανησυχία επικρατεί στη Βόρεια Μακεδονία εξαιτίας της ραγδαίας αύξησης των περιστατικών του ιού του Δυτικού Νείλου. Οι υγειονομικές αρχές της χώρας έχουν καταγράψει μέχρι σήμερα 35 επιβεβαιωμένα κρούσματα της νόσου. Παράλληλα, τέσσερις άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από επιπλοκές του ιού, προκαλώντας συναγερμό στις αρμόδιες υπηρεσίες.

Η εξάπλωση του ιού και τα καταγεγραμμένα κρούσματα

Η συνεχής αύξηση των κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου προκαλεί ανησυχία στις υγειονομικές αρχές της Βόρειας Μακεδονίας. Μέχρι στιγμής, έχουν καταγραφεί 35 επιβεβαιωμένα περιστατικά, με την επιδημία να πλήττει κυρίως την περιοχή των Σκοπίων. Εκεί εντοπίζεται και η μεγαλύτερη συγκέντρωση των καταγεγραμμένων κρουσμάτων.

Στα τέλη Ιουλίου, ο αριθμός των κρουσμάτων ήταν μόλις οκτώ, ωστόσο μέσα σε λίγες εβδομάδες ο αριθμός τους εκτοξεύθηκε στα 35. Αυτή η ταχεία αύξηση των περιστατικών έχει οδηγήσει τις αρχές σε ενέργειες για την αντιμετώπιση της κατάστασης.

Τα χαρακτηριστικά των ασθενών και η νοσηλεία

Οι περισσότεροι από τους ασθενείς που έχουν προσβληθεί από τον ιό του Δυτικού Νείλου είναι άνω των 60 ετών. Ένα σημαντικό ποσοστό αυτών εμφάνισε τη σοβαρή νευροδιηθητική μορφή της νόσου, η οποία περιλαμβάνει εγκεφαλίτιδα ή μηνιγγίτιδα.

Αρκετοί από τους νοσούντες χρειάστηκε να νοσηλευτούν στην Πανεπιστημιακή Κλινική Λοιμωδών Νοσημάτων των Σκοπίων. Ορισμένοι ασθενείς, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής τους, κρίθηκε αναγκαίο να εισαχθούν σε μονάδες εντατικής θεραπείας για περαιτέρω παρακολούθηση και υποστήριξη.

Μέτρα των αρχών και προγράμματα καταπολέμησης

Λόγω της έξαρσης των κρουσμάτων, οι αρχές της Βόρειας Μακεδονίας έχουν κηρύξει κατάσταση επιδημίας σε αρκετούς δήμους της περιοχής των Σκοπίων. Αυτή η κίνηση υπογραμμίζει την ανάγκη για εντατικοποίηση των προσπαθειών αντιμετώπισης του ιού.

Στο πλαίσιο αυτό, έχουν ενισχυθεί τα προγράμματα καταπολέμησης των κουνουπιών, τα οποία είναι οι κύριοι φορείς μετάδοσης του ιού. Παράλληλα, έχει ενταθεί και η επιδημιολογική επιτήρηση, με στόχο την καλύτερη παρακολούθηση της εξέλιξης της επιδημίας και τον εντοπισμό νέων περιστατικών.

Ιστορικό και σοβαρότητα της φετινής έξαρσης

Το φετινό ξέσπασμα του ιού του Δυτικού Νείλου θεωρείται ένα από τα σοβαρότερα που έχει αντιμετωπίσει η Βόρεια Μακεδονία. Η χώρα κατέγραψε για πρώτη φορά τον ιό το 2011, και έκτοτε έχει βιώσει διάφορες εξάρσεις. Ωστόσο, η τρέχουσα κατάσταση, με την ταχεία αύξηση των κρουσμάτων και τους τέσσερις θανάτους, ξεχωρίζει για την έντασή της.

Η ταχύτητα με την οποία αυξήθηκε ο αριθμός των περιστατικών, από οκτώ στα τέλη Ιουλίου σε 35 μέσα σε λίγες εβδομάδες, αναδεικνύει την πρόκληση που αντιμετωπίζουν οι υγειονομικές αρχές. Η κατάσταση απαιτεί συνεχή επαγρύπνηση και εφαρμογή των μέτρων που έχουν ληφθεί.

Συστάσεις προς τους πολίτες

Οι υγειονομικές αρχές της Βόρειας Μακεδονίας έχουν απευθύνει έκκληση στους πολίτες για την τήρηση προληπτικών μέτρων. Συνιστάται η χρήση εντομοαπωθητικών, ειδικά κατά τις βραδινές ώρες, προκειμένου να αποφευχθούν τα τσιμπήματα κουνουπιών.

Επιπλέον, οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν την έκθεση σε εξωτερικούς χώρους κατά τις βραδινές ώρες, όταν η δραστηριότητα των κουνουπιών είναι εντονότερη. Τέλος, δίνεται έμφαση στην απομάκρυνση στάσιμων νερών από αυλές και μπαλκόνια, καθώς αυτά αποτελούν ιδανικά σημεία αναπαραγωγής κουνουπιών.

Πηγή: Newsbeast